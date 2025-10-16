Salud

Por qué cenar más temprano puede ayudar a vivir más años, según la ciencia

Investigaciones recientes sugieren que adelantar la última comida del día favorece la longevidad y mejora la salud general, de acuerdo con especialistas citados por la Sleep Foundation y los NIH

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Cenar temprano, clave científica para
Cenar temprano, clave científica para la longevidad y el bienestar (Freepik)

Vivir más y en mejores condiciones se ha convertido en una prioridad compartida. En ñla actualidad, la búsqueda de longevidad y bienestar domina conversaciones y motiva a millones a adoptar nuevos hábitos.

Entre los secretos que avala la ciencia, hay uno sorprendente y sencillo: cenar temprano. Según estudios y expertos citados por GQ, adelantar la última comida del día no solo se relaciona con una vida más larga, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida. Esta recomendación resulta válida para cualquier persona interesada en optimizar su bienestar físico y mental.

La evidencia científica, referenciada por GQ y avalada por fuentes como Science Alert, Sleep Foundation, los National Institutes of Health (NIH), y el SPARSH Diagnosis Center, resalta que el horario de la cena puede influir tanto como el tipo de alimento consumido.

Los expertos coinciden en que cenar tarde eleva el riesgo de diversas enfermedades, mientras que hacerlo temprano facilita una regulación adecuada de los procesos metabólicos y hormonales, factores clave para un envejecimiento saludable.

Beneficios de cenar temprano para la salud y la longevidad

Uno de los beneficios más relevantes es la mejora del sueño. Si la cena ocurre cerca de la hora de acostarse, la digestión puede interferir con el descanso y causar molestias como reflujo o acidez.

La Sleep Foundation advierte que consumir la mayor parte de las calorías al final del día puede favorecer el aumento de peso y perjudicar la capacidad del cuerpo para recuperarse durante la noche. Así, los especialistas recomiendan dejar un intervalo suficiente entre la cena y el momento de dormir, permitiendo únicamente refrigerios ligeros si es necesario.

Estudios vinculan el horario de
Estudios vinculan el horario de la cena con una vida más larga y saludable (Freepik)

La sincronización con el ritmo circadiano, el reloj biológico encargado de regular el sueño y la vigilia, representa otro argumento importante. Los NIH explican: “Las hormonas circadianas, como el cortisol y la melatonina, interactúan con la hora de comer y desempeñan un papel vital en la regulación de los procesos metabólicos”. Comer en los periodos en que predomina la melatonina, es decir, por la noche, afecta la tolerancia a la glucosa y puede alterar el metabolismo.

El ayuno intermitente se ve favorecido por adelantar la cena. Según la Clínica Mayo, el ayuno se relaciona con mayor longevidad y beneficios como la regulación de la glucosa, el mantenimiento de un peso saludable, la reducción del colesterol y la prevención de la inflamación crónica. Cenar antes permite que el organismo pase más horas en ayuno nocturno, potenciando estos efectos.

El ayuno intermitente se asocia
El ayuno intermitente se asocia con mayor longevidad y mejor regulación de la glucosa (Freepik)

El metabolismo también se beneficia. Los NIH señalan: “Los estudios muestran que consumir comidas más tarde en el día se asocia con una prevalencia elevada de trastornos metabólicos, mientras que comer de forma temprana y restringida en el tiempo, como desayunar y cenar temprano, mejora los niveles de glucosa en sangre y la oxidación de sustratos”. Así, el cuerpo procesa mejor los alimentos y utiliza la energía con mayor eficiencia cuando las principales comidas se ubican en las primeras horas del día.

La prevención de enfermedades crónicas constituye otro aspecto relevante. El SPARSH Diagnosis Center indica que cenar temprano se ha vinculado con menores riesgos de diabetes tipo 2, trastornos digestivos y enfermedades cardíacas. “Estudios han demostrado que comer tarde por la noche está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una razón es que este hábito puede contribuir a niveles más altos de triglicéridos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas”, señala la institución.

