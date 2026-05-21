Tragedia sobre la arena: El viaje en Florida que apagó la vida de una madre hondureña tras fatal accidente de tránsito

La inesperada partida de Dariela ha dejado destrozada a su familia en Santa María del Real, Olancho, donde era muy querida. En redes sociales se mantiene activa una campaña para apoyar a sus tres hijos huérfanos (Cortesía Dariela Galeano).

Lo que prometía ser una tarde de risas, velocidad y esparcimiento en una propiedad rural de Florida terminó convertida en una pesadilla que hoy enluta a dos comunidades separadas por miles de kilómetros: el condado de Okeechobee, en Estados Unidos, y el municipio de Santa María del Real, en Olancho, Honduras.

El sábado 16 de mayo de 2026, la velocidad, el alcohol y la imprudencia se conjugaron para arrebatarle la vida a Seydi Dariela Galeano Salinas, una hondureña de 34 años.

PUBLICIDAD

Madre soltera de tres hijos y residente de Port St. Lucie, Dariela era conocida entre los suyos como una mujer incansable que lo daba todo por el futuro de sus pequeños de 16, 13 y 10 años. Ese día, sin embargo, su marcha se detuvo de forma violenta.

El sol comenzaba a bajar cuando el rugido del motor de un vehículo utilitario todoterreno (UTV) Can-Am Maverick X3, modelo 2026, rompió la calma en una propiedad ubicada en la dirección 21021 NW 240th Street, dentro del área conocida como Coquina Water Control District. Cuatro mujeres de origen hispano viajaban a bordo. Al volante iba otra hondureña: Blanca Yareli Ruiz Domínguez, de 25 años, originaria de El Progreso, Yoro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), el grupo venía de pasar un tiempo en Fort Pierce. Los testimonios clave recolectados por las autoridades pintan un panorama alarmante previo al percance. Un testigo presencial relató que Ruiz Domínguez había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. A pesar de ello, tomó el control del potente todoterreno.

Ilustración acuarela de un volante de Can-Am Maverick X3 con una botella de alcohol derramada en la arena, representando el grave peligro de conducir bajo los efectos del alcohol al anochecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El UTV aceleró repentinamente sobre la superficie de arena blanda. El testigo detalló que la conductora quien lucía “afectada e hiperactiva” realizó un giro brusco hacia la izquierda. La física y la velocidad sobre el terreno inestable hicieron el resto: el vehículo volcó violentamente, dando vueltas antes de quedar estancado.

PUBLICIDAD

El impacto fue demoledor. Dariela Galeano, quien viajaba en el asiento delantero derecho, salió expulsada por el aire debido a la fuerza del vuelco y cayó pesadamente sobre la arena.

Una escena de caos

Cuando las patrullas y los equipos de emergencia llegaron al sitio, el panorama era desolador. El UTV yacía volcado con daños materiales estimados en 5,000 dólares, rodeado de restos esparcidos, manchas de sangre en la puerta del conductor y llantas traseras destrozadas. Sobre la arena blanda quedaron las evidencias de la imprudencia: varias latas aplastadas de cerveza.

PUBLICIDAD

Dariela, gravemente herida, fue estabilizada y trasladada de urgencia en un helicóptero médico hacia el Hospital HCA Lawnwood en Fort Pierce. Los médicos hicieron lo posible, pero el daño era irreversible; al poco tiempo se confirmó su fallecimiento.

Las otras tres ocupantes sobrevivieron. Dos de las pasajeras, de 33 y 24 años, resultaron con heridas de diversa consideración. El domingo, tras recibir el alta médica, Blanca Yareli Ruiz Domínguez fue arrestada por los agentes de la FHP y trasladada directamente a la cárcel del condado de St. Lucie.

PUBLICIDAD

La inesperada partida de Dariela ha dejado destrozada a su familia en Santa María del Real, Olancho (Cortesía).

La fiscalía le imputó cargos graves: conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) con resultado de muerte, sumado a tres acusaciones por manejar en estado de ebriedad causando daños materiales y lesiones corporales. Por el cargo principal de homicidio por DUI, un juez le denegó el derecho a fianza, asegurando que permanezca tras las rejas.

Mientras el caso avanza en los tribunales de Florida, en Honduras el dolor es colectivo. En Santa María del Real, Olancho, los vecinos recuerdan a Dariela con profundo aprecio. Dayana Banegas, allegada de la víctima, expresó el vacío irreparable que deja: “Trabajaba incansablemente cada día para darles una mejor vida, siempre poniendo las necesidades de sus hijos antes que las suyas”.

PUBLICIDAD

Seydi Dariela Galeano Salinas, de 34 años, era madre soltera de tres menores y originaria de Olancho, Honduras (Cortesía).

Hoy, la familia de Dariela enfrenta dos batallas simultáneas: asimilar la orfandad de tres menores de edad y reunir, mediante campañas solidarias, los fondos necesarios para repatriar el cuerpo de la joven. Buscan traerla de regreso a su tierra natal, donde la tierra de Olancho la espera para un último adiós y el descanso eterno junto a los suyos.