Salud

7 claves que activan el metabolismo después de los 40 y ayudan a recuperar energía sin ganar peso

Especialistas citados por GQ subrayan la importancia de incorporar suficiente líquido y priorizar el descanso nocturno, entre otras acciones, para favorecer el bienestar general

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Mantener el metabolismo activo después
Mantener el metabolismo activo después de los 40 ayuda a controlar el peso y la energía diaria (Freepik)

A partir de los 40 años, muchas personas perciben que perder peso se vuelve más difícil y que la energía disminuye en comparación con etapas previas. Esta percepción tiene base científica: el metabolismo, responsable de transformar los alimentos y bebidas en energía, tiende a ralentizarse con la edad.

No obstante, especialistas consultados por GQ señalan que existen hábitos y estrategias que ayudan a mantenerlo activo, lo cual resulta esencial para la salud, el control del peso y la calidad de vida en la madurez.

La Clínica Mayo define el metabolismo como el conjunto de procesos químicos que ocurren en las células y permiten respirar, moverse, sanar y llevar a cabo funciones vitales. Estos procesos, que sostienen el equilibrio interno conocido como homeostasis, son esenciales tanto para la gestión del peso como para el funcionamiento adecuado del organismo.

La pérdida de masa muscular
La pérdida de masa muscular con la edad influye en la disminución de la tasa metabólica en reposo (Imagen Ilustrativa Infobae).

Con el tiempo, la tasa metabólica en reposo —la cantidad de calorías que el cuerpo consume por las acciones biológicas esenciales— disminuye, lo que complica la pérdida de peso y puede favorecer el aumento.

Mantener un metabolismo activo después de los 40 evita el incremento de peso y asegura que los procesos naturales del cuerpo funcionen correctamente.

Los expertos citados por GQ remarcan que, aunque el metabolismo no es el único factor que influye en el peso, desempeña un papel relevante y puede fortalecerse mediante cambios de estilo de vida que, además, benefician la salud general.

Una a una, las 7 estrategias para proteger el metabolismo en la madurez

Un sueño de calidad y
Un sueño de calidad y el cuidado del descanso nocturno fortalecen los procesos regenerativos del organismo y previenen el aumento de peso.(Freepík)
  1. Establecer horarios regulares para las comidas día tras día ayuda a mantener el equilibrio metabólico y evita ralentizaciones innecesarias.
  2. Evitar saltarse comidas y el ayuno prolongado permite que el organismo queme calorías más lentamente y almacene más grasa.
  3. Practicar actividad física con regularidad, incluyendo ejercicios de fuerza. El entrenamiento de fuerza previene la pérdida de masa muscular y ayuda a mantener el metabolismo activo.
  4. Reducir el tiempo sedentario y aumentar el movimiento cotidiano favorece el gasto energético y la salud cardiovascular.
  5. Dormir bien y cuidar la calidad del descanso nocturno. Descansar entre siete y nueve horas por noche y mantener rutinas adecuadas impacta directamente en el funcionamiento metabólico y hormonal.
  6. Hidratarse correctamente a lo largo del día es esencial para un metabolismo eficiente y ayuda a controlar el peso.
  7. Manejar el estrés y practicar técnicas de relajación. El estrés crónico afecta negativamente al metabolismo al elevar las hormonas que pueden interferir con la regulación del apetito y el control del peso.

En detalle, cómo proteger el metabolismo en la madurez

El ejercicio regular y la
El ejercicio regular y la hidratación son claves para un metabolismo eficiente en la madurez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las sugerencias de los expertos, destaca la importancia de establecer horarios regulares para las comidas. El Piedmont Medical Center, citado por GQ, explica: “Comer a la misma hora a lo largo del día ayudará a tu cuerpo a mantener un equilibrio metabólico”.

Saltarse comidas o pasar muchas horas sin alimentarse puede hacer que el organismo queme calorías más lento o almacene más grasa. Por este motivo, se desaconsejan el ayuno prolongado, las dietas extremas o la restricción calórica severa, ya que estas prácticas pueden ralentizar el metabolismo. Para reducir la ingesta calórica, lo más adecuado es consultar a un especialista en nutrición.

La actividad física regular constituye un pilar esencial. Según los expertos consultados por GQ, el ejercicio facilita el control del peso y previene la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, un elemento que influye en la ralentización metabólica.

La hidratación constante es fundamental
La hidratación constante es fundamental para optimizar la producción de energía y apoyar el control del peso corporal.

Los especialistas aconsejan realizar entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana, sumado a ejercicios de cardio, movilidad y flexibilidad, con el objetivo de superar los 30 minutos diarios de movimiento. Además, se recomienda buscar oportunidades para moverse durante el día, como caminar mientras se habla por teléfono o elegir las escaleras en vez del ascensor.

El sedentarismo, especialmente permanecer sentado largas horas, tiene consecuencias negativas sobre el metabolismo y la salud cardiovascular. En contraposición, según los expertos, es esencial levantarse y caminar periódicamente durante la jornada laboral.

