La divertida anécdota de Colapinto sobre cómo se enteró del séptimo puesto por la sanción a Leclerc en el GP de Miami de Fórmula 1

*Colapinto reveló cómo se enteró del P7 en Miami

Franco Colapinto ya está en Montreal para correr el Gran Premio de Canadá con Alpine, una cita que considera favorable porque llega después de su mejor resultado en Fórmula 1 y en una fase del calendario con circuitos que ya conoce, un factor que, según explicó, puede ayudarlo a sostener el nivel que mostró en Miami.

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Ese mejor registro quedó sellado tres horas después de la bandera a cuadros del Gran Premio de Miami, cuando una sanción de los comisarios deportivos de la FIA a Charles Leclerc lo hizo subir del octavo al séptimo puesto. El avance le permitió superar el octavo lugar que había logrado en Azerbaiyán 2024 cuando corría para Williams.

Colapinto contó que se enteró de esa mejora fuera del circuito, cuando ya se iba al aeropuerto. “No estaba en la pista. Tenía que llegar a tomar mi avión, entonces me había ido al hotel. Me bañé, tomé mi valija, hice el check-out y, cuando salía, un fanático me estaba esperando para una foto. Y ese hincha me dice: ‘Bien Franco, séptimo’. Yo le respondí: ‘No, fui octavo’. Ahí me contó que Charles había sido penalizado y que había ganado un lugar”.

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Después, el argentino agregó: “Miré mi teléfono y confirmé que era séptimo. No es bueno sumar puntos o conseguir el mejor resultado por una penalidad de otro piloto, pero fue así”.

El piloto de Alpine explicó que la pelea por los puntos sigue condicionada por la fortaleza de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. “Es difícil para nosotros sacar puntos porque los cuatro equipos de adelante son muy fuertes”, dijo.

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Tras el Gran Premio de Miami, la escudería francesa quedó posicionada como el mejor equipo por detrás de esas cuatro estructuras gracias a las mejoras incorporadas en el A526. Colapinto advirtió que esa ventaja relativa no garantiza estabilidad durante el resto del año porque el desarrollo técnico cambia carrera a carrera.

“Voy carrera a carrera. Tuvimos un fin de semana muy fuerte en Miami y ahora hay que entender dónde estamos respecto de los demás. Cada fecha cambia muchísimo porque todos traen actualizaciones. No podés relajarte porque otro equipo puede dar un salto y dejarte atrás”, afirmó.

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También sostuvo que el monoplaza todavía tiene margen de evolución. “Tenemos muchas cosas por mejorar y eso es una buena señal porque el coche es rápido, aunque todavía hay aspectos por desarrollar”, señaló sobre un auto cuyo punto débil, según precisó, sigue estando en las curvas de alta velocidad.

Franco Colapinto en los boxes del Circuito Gilles Villeneuve. Detrás asoman sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter (@AlpineF1Team)

Sobre el trazado canadiense, Colapinto dijo que le resulta especialmente atractivo dentro del calendario. “Es un circuito old school (vieja escuela), con paredes cerca y mucha historia. Los trazados clásicos me gustan mucho porque exigen estar alerta todo el tiempo. Ahora empieza una parte de la temporada con pistas que conozco y eso también me va a ayudar”.

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El argentino también se refirió al formato Sprint, que volverá a utilizarse en Montreal y que, según reconoció, todavía exige un proceso de adaptación. “Los fines de semana con sprint siempre cuestan un poco más, sobre todo cuando no conocía la pista, como pasó en Miami. Pero fue un gran fin de semana y ojalá podamos mantener ese nivel acá”, dijo.

El programa del fin de semana incluye actividad desde el viernes 22 de mayo con una práctica libre entre las 13:30 y las 14:30, seguida por la clasificación Sprint entre las 17:30 y las 18:14. El sábado 23 de mayo se disputará la carrera sprint entre las 13 y las 14, y la clasificación entre las 17 y las 18.

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La carrera principal se correrá el domingo 24 de mayo a las 17. En la Argentina, la transmisión en vivo estará disponible a través de Fox Sports y Disney+.

En Canadá, Colapinto ya tiene un antecedente reciente en Fórmula 1: el 15 de junio de 2025 avanzó a la Q2 y terminó la carrera en el puesto 13 con el Alpine A525. En esta visita buscará mejorar ese resultado y volver a la zona de puntos.

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