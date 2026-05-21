Deportes

La divertida anécdota de Colapinto sobre cómo se enteró del séptimo puesto por la sanción a Leclerc en el GP de Miami de Fórmula 1

El piloto de Alpine reveló el momento que supo que había ganado un puesto por la penalización al piloto de Ferrari

Guardar
Google icon

*Colapinto reveló cómo se enteró del P7 en Miami

Franco Colapinto ya está en Montreal para correr el Gran Premio de Canadá con Alpine, una cita que considera favorable porque llega después de su mejor resultado en Fórmula 1 y en una fase del calendario con circuitos que ya conoce, un factor que, según explicó, puede ayudarlo a sostener el nivel que mostró en Miami.

PUBLICIDAD

Ese mejor registro quedó sellado tres horas después de la bandera a cuadros del Gran Premio de Miami, cuando una sanción de los comisarios deportivos de la FIA a Charles Leclerc lo hizo subir del octavo al séptimo puesto. El avance le permitió superar el octavo lugar que había logrado en Azerbaiyán 2024 cuando corría para Williams.

Colapinto contó que se enteró de esa mejora fuera del circuito, cuando ya se iba al aeropuerto. “No estaba en la pista. Tenía que llegar a tomar mi avión, entonces me había ido al hotel. Me bañé, tomé mi valija, hice el check-out y, cuando salía, un fanático me estaba esperando para una foto. Y ese hincha me dice: ‘Bien Franco, séptimo’. Yo le respondí: ‘No, fui octavo’. Ahí me contó que Charles había sido penalizado y que había ganado un lugar”.

PUBLICIDAD

Después, el argentino agregó: “Miré mi teléfono y confirmé que era séptimo. No es bueno sumar puntos o conseguir el mejor resultado por una penalidad de otro piloto, pero fue así”.

El piloto de Alpine explicó que la pelea por los puntos sigue condicionada por la fortaleza de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. “Es difícil para nosotros sacar puntos porque los cuatro equipos de adelante son muy fuertes”, dijo.

Tras el Gran Premio de Miami, la escudería francesa quedó posicionada como el mejor equipo por detrás de esas cuatro estructuras gracias a las mejoras incorporadas en el A526. Colapinto advirtió que esa ventaja relativa no garantiza estabilidad durante el resto del año porque el desarrollo técnico cambia carrera a carrera.

“Voy carrera a carrera. Tuvimos un fin de semana muy fuerte en Miami y ahora hay que entender dónde estamos respecto de los demás. Cada fecha cambia muchísimo porque todos traen actualizaciones. No podés relajarte porque otro equipo puede dar un salto y dejarte atrás”, afirmó.

También sostuvo que el monoplaza todavía tiene margen de evolución. “Tenemos muchas cosas por mejorar y eso es una buena señal porque el coche es rápido, aunque todavía hay aspectos por desarrollar”, señaló sobre un auto cuyo punto débil, según precisó, sigue estando en las curvas de alta velocidad.

Franco Colapinto en los boxes del Circuito Gilles Villeneuve. Detrás asoman sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto en los boxes del Circuito Gilles Villeneuve. Detrás asoman sus managers, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter (@AlpineF1Team)

Sobre el trazado canadiense, Colapinto dijo que le resulta especialmente atractivo dentro del calendario. “Es un circuito old school (vieja escuela), con paredes cerca y mucha historia. Los trazados clásicos me gustan mucho porque exigen estar alerta todo el tiempo. Ahora empieza una parte de la temporada con pistas que conozco y eso también me va a ayudar”.

El argentino también se refirió al formato Sprint, que volverá a utilizarse en Montreal y que, según reconoció, todavía exige un proceso de adaptación. “Los fines de semana con sprint siempre cuestan un poco más, sobre todo cuando no conocía la pista, como pasó en Miami. Pero fue un gran fin de semana y ojalá podamos mantener ese nivel acá”, dijo.

El programa del fin de semana incluye actividad desde el viernes 22 de mayo con una práctica libre entre las 13:30 y las 14:30, seguida por la clasificación Sprint entre las 17:30 y las 18:14. El sábado 23 de mayo se disputará la carrera sprint entre las 13 y las 14, y la clasificación entre las 17 y las 18.

La carrera principal se correrá el domingo 24 de mayo a las 17. En la Argentina, la transmisión en vivo estará disponible a través de Fox Sports y Disney+.

En Canadá, Colapinto ya tiene un antecedente reciente en Fórmula 1: el 15 de junio de 2025 avanzó a la Q2 y terminó la carrera en el puesto 13 con el Alpine A525. En esta visita buscará mejorar ese resultado y volver a la zona de puntos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpine F1 Team

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuertes críticas al Cuti Romero por viajar a Córdoba y no acompañar al Tottenham en el partido que define su futuro: “Es terrible”

El central de la selección argentina no estará presente en la última jornada de la Premier League, cuando el equipo buscará mantener su lugar en la categoría

Fuertes críticas al Cuti Romero por viajar a Córdoba y no acompañar al Tottenham en el partido que define su futuro: “Es terrible”

Las 10 acciones en cuatro segundos que tienen que realizar los pilotos en la F1 y generan preocupación: “Pedimos demasiado”

James Vowles, director de Williams, ejemplificó las dificultades que tienen que atravesar los corredores arriba del monoplaza producto del reglamento que comenzó a regir en 2026

Las 10 acciones en cuatro segundos que tienen que realizar los pilotos en la F1 y generan preocupación: “Pedimos demasiado”

“Decían que solo gano títulos con Argentina”: la desafiante arenga de Dibu Martínez tras lograr la Europa League

El arquero argentino celebró con los hinchas su primer trofeo con el Aston Villa

“Decían que solo gano títulos con Argentina”: la desafiante arenga de Dibu Martínez tras lograr la Europa League

Se sortearon los grupos de los Mundiales Sub 17: qué rivales les tocó a las selecciones argentinas masculina y femenina

Ambos equipos ya conocen a sus próximos adversarios de cara a las competencias que se jugarán este año en Qatar y Marruecos, respectivamente

Se sortearon los grupos de los Mundiales Sub 17: qué rivales les tocó a las selecciones argentinas masculina y femenina

Colapinto palpitó el GP de Canadá de la F1 y señaló las mejoras de Alpine: cuál fue el punto de inflexión en su rendimiento

El argentino afrontará un fin de semana con carrera sprint en el Circuito Gilles Villeneuve después de conseguir su mejor resultado en la última presentación

Colapinto palpitó el GP de Canadá de la F1 y señaló las mejoras de Alpine: cuál fue el punto de inflexión en su rendimiento

DEPORTES

Las 10 acciones en cuatro segundos que tienen que realizar los pilotos en la F1 y generan preocupación: “Pedimos demasiado”

Las 10 acciones en cuatro segundos que tienen que realizar los pilotos en la F1 y generan preocupación: “Pedimos demasiado”

“Decían que solo gano títulos con Argentina”: la desafiante arenga de Dibu Martínez tras lograr la Europa League

Se sortearon los grupos de los Mundiales Sub 17: qué rivales les tocó a las selecciones argentinas masculina y femenina

Colapinto palpitó el GP de Canadá de la F1 y señaló las mejoras de Alpine: cuál fue el punto de inflexión en su rendimiento

La vuelta de McGregor a la UFC divide opiniones: una leyenda advierte sobre su estado

TELESHOW

El divertido reclamo de Leo Sbaraglia que eclipsó la formalidad en el Festival de Cannes: “Fue una gracia”

El divertido reclamo de Leo Sbaraglia que eclipsó la formalidad en el Festival de Cannes: “Fue una gracia”

Beto Casella se sumó a las críticas a Wanda Nara tras su triunfo en los Martín Fierro: “Fue una bofetada al buen gusto”

Andrés Nara salió al cruce de las críticas a Wanda luego de ganar el Martín Fierro: “Por qué tanto odio”

Antonela Roccuzzo deslumbró en Nueva York con un look que marca tendencia

Carmiña apuntó contra Gran Hermano tras quedarse afuera del repechaje: “No era necesario humillarme así”

INFOBAE AMÉRICA

Se miró al espejo, reconoció su cuerpo y tardaron 20 años en verlo: la sorprendente capacidad de las belugas

Se miró al espejo, reconoció su cuerpo y tardaron 20 años en verlo: la sorprendente capacidad de las belugas

Miles de personas en un estado de EEUU reciben alerta para permanecer en sus casas por mala calidad del aire

En Guatemala, las lesiones por hechos delictivos repuntan y las extorsiones continúan descendiendo a nivel nacional

Reforma laboral: Diputados amplían licencia de paternidad y autorizan suspensión de contratos en casos excepcionales en república Dominicana

Arte, diseño y tecnología: llega al Perú un nuevo ART TV orientado al segmento premium