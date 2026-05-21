Independiente Rivadavia visitará a La Guaira en busca de mantener su invicto en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia buscará seguir avanzando en la Copa Libertadores frente a La Guaira (Instagram: @csir.oficial)

Independiente Rivadavia de Mendoza está viviendo un sueño. En su primera participación en la Copa Libertadores de América ya se encuentra clasificado a los octavos de final y visitará a Deportivo La Guaira, en Venezuela, con el objetivo de afianzarse en el primer puesto en el Grupo C. El partido comenzará a las 19 en el estadio de la UCV, en Caracas, tendrá como árbitro al paraguayo Mario Alberto Díaz de Vivar y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.

El conjunto argentino que dirige Alfredo Berti está atravesando un gran momento en su primera experiencia internacional. Marcha invicto en cuatro presentaciones, con 3 victorias y un empate y se aseguró su lugar entre los mejores 16 equipos del certamen como puntero de su zona, ya que anoche Bolívar perdió en el Maracaná ante Fluminense y ya no podrá alcanzarlo.

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En el andar de su camino por la Libertadores, la Lepra se impuso de manera consecutiva ante Bolívar (1-0 en Mendoza), Fluminense (2-1 en Río de Janeiro) y Deportivo La Guaira (4-1 en Argentina). En su último partido empató 1-1 como local frente al Flu de Luis Zubeldía.

Independiente Rivadavia es uno de los invictos en la Copa Libertadores (REUTERS/Ramiro Gomez)

Además, en la Liga Profesional de Fútbol, Independiente Rivadavia marcha como líder de la Tabla Anual, con 34 puntos (10 victorias, 4 empates y 2 caídas). En el Torneo Apertura, el equipo de Mendoza se clasificó primero en la Zona B y quedó eliminado en los octavos de final tras caer 2-1 como local ante Unión de Santa Fe. En tanto que por Copa Argentina, los de Berti venció 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires en los 32avos de final y se medirá contra Tigre en la siguiente ronda, aún con fecha a definir.

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Por su lado, el conjunto de La Guaira está urgido de una victoria como local ante Independiente Rivadavia para mantener vivas sus chances de avanzar a los octavos de final. Los venezolanos están últimos con 3 puntos y aún no ganaron en lo que va del torneo. De obtener la victoria, dependerán de sí mismos para avanzar, siempre y cuando le ganen como visitante a Fluminense en la próxima semana.

Probables formaciones:

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Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Luis Peña, Guillermo Luis Ortiz, Martín Gianoli, Jorge Gutiérrez; Rommell Ibarra, José Alí Meza, Carlos Faya, José Correa, Juan Castellanos y Flabián Londoño. DT: Héctor Bidoglio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Leonard Costa, Ezequiel Bonifacio; Tomás Bottari, José Florentín; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori, Matías Fernández y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

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Estadio: Olímpico de la UCV

Árbitro: Mario Alberto Díaz de Vivar (Paraguay)

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VAR: Antonio García (Uruguay)

Hora: 19.00

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TV: Fox Sports y Disney+ Premium

TABLA DE POSICIONES DE LA COPA LIBERTADORES 2026

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