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El día que Roger Waters sorprendió a Damián Betular en Buenos Aires: “Me compré un celular”

El reconocido pastelero contó cómo la visita del músico británico a un restaurante porteño terminó en un final fuera de lo común

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Damián Betular relató una particular anécdota sobre Roger Waters, quien le dejó una gran propina que lo ayudó a comprarse un celular (Perros de la Calle - Urbana Play)

Hay momentos que marcan una carrera y encuentros que quedan grabados en la memoria como una postal irrepetible. Para Damián Betular, uno de esos recuerdos inolvidables surgió entre mesas y bandejas, cuando todavía no era una celebridad de la pastelería argentina, sino un joven apasionado por la gastronomía que construía su camino en un restaurante ubicado en la zona porteña del Bajo Belgrano. Allí, en pleno trajín de servicio, el destino le preparó una sorpresa que tendría como protagonista a una leyenda de la música: Roger Waters.

El propio Betular compartió esta anécdota en Perros de la Calle (Urbana Play),el programa radial conducido por Andy Kusnetzoff. Entre risas y recuerdos, el pastelero relató cómo aquella noche, Waters, fundador de Pink Floyd y visitante frecuente de Buenos Aires, se presentó en el restaurante junto a su comitiva. En ese entonces, la política de propinas del local era clara: todo lo recibido se depositaba en un fondo común, el famoso “tronco”, que luego se repartía entre el personal. Sin embargo, la presencia de Waters traía consigo algo fuera de lo habitual.

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Con la propina que dejó Roger Waters, yo me compré un teléfono celular en aquel momento”, confesó Betular, desatando la sorpresa de los integrantes del ciclo. Según su relato, el gesto del músico no fue una propina colectiva, sino que Waters se tomó el tiempo de entregar personalmente el dinero a cada uno de los empleados que lo atendieron esa noche. “Nos dio uno por uno a los que trabajaban ese día”, detalló, remarcando lo inusual de la situación y la magnitud del regalo.

Infografía que ilustra a Damián Betular como camarero recibiendo dinero de Roger Waters en un restaurante, y viñetas de otras anécdotas.
Roger Waters, legendario fundador de Pink Floyd, entregó una propina personal a Damián Betular cuando este era un joven gastronómico, permitiéndole comprar su primer celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La charla en el estudio no tardó en convertirse en un repaso de los personajes famosos que solían frecuentar el restaurante. Kusnetzoff y uno de sus colegas, Harry Salvarrey, preguntaron por anécdotas con otras celebridades. Betular recordó que por ese restaurante pasaron bandas internacionales como U2, aunque él no llegó a atenderlos directamente, y leyendas locales como Diego Maradona. “Iba un montón de gente famosa. Iba Diego, pero yo no llegué a atenderlo”, relató Betular, que también compartió el origen de su tatuaje en honor a Maradona: “Cuando llegué a Buenos Aires, en 2002, me lo hice. En ese momento era muy fanático”.

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La cercanía del restaurante con el estadio de River Plate lo convertía en una parada habitual para los músicos internacionales y sus equipos, sobre todo en las fechas de recitales. “Iban antes de la prueba de sonido al mediodía, o después de los shows”, explicó Betular, recordando la adrenalina de atender a figuras de ese calibre. La presión de servir a celebridades, según confesó, podía sentirse en cada rincón de la cocina. “Era un nervio impresionante”, admitió, evocando una escena en la que el encargado de risottos y pastas estuvo “al borde de la renuncia” debido al estrés.

Damián Betular
El reconocido pastelero recordó particulares anécdotas entre estrellas mundiales y colegas (Maximiliano Luna)

En medio de la conversación, surgió el nombre de Donato De Santis, uno de los referentes de la cocina italiana en la Argentina y colega de Betular en la televisión. El pastelero contó que también le tocó atenderlo como cliente, aunque esa vez la sorpresa no vino por el lado de la propina, sino del menú. “No pidió risotto ni pasta, pidió tiraditos. A Donato le gusta mucho el pescado fresco”, explicó, desmontando el mito de que el chef italiano solo se inclina por las pastas y los platos tradicionales de su país.

El clima distendido del estudio permitió a Betular reflexionar sobre el detrás de escena de la gastronomía y el impacto que tiene para un trabajador recibir a personalidades de renombre. Admitió que, aunque no suele inclinarse por los postres en sus propias visitas a restaurantes, entiende el nerviosismo que genera en los colegas la presencia de un pastelero conocido en la sala. “Cuando vos vas a comer a un lugar, el pastelero probablemente está con los mismos nervios”, comentó, empatizando con quienes alguna vez lo recibieron como cliente.

Con el paso de los años, Damián Betular se consolidó como uno de los referentes ineludibles de la pastelería argentina y una figura querida en la televisión, pero aquella noche en Sucre permanece como testimonio de una época, de los nervios y las sorpresas que depara la vida detrás de un delantal. Y, claro, de la vez que Roger Waters le regaló, con un simple gesto, una pequeña alegría que jamás olvidará.

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