Un descanso suficiente repercute también en el metabolismo. Dormir entre siete y nueve horas por noche y cuidar la calidad del sueño favorece la regulación hormonal y disminuye el riesgo de aumento de peso y obesidad.

Expertos consultados por GQ sugieren que establecer horarios regulares para dormir y despertar, prescindir de pantallas antes de acostarse, mantener la habitación oscura y practicar ejercicios de relajación previos al sueño. Según Clínica Mayo, el sueño adecuado es necesario para que los procesos metabólicos funcionen correctamente y el organismo conserve el equilibrio interno.

Dormir bien y manejar el
Dormir bien y manejar el estrés favorecen la regulación hormonal y el equilibrio metabólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación cumple un papel fundamental. El Piedmont Medical Center indica, en declaraciones recogidas por GQ, que “mantenerse hidratado es esencial para que el cuerpo funcione de forma óptima. El agua es necesaria para un metabolismo eficiente y puede ayudarte a perder peso”.

Mark Hyman, especialista en longevidad citado por el mismo medio, recomienda comenzar a hidratarse desde que se despierta y continuar durante todo el día, sobre todo en situaciones de calor, sudoración o ejercicio.

El manejo del estrés se vuelve determinante. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol y otras hormonas que afectan negativamente el metabolismo, el apetito y el peso corporal. GQ aconseja sumar prácticas de relajación, como la meditación o el ejercicio, para contrarrestar sus efectos y contribuir al equilibrio metabólico.

Descuidar el metabolismo puede traducirse en aumento de peso, menos energía y mayor riesgo de problemas médicos. En cambio, adoptar estos hábitos permite que el organismo funcione de manera adecuada y que la calidad de vida se mantenga con el paso de los años. Cuidar el metabolismo y los hábitos cotidianos implica invertir en el bienestar a largo plazo.

Temas Relacionados

Metabolismo después de los 40Hábitos saludablesPérdida de pesoActividad física regularClínica MayoHealthlineEjercicioPiedmont Medical CenterGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué le pasa al cuerpo cuando se consume magnesio todos los días

Este mineral imprescindible interviene en cientos de procesos fisiológicos. Desde proteger los huesos hasta regular la presión arterial, este nutriente es esencial para el bienestar, aunque es imprescindible elegir fuentes seguras y evitar excesos, según Verywell Health

Qué le pasa al cuerpo

Por qué el zinc es clave para la salud diaria y cómo cubrir la dosis recomendada, según expertos

Especialistas de Cleveland Clinic explican la importancia de este nutriente en funciones vitales. A su vez, comparten estrategias para alcanzar la ingesta adecuada mediante alimentos y hábitos saludables

Por qué el zinc es

5 especias que combaten la inflamación y fortalecen el sistema inmunológico

Estudios de Harvard y expertos de The Independent resaltan el poder antiinflamatorio de estos ingredientes y su impacto positivo en las defensas del organismo

5 especias que combaten la

El ejercicio que combina coordinación con equilibrio y es clave para la prevención de lesiones

Las prácticas centradas en la alineación corporal y la respiración controlada favorecen la reducción del estrés oxidativo, alivian molestias músculo-esqueléticas y aumentan la calidad de vida a largo plazo

El ejercicio que combina coordinación

El cerebro cambia al morir: el hallazgo que podría transformar la investigación neurocientífica

Estudios y proyectos difundidos por National Geographic revelan cómo el análisis de tejidos obtenidos durante neurocirugías descubren diferencias hasta ahora ignoradas, anticipando un posible giro en los modelos empleados para entender trastornos mentales y desarrollar nuevas terapias

El cerebro cambia al morir:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos cuadruplicó la cuota para importar carne vacuna desde la Argentina

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Cerraron la investigación sobre el incendio en la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Otro temporal dejó destrozos en el sur de la provincia de Buenos Aires: hay una nueva alerta amarilla por tormentas

Córdoba: sigue el combate contra el incendio forestal en Guasapampa y el fuego ya llegó al Parque Nacional Traslasierra

INFOBAE AMÉRICA
La ONU le pidió a

La ONU le pidió a Israel un mayor acceso a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria

Marco Rubio afirmó que EEUU aún sigue interesado en reunirse con Rusia si existe una oportunidad de paz en Ucrania

Estados Unidos sancionó a las dos mayores petroleras de Rusia tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin

Museos vulnerables, joyas fundidas y cuadros que nunca regresan: la ola de robos que amenaza la memoria cultural

Ucrania celebró las nuevas sanciones de Estados Unidos contra las principales empresas petroleras de Rusia

TELESHOW
Guillermo “el Pelado” López: “Mi

Guillermo “el Pelado” López: “Mi papá se fue a dormir y no despertó”

El Polaco y su hija Alma en una aventura inolvidable: postales de su viaje por Nueva York

Pamela David provocó un inesperado accidente mientras entrenaba y lo contó con humor en televisión: “Una patadita”

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable