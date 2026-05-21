“No tenés códigos”: extraditaron a un brasileño acusado de matar a dos hombres por una venganza tras el robo de caballos

La Policía Federal Argentina lo entregó a la Policía de Brasil

Efectivos de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, extraditaron a un prófugo brasileño acusado de doble homicidio y requerido por la Justicia de Brasil. El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA.

El implicado, de 42 años, estaba imputado por el asesinato de dos hombres en la ciudad de Palmital, estado de Paraná, República Federativa de Brasil. Según la acusación, el crimen fue cometido con un arma de fuego y tuvo como trasfondo una venganza por el robo de caballos.

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De acuerdo con la reconstrucción del caso que pudo hacer Infobae, una de las víctimas había denunciado al acusado por el robo de equinos, causa por la que el hombre terminó preso en Brasil. Cuando recuperó la libertad, fue a buscar al denunciante y lo increpó. “No tenés códigos”, le dijo antes de dispararle.

Para no dejar testigos, también asesinó a la persona que estaba junto a la víctima. Por ese motivo, las autoridades brasileñas lo acusan de doble homicidio.

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En febrero de este año, la Oficina Central Nacional Brasilia, a pedido del Tribunal Penal del Distrito Judicial de Palmital, registró una orden de captura internacional mediante la publicación de una Notificación Roja de Interpol. Para entonces, el hombre ya había iniciado su fuga: primero escapó a Paraguay y luego cruzó de manera ilegal hacia la Argentina.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el prófugo fue detectado en Formosa después de que se “fuera de boca” en un bar: habría contado detalles de su situación y un vecino lo denunció ante la Policía provincial. A partir de esa intervención, se verificó que pesaba sobre él una alerta internacional.

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El detenido fue entregado a las autoridades brasileñas

La Policía de Formosa realizó un control de antecedentes mientras el sospechoso se encontraba demorado en la Comisaría San Martín 2 por averiguación de antecedentes. Al constatar la vigencia de la Notificación Roja, se dio aviso al Juzgado Federal N°1 de Formosa, a cargo de Pablo Fernando Morán, que ordenó su detención en esa dependencia. Luego se dio intervención a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA.

El 15 de mayo, detectives de la PFA viajaron a Formosa para asumir la custodia del detenido, quien fue trasladado y alojado en la División Alcaidías Anexo Cavia, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Finalmente, el 19 de mayo, una comitiva policial brasileña arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery. En un operativo conjunto con las autoridades argentinas, se concretó la entrega del prófugo para que continúe el proceso penal en su país de origen.

La extradición se enmarca en la cooperación judicial y policial entre Argentina y Brasil, y fue posible gracias al uso del sistema i-24/7 de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), una herramienta de consulta internacional que la Policía Federal Argentina expandió a fuerzas federales, provinciales y nacionales para detectar alertas vigentes en tiempo real.

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Este procedimiento se suma a otras extradiciones recientes coordinadas por la Justicia argentina. Tal es el caso de un hombre de 52 años que fue extraditado desde Chile a la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, donde enfrentará cargos por abuso sexual y corrupción de menores.

El acusado permaneció prófugo durante 11 años y fue localizado tras un trabajo conjunto entre la Policía Federal Argentina, Interpol y las autoridades chilenas. La detención se produjo en Santiago de Chile, desde donde fue trasladado a la Argentina bajo un fuerte operativo de seguridad. El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantías de Esquel, que lo investiga por delitos cometidos contra, al menos, dos menores de edad.

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