Estudios vinculan la cena tardía
Estudios vinculan la cena tardía con niveles elevados de triglicéridos y problemas cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto positivo de adelantar la cena también alcanza el bienestar mental. El SPARSH Diagnosis Center destaca que el horario de la última comida incide en la salud mental y el estado de ánimo, ya que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa. Esta estabilidad facilita una actitud equilibrada y mayor claridad mental, lo que resulta esencial para enfrentar el estrés cotidiano.

Consejos para adoptar el hábito de cenar temprano

Para adoptar esta costumbre, los expertos proponen planificar la cena con anticipación suficiente respecto al momento de dormir y elegir alimentos ligeros si aparece hambre más tarde. También sugieren atender las señales del cuerpo y evitar cenas abundantes o demasiado retrasadas, las cuales pueden perjudicar tanto el descanso como el metabolismo.

Cenar temprano favorece noches de sueño reparador, energía al despertar y mejor capacidad para afrontar las demandas físicas y emocionales diarias. Así lo concluye la información reunida por GQ.

Temas Relacionados

LongevidadCenar tempranoSaludCalidad del sueñoAyuno intermitentemetabolismocenar tempranoNational Institutes of HealthSleep FoundationClinica MayoGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los sapos tóxicos tienen su origen en Sudamérica y ahora invaden ecosistemas de todo el mundo

Científicos de China, Estados Unidos y Francia hicieron un análisis genético que reveló las inesperadas rutas de dispersión. Cuál fue la adaptación química única que detectaron en los animales

Los sapos tóxicos tienen su

Sudores nocturnos: por qué aparecen y cuándo consultar a un médico, según expertos

La transpiración excesiva durante el sueño es un síntoma frecuente que puede tener múltiples causas, desde factores hormonales hasta el uso de medicamentos o la presencia de enfermedades crónicas, según especialistas de la Cleveland Clinic

Sudores nocturnos: por qué aparecen

¿Hay riesgo de que la peligrosa araña de los bananos llegue al AMBA?

Recientemente, se hallaron ejemplares en comercios de Uruguay, lo que reavivó la inquietud regional. Qué dijeron los expertos respecto a su posible ingreso a la región central de Argentina y qué peligro representa para la salud

¿Hay riesgo de que la

Las personas con TDAH se destacan por ser más creativas: un estudio encontró la razón

Un estudio presentado en el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología mostró los beneficios potencialmente positivos de las conductas disruptivas y el “divague mental”

Las personas con TDAH se

Por qué las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y esclerosis múltiple

Un estudio de UCLA Health identificó un gen específico como responsable de una inflamación cerebral aumentada y reveló por qué ellas se van más afectadas por estas condiciones que los hombres

Por qué las mujeres tienen
ÚLTIMAS NOTICIAS
El argentino Eitan Horn regresó

El argentino Eitan Horn regresó a su casa después de pasar 737 días secuestrado por Hamas: “No tengo palabras, solo agradecimiento”

Los sapos tóxicos tienen su origen en Sudamérica y ahora invaden ecosistemas de todo el mundo

“No han aprendido”, dijo la directora del alumno que se disfrazó de “mujer violada” y viralizó un video indignante

Martín Redrado: “En el corto plazo hay tranquilidad cambiaria, después del 26 muchas definiciones”

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan estables mientras sigue la tensión cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
Joven comunero de Otavalo se

Joven comunero de Otavalo se convirtió en la tercera víctima mortal del paro nacional en Ecuador

Trump y Putin preparan una llamada previa a la cumbre en la que Zelensky pedirá que Washington le envíe misiles Tomahawk

La nueva tecnología que transforma la precisión del GPS en ciudades

Líderes climáticos afirman que “la economía verde está dando resultados”

Ecuador: las bases indígenas de Imbabura desconocen el fin del paro nacional y mantienen la movilización

TELESHOW
Quienes son los invitados de

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo: “Dale Faustino”

A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron

Guido Kaczka sorprendió a una vecina en Buenas Noches Familia: “¿Viste a mi amigo el Hombre Araña?"

La Renga consolida su fenómeno regional con una gira latinoamericana y un show en Rosario para fin de año