El saludo de Ciro Martínez a su novia Luli Bass por su cumpleaños: "Talentosa, luchadora y hermosa mujer"

El mensaje de cumpleaños de Ciro Martínez a Luli Bass, la bajista de Los Piojos

La celebración del cumpleaños número 36 de Luli Bass se convirtió en un acontecimiento especial para los seguidores de Los Piojos y del propio Andrés Ciro Martínez. El cantante y líder de la banda publicó en su cuenta de Instagram una historia en la que felicitó públicamente a la bajista y su pareja, con una dedicatoria cargada de afecto. El saludo estuvo acompañado por una imagen juntos en la cima de una montaña. La publicación generó reacciones y mensajes de apoyo de otros miembros actuales del grupo, entre ellos Piti Fernández, reforzando el clima de celebración y respaldo en torno a la bajista.

En la imagen difundida por el cantante la pareja está sobre la montaña, con un cielo azul y nubes cubriendo el valle. Luli Bass lleva una camiseta negra con estampado blanco y rojo, pantalón negro con líneas blancas y zapatillas oscuras. Ciro Martínez viste de negro y apoya el brazo sobre los hombros de la bajista.

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El mensaje destacado en la imagen, escrito por Ciro Martínez en tipografía blanca, fue: “Feliz cumple a la muy talentosa, luchadora y hermosa mujer @lulibass Te amo ❤️”. En la parte inferior de la publicación, otro texto refuerza la dedicatoria: “Te amo mi amor ❤️”.

La historia fue musicalizada con “Luz de Marfil”, una de las canciones representativas de Los Piojos, que actualmente interpreta la homenajeada en el bajo.

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Las románticas fotos de Ciro Martínez y Luli Bass en Instagram

La historia de amor en redes de Ciro Martínez y Luli Bass

La relación entre Ciro Martínez y Luli Bass es una de las más comentadas en la escena musical argentina. La confirmación pública del romance llegó en noviembre del año pasado. En esa ocasión, Luli Bass saludó a Ciro por su cumpleaños con la frase: “Feliz cumpleaños, mi amor”, acompañada por una imagen del cantante en el escenario. Ciro replicó la publicación y le respondió: “¡Gracias, hermosa!”, oficializando así la relación ante el público y dejando atrás las especulaciones.

La pareja volvió a captar atención durante el Lollapalooza Argentina, cuando Ciro compartió una imagen junto a su novia con el mensaje: “En el Lula con la Luli” y un emoji de enamorado. La respuesta de los usuarios en plataformas como X multiplicó los mensajes de apoyo y sorpresa frente a la exposición pública de la nueva pareja.

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La exposición del romance se consolidó durante el viaje de la pareja por Estados Unidos, una experiencia ampliamente documentada en sus redes sociales.

Durante ese viaje, Ciro publicó varias imágenes junto a Luli Bass, revelando complicidad y cercanía. En una selfie frente al espejo de un ascensor, Ciro comentó: “Yo solamente esperaba el ascensor”. Otra imagen lo muestra besando la mejilla de la bajista, con la frase “Mi hermosa”.

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El recorrido incluyó detalles cotidianos, como la visita a una tienda en Memphis donde Ciro destacó: “Probándome ropa en donde se vestía Elvis Presley”. Estas escenas ofrecieron a los seguidores de la pareja una mirada íntima de su día a día y sus intereses compartidos.

Ciro y Luli en Lollapalooza

Quién es Luli Bass, la bajista que cautivó a Los Piojos

Detrás de la repercusión en redes y su ingreso a Los Piojos, Luciana Valdés, conocida como Luli Bass, posee una trayectoria musical consolidada. Nació en 1990 y desde pequeña mostró inclinación por la música.

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A los nueve años, tras ahorrar durante meses, adquirió su primer bajo, inspirada inicialmente por el violín y la música de Vanessa Mae. “Me fascinaba cómo tocaba Vanessa Mae y soñaba con tocar como ella. Después pensé en comprarme un bajo. Tiene cuatro cuerdas como el violín”, recordó en sus redes sociales.

Su debut en los escenarios fue a los 13 años como invitada en un show del guitarrista Botafogo. Luego integró la banda de Juan Carlos Black Amaya, referente del rock nacional argentino. Con el tiempo, colaboró con músicos como Alambre González, Daniel Raffo, Ciro Fogliatta y Luis Robinson.

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El salto en su carrera llegó en 2009, cuando Juanse la convocó para formar parte del grupo que Jimmy Rip, guitarrista estadounidense, armaba en Argentina. Juanse, padrino de la hija de Luli, relató: “Cuando la escuché tocar, me volví loco porque era muy chiquita y tenía un sonido propio y un look que me encantaba”.

Luli participó también en la banda solista de Juanse, colaboró con Valeria Lynch en la etapa “Extraña mujer” y fundó Led Ladies, un homenaje femenino a Led Zeppelin. También integró la agrupación solista de Mariano Martínez, exguitarrista de Attaque 77, quien afirmó sobre ella: “Luli parece que nació en un escenario. Se para distinto, tiene un manejo del escenario muy natural y le gusta conectar con la gente”.

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Luli y Ciro comparten el escenario durante una presentación de Los Piojos

La llegada de Luli Bass a Los Piojos significó un cambio generacional y de paradigma en la banda. Su incorporación ocurrió en el contexto del regreso del grupo a los escenarios, ocupando el lugar de Micky Rodríguez, quien abandonó la formación por desacuerdos internos. La reacción en el entorno del rock fue de sorpresa y expectativa, y allegados anticiparon al medio: “Te vas a sorprender”, antes de su debut en los ensayos de la nueva alineación.

Mariano Martínez resumió los motivos de su convocatoria: “Es una fanática de la música y lo vive con una pasión total”. La trayectoria y la vida personal de Luli Bass, marcada por la maternidad y la dedicación al bajo, consolidan su perfil polifacético y la sitúan hoy en el centro de la escena musical argentina.

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La exposición reciente de Ciro Martínez y Luli Bass en el plano musical y personal ha transformado la dinámica del grupo en una de las más comentadas del ambiente artístico. Ambos reflejan, a través de su presencia conjunta en los escenarios y redes sociales, una etapa de autenticidad y cotidianeidad compartidas, en la que se entrecruzan el trabajo y la vida personal.