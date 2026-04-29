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Racing visitará a Caracas en un duelo clave para su futuro en la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La Academia buscará un triunfo en Venezuela que lo acomode en el Grupo E y perfile en la lucha para los octavos de final. A las 19 por DSports

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Caracas FC (Venezuela) vs. Racing Club (Argentina)
El Caracas FC recibirá a Racing Club

El Caracas Fútbol Club se enfrentar{a a Racing Club este miércoles a las 19, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, con transmisión exclusiva de DSports y acceso digital a través de DGO. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

Este enfrentamiento, el primero oficial en la historia entre ambos equipos, adquiere especial relevancia porque podría alterar las posiciones de la zona, ya que ambos conjuntos llegan en escenarios contrastantes y con urgencias propias.

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La vibrante actualidad numérica muestra que Caracas comparte la cima del Grupo E con Botafogo, ambos con cuatro puntos, tras empatar ante los brasileños y vencer 1-0 a Independiente de Bolivia. De este modo, el equipo venezolano llega invicto a la jornada y busca capitalizar la localía para despegarse del pelotón, con solo una ronda por delante en la fase de grupos. Esta posición, sin embargo, contrasta con el decepcionante torneo local del club caracasqueño, eliminado en la primera ronda de la Liga FUTVE luego de sumar apenas 15 puntos en 13 fechas y terminar décimo.

Tras empatar 1-1 ante Zamora y confirmarse la eliminación en el campeonato doméstico, Caracas concentra todo su calendario restante en los compromisos internacionales. Este escenario de reconfiguración institucional se vio marcado por la renuncia de Fernando Aristeguieta como entrenador, luego de casi dos años de gestión. Su salida abrió paso a Henry Meléndez como director técnico interino, quien dirigirá por lo menos hasta la mitad del año. Meléndez debutó con un triunfo 2-1 sobre Rayo Zuliano en el último compromiso local, manteniendo la esperanza de retomar el impulso en eventos continentales.

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Por su parte, Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, atraviesa una etapa delicada tras acumular cuatro partidos consecutivos sin victorias, situación que ha generado incertidumbre sobre la continuidad del entrenador. En el reciente duelo del Torneo Apertura, el equipo igualó 1-1 ante Barracas Central, resultado que comprometió seriamente su acceso a los octavos de final.

En el contexto sudamericano, La Academia tiene tres puntos tras vencer 3-1 a Independiente de Bolivia en la primera fecha y caer 3-2 ante Botafogo en la siguiente. Además, afronta el decisivo encuentro sin dos de sus principales referentes: Santiago Sosa y Adrián Martínez, ambos marginados por lesiones.

La posición en la tabla otorga una perspectiva urgente a este choque. Caracas, con cuatro unidades, se ubica segundo y tiene la posibilidad de alcanzar la cima en solitario si obtiene los tres puntos. En cambio, Racing Club, con tres unidades, necesita una victoria para no complicar sus chances de avanzar a la siguiente fase y revertir su irregularidad.

El encuentro entre Caracas y Racing Club marcará un punto de inflexión, tanto por su valor en la clasificación sudamericana como por el impacto en las realidades deportivas y anímicas de dos equipos en busca de regularidad.

Probables formaciones:

Caracas FC: Luis Romero; Luis Mago, Jesús Quintero, Frankarlos Benitez, Francisco La Mantia; Wilfred Correa, Daniel Aguilar, Michael Covea; Charly Vegas, Cristian Martinez Y Luis Reinoso. DT: Henry Meléndez

Racing: Facundo Cambeses; Tobías Rubio o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris, Adrián Fernández; Matko Miljevich, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Estadio Olímpico de la Universidad Central

Árbitro: Andrés Matonte

TV: DSports

Hora: 19

Posiciones:

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