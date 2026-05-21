Ricardo Darín y Guillermo Francella, unidos en una campaña para regular la inteligencia artificial en la industria audiovisual

El actor junto a Gustavo Garzón y Marina Bellati protagonizan un spot para pedir regulación por el el uso de lA (Video: Asociación Argentina de Actores y Actrices/ Instagram)

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña con Ricardo Darín, Guillermo Francella y varias figuras de la televisión y el cine de Argentina para pedir que se regule el uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual, ante el riesgo de que imágenes, voces y réplicas digitales reproduzcan identidades y actuaciones sin autorización y afecten derechos laborales, artísticos y la transparencia frente al público.

Horas después del lanzamiento del primer video con Darín a la cabeza, la entidad difundió una nueva pieza en la que se sumaron Francella, César Bordón, Diego Gentile y Valentina Bassi. Los videos comenzaron a circular en las últimas horas, tuvieron rápida repercusión en redes sociales.

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La campaña está compuesta por una serie de spots que seguirán publicándose en redes sociales. Según la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la iniciativa busca visibilizar los peligros del uso no regulado de estas tecnologías en el mundo audiovisual y advertir sobre una problemática que impacta de manera directa en el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores del sector.

El actor junto a Valentina Bassi, César Bordón y Diego Gentile protagonizaron una spot por la regulación del uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual (Video: Instagram)

Darín abre el primer video con una frase que instala la duda sobre la autenticidad de lo que se ve: “Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo?”. Más adelante, el actor vuelve a intervenir para fijar el eje del reclamo: “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”.

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El planteo central de la campaña es directo: los actores reclaman límites al uso de herramientas capaces de replicar rostros, voces y actuaciones en cuestión de segundos sin consentimiento. Según la asociación, esa posibilidad exige “regulaciones claras” para proteger el trabajo artístico y garantizar transparencia ante la difusión de contenidos creados o manipulados con inteligencia artificial.

Marina Bellati, actriz de Envidiosa y Viudas negras, pidió para que regule el uso de la inteligencia artificial en el país

En el mismo video participa Gustavo Garzón, quien advierte sobre la facilidad con la que pueden producirse manipulaciones digitales: “Con el avance de la inteligencia artificial alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”. La frase apunta al efecto inmediato sobre el público: la imposibilidad de distinguir si quien aparece en pantalla es una persona real o una reproducción generada.

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Diego Gentile lleva el reclamo al terreno del derecho sobre la identidad: “Mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso”. En otra secuencia, Marina Bellati resume la preocupación del sector sobre estas herramientas: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz, solo yo puedo decidir cómo se usan”.

Diego Gentile es parte del spot de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

La actriz de Viudas negras y Envidiosa también sitúa el debate fuera de la Argentina. Según la actriz, “en todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo”, una referencia a discusiones que ya avanzan en otros mercados audiovisuales.

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El actor César Bordón forma parte de la publicidad que lanzó la entidad a tono con el mundo

El pedido de regulación no se limita a la defensa del trabajo de los intérpretes. La campaña también sostiene que el público tiene derecho a saber si una actuación es real, si un actor hizo determinadas acciones o si pronunció ciertas palabras, una demanda de transparencia que la asociación considera inseparable del crecimiento de la inteligencia artificial aplicada a contenidos audiovisuales.

El pedido de Valentina Bassi

En el cierre del spot, Darín condensa esa exigencia en una consigna: “Regulemos el uso de la inteligencia artificial”. Según el texto difundido por la entidad, ese planteo forma parte de un trabajo que la asociación sostiene desde hace tiempo con sindicatos y organizaciones del sector cultural y audiovisual para impulsar propuestas orientadas a defender derechos laborales frente al avance acelerado de estas tecnologías.

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Gustavo Garzón es otro de los actores que forman parte de los videos que difundió la entidad

El debate ya tuvo expresiones concretas en otros países. En Estados Unidos y en la industria de Hollywood, actores y guionistas protagonizaron huelgas y negociaciones por el uso de inteligencia artificial, ante el temor de que estudios y productoras utilicen réplicas digitales de artistas sin consentimiento o sin pagar los derechos correspondientes.