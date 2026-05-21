Costa Rica

Costa Rica descarta casos de Ébola y Salud llama a reforzar medidas preventivas

El Ministerio de Salud aseguró que no se registran contagios del virus Bundibugyo en el país ni en la región de las Américas, mientras África enfrenta un brote que ya deja decenas de muertos y cientos de casos sospechosos

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El Ministerio de Salud confirmó que Costa Rica no registra casos de virus Bundibugyo ni de Ébola. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
El Ministerio de Salud confirmó que Costa Rica no registra casos de virus Bundibugyo ni de Ébola. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó que Costa Rica no registra casos de enfermedad por virus Bundibugyo, una de las variantes del virus del Ébola que actualmente mantiene en alerta a organismos internacionales de salud debido a un brote activo en África central.

La institución indicó que tampoco existen casos reportados en la región de las Américas y aseguró que, por ahora, el riesgo para la población costarricense continúa siendo bajo. Sin embargo, las autoridades señalaron que mantienen vigilancia epidemiológica constante y pidieron a la ciudadanía reforzar las medidas preventivas.

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La advertencia ocurre en medio de la creciente preocupación internacional por la situación que enfrentan la República Democrática del Congo y Uganda, donde se detectó un brote de la cepa Bundibugyo, una variante rara del Ébola para la que actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico aprobado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta mediados de mayo se contabilizaban al menos ocho casos confirmados por laboratorio, 246 casos sospechosos y cerca de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del Congo.

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No obstante, reportes más recientes advierten que la cifra podría ser considerablemente mayor. Medios internacionales y organismos humanitarios señalan que el brote ya habría provocado unas 139 muertes y cerca de 600 casos sospechosos o probables entre Congo y Uganda, mientras las autoridades sanitarias continúan investigando nuevas cadenas de transmisión.

La OMS declaró emergencia internacional por el brote detectado en Congo y Uganda. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
La OMS declaró emergencia internacional por el brote detectado en Congo y Uganda. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

La OMS declaró el pasado 16 de mayo la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, debido al riesgo de expansión regional y a las complejas condiciones en las zonas afectadas.

El brote preocupa especialmente porque se desarrolla en áreas con presencia de grupos armados, desplazamientos masivos de población y sistemas sanitarios limitados, lo que dificulta el rastreo de contagios y la atención de pacientes. Además, el virus ya fue detectado fuera de la zona inicial del brote y se confirmaron casos importados en Uganda.

Las autoridades sanitarias internacionales también han advertido que la enfermedad habría circulado durante semanas sin ser detectada, debido a que la cepa Bundibugyo no suele incluirse en pruebas estándar de Ébola y porque inicialmente se confundió con otras enfermedades hemorrágicas.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas infectadas, como saliva, vómito, sudor, orina o heces. También puede propagarse mediante objetos contaminados, incluyendo ropa, superficies o sábanas expuestas a dichos fluidos. Las autoridades reiteraron que el virus no se transmite por el aire.

Los síntomas pueden aparecer entre dos y 21 días después del contagio. Inicialmente se presentan fiebre, dolor de cabeza intenso, debilidad y dolores musculares. En etapas avanzadas pueden producirse vómitos, diarrea, dolor abdominal, hemorragias y deterioro severo del estado general.

El brote en África ya deja decenas de fallecidos y cientos de casos sospechosos bajo investigación. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere
El brote en África ya deja decenas de fallecidos y cientos de casos sospechosos bajo investigación. REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere

Según la OMS, las tasas de mortalidad de brotes previos de la variante Bundibugyo oscilaron entre el 30% y el 50%, aunque otras cepas del Ébola pueden alcanzar mortalidades mucho mayores.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud de Costa Rica informó que se revisan continuamente los protocolos de preparación y respuesta para eventuales casos sospechosos, así como los mecanismos de vigilancia epidemiológica en puntos de ingreso al país.

La institución recomendó mantener medidas preventivas básicas, entre ellas el lavado frecuente de manos, evitar contacto con personas enfermas y reforzar el uso de equipo de protección en servicios de salud.

Asimismo, pidió a la población mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales para evitar desinformación o alarmas injustificadas relacionadas con el virus.

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