El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de USD 1.000 millones

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, posan durante las reuniones de primavera del organismo en Washington.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y se espera que en las próximas horas envíe el desembolso por 1.000 millones de dólares.

“El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”, informó la entidad conducida por Kristalina Georgieva.

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Y continuó: “Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”.

En tanto, Georgieva destacó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”.

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El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y girará el desembolso por USD 1.000 millones.

“La creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”, sumó.

En tanto, la jefa del FMI aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de “preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado que impulse la desinflación, al tiempo que fortalezca la sostenibilidad externa y fomente el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.

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Al mismo tiempo, la directora del organismo sostuvo que el equipo económico mantendrá el equilibrio fiscal mediante “mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

A la vez, solicitó el impulso de reformas del sistema tributario y previsional, así como fortalecimiento del marco fiscal en provincias y municipios, ya que “serán esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza”.

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“Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”, agregó.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, destacó los avances de la Argentina pero pidió impulsar reformas tributarias y previsionales.

Si bien el directorio ponderó la caída de la inflación anual, el superávit primario y los anuncios de inversiones, también advirtió que la ejecución del programa mostró resultados dispares hasta fines de 2025, especialmente por los atrasos en la recuperación de las reservas externas.

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Asimismo, los directores del FMI destacaron que se se llevaron adelante “importantes ajustes posteriores a los marcos monetario y cambiario, que han respaldado la acumulación de reservas y fortalecido la confianza del mercado”.

“Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar con decisión un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”, acotaron.

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Además, elogiaron el programa de compra de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y pidieron una “implementación sostenida” de la adquisición de divisas, combinada con una “flexibilidad cambiaria continua, para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis”. En tanto, alentaron al equipo económico a acelerar el proceso comprador y superar la meta establecida de reservas netas, que alcanza los 8.000 millones de dólares.

En materia financiera, hicieron hincapié en la importancia de “asegurar un acceso oportuno y duradero” a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de deuda y reducir gradualmente la exposición al propio FMI. En línea con la administración libertaria, pidieron profundizar el mercado de capitales local, un objetivo que busca el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante la implementación de medidas como la Ley de Inocencia Fiscal.

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La aprobación del segundo análisis por parte del organismo internacional es determinante, dado que de ese proceso dependía el desembolso de USD 1.000 millones que se reflejarán en las reservas internacionales del BCRA.

El ritmo de compras del BCRA había sido elogiado por las autoridades del prestamista de última instancia. En efecto, la autoridad monetaria acumuló 92 jornadas consecutivas con resultado positivo en el mercado de cambios, favorecido por acuerdos con bancos, compañías privadas y organismos estatales. Este jueves, la autoridad monetaria sumó USD 145 millones y el total anual superó los 8.800 millones de dólares.

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Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 8.851 millones, con abril como el mes más activo, alcanzando 2.769 millones de dólares. Solo el 2 de enero no se concretaron compras.

En los últimos días, el ritmo de compras de divisas aumentó, luego de que los primeros días de mayo presentaron operaciones diarias por debajo de los 100 millones de dólares. La semana pasada, el Central adicionó USD 596 millones y el acumulado de mayo llegó a 1.696 millones de dólares.