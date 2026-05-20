Cuándo se debe comenzar a controlar la presión arterial, según expertos

Especialistas insisten en la vigilancia periódica de la presión arterial desde la infancia o la juventud para anticipar y evitar enfermedades graves como infartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA) y organismos internacionales advirtieron que el control debe iniciarse en la infancia o la edad adulta inicial, lejos de la creencia de que es un problema exclusivo de personas mayores. El médico español y presidente de la (SEH-LELHA), José A. García Donaire, afirmó que conocer y vigilar las cifras de presión desde la juventud o edades tempranas puede marcar la diferencia entre desarrollar o evitar complicaciones cardiovasculares en la vida adulta.

En el mismo sentido, de acuerdo con el portal especializado en salud Infosalus, la hipertensión arterial sigue siendo la principal causa de mortalidad evitable a nivel mundial. Enfermedades como el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica y los accidentes cerebrovasculares (ACV) se relacionan directamente con la falta de control de la presión arterial a lo largo de la vida. La detección precoz permite tratar la hipertensión y evitar estas complicaciones.

PUBLICIDAD

Entre los motivos que justifican la medición de la presión arterial desde edades tempranas, los expertos incluyen los antecedentes familiares, el desarrollo embrionario, los problemas de nutrición y la presencia de enfermedades asociadas. El experto en medicina interna y nefrología señaló que hay múltiples situaciones que exigen medir la presión arterial en la infancia o, como tarde, en la edad adulta inicial. Paralelamente, destacó la importancia de monitorear la evolución de las cifras para identificar riesgos y definir el tratamiento adecuado.

Variabilidad de la presión arterial y hábitos de vida

La Organización Mundial de la Salud señala que la hipertensión arterial mal gestionada favorece infartos, insuficiencia renal y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la SEH-LELHA explicó que la presión arterial cambia por factores como la herencia, el desarrollo durante el embarazo y el parto, la infancia y el estilo de vida. El sedentarismo, una dieta alta en sal y ultraprocesados, el consumo de grasas saturadas y la gestión inadecuada del estrés influyen en los valores de presión. Además, otras enfermedades de origen endocrino, genético o renal pueden afectar la presión y requieren un seguimiento individualizado.

PUBLICIDAD

En cuanto a la prevención, el especialista recomendó conocer los antecedentes familiares y los factores de riesgo desde el nacimiento. Sugirió que la educación en hábitos saludables —como aprender a comer bien, realizar actividad física regular, dormir adecuadamente y comunicar síntomas— es indispensable para la prevención. García Donaire recalcó que la hipertensión no es un asesino silencioso, ya que suele generar señales que deben ser identificadas y atendidas.

En relación con el uso de medicación en personas mayores, el experto aclaró que no se trata solo de la edad. La necesidad de fármacos depende del tipo de hipertensión, de la presencia de otras enfermedades y de la respuesta de cada persona a los cambios de hábitos. El seguimiento médico y la evaluación continua son claves para ajustar el tratamiento en cada caso.

PUBLICIDAD

Enfermedades prevenibles con control temprano

La presión arterial elevada no es exclusiva de las personas mayores, por lo que la detección en edades tempranas permite intervenir de forma oportuna y reducir el riesgo de patologías cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Infosalus, los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmaron que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de muerte a nivel global. Las patologías asociadas pueden evitarse, tratarse y controlarse con un diagnóstico y tratamiento precoz. El control regular de la presión arterial, junto con la promoción de hábitos saludables, es la herramienta más eficaz para reducir la mortalidad.

Ante todos estos factores, un estudio publicado en la revista científica JAMA Pediatrics reveló que la prevalencia de hipertensión en niños y adolescentes aumentó en las últimas décadas, impulsada por el sobrepeso y la obesidad. Los investigadores concluyeron que el control regular de la presión arterial en la infancia permite detectar y tratar precozmente factores de riesgo cardiovascular que pueden persistir en la vida adulta.

PUBLICIDAD

El mensaje de los especialistas es claro: conocer y vigilar las cifras de presión desde edades tempranas ofrece la posibilidad de evitar complicaciones futuras y asegurar una mejor calidad de vida.