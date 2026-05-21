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Mariano Navone logró otro triunfo arrollador e irá por la final de Ginebra ante un ex número 2 del mundo

El argentino aplastó al español Jaume Munar, número 39 del mundo, por 6-2 y 6-2. Más tarde, Camilo Ugo Carabelli cayó en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic

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Con otra actuación de alto nivel, Mariano Navone avanzó a semis en Suiza (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)
Con otra actuación de alto nivel, Mariano Navone avanzó a semis en Suiza (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)

Mariano Navone no afloja: avanzó a semifinales del ATP 250 de Ginebra tras una actuación demoledora frente al español Jaume Munar, al que superó por 6-2 y 6-2.

El triunfo le permitió al argentino alcanzar por quinta vez una semifinal del ATP Tour. Además, significó la victoria número 50 de su carrera en el primer circuito del tenis mundial. Ahora irá por la definición ante un rival top: el noruego Casper Ruud, ex número 2 y actual 17° del mundo.

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Navone, número 42 del ranking, llegaba al encuentro con confianza luego de haber eliminado en sets corridos al británico Cameron Norrie, tercer preclasificado del torneo. Y este jueves volvió a responder con una actuación convincente. Su víctima fue Munar, 39° de la clasificación masculina y octavo favorito del certamen.

El desarrollo del partido mostró rápidamente a un Navone agresivo y preciso. Desde los primeros games, el tenista de 9 de Julio impuso el ritmo de juego, dominó los intercambios largos y encontró profundidad con sus golpes. Esa superioridad se tradujo rápidamente en el marcador y Navone cerró el primer parcial con una ventaja de 6-2.

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La Nave voló alto nuevamente en el segundo set. Y aunque Munar intentó variar las alturas y prolongar los peloteos para incomodar al bonaerense, Navone respondió con inteligencia y una gran solidez. Sin conceder oportunidades con su servicio, volvió a marcar diferencias desde la devolución y cerró el encuentro con otro contundente 6-2 luego de una hora y 36 minutos de juego.

La semana en Suiza tiene un valor especial para el argentino. En su debut estuvo al borde de la eliminación frente a Marco Trungelliti, cuando llegó a encontrarse 5-7 y 1-5 abajo en el marcador. Desde entonces, encadenó una remontada memorable y dos triunfos de gran nivel ante rivales preclasificados.

Gracias a esta actuación, Navone continúa escalando posiciones en el ranking en vivo y se acerca nuevamente a su mejor ubicación histórica, el puesto 29 del mundo alcanzado en junio de 2024. Actualmente se encuentra dentro del Top 40 y llega con confianza a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Su próximo desafío será nada menos que Ruud, uno de los grandes especialistas del circuito sobre polvo de ladrillo en los últimos años y tres veces campeón en Ginebra. El encuentro aparece como un termómetro para medir el verdadero alcance del gran momento que atraviesa el argentino.

Camilo Ugo Carabelli se despidió en Hamburgo

La otra cara de la jornada para el tenis argentino estuvo en el ATP 500 de Hamburgo. Allí, Camilo Ugo Carabelli no pudo extender su buena semana y cayó en los cuartos de final frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 6-7 (10) y 6-2.

El bonaerense llegaba entonado tras haber conseguido una de las mejores victorias de su carrera al eliminar al estadounidense Frances Tiafoe, ex número 10 del mundo. Sin embargo, esta vez se encontró con un rival que atraviesa días soñados en Alemania después de haber dejado en el camino al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo y primer preclasificado del torneo.

Camilo Ugo Carabelli no pudo meterse entre los cuatro mejores en Hamburgo (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)
Camilo Ugo Carabelli no pudo meterse entre los cuatro mejores en Hamburgo (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)

El encuentro fue extremadamente parejo. Ugo Carabelli logró forzar un segundo set dramático y se quedó con un tiebreak maratónico, pero no pudo sostener ese impulso en el parcial decisivo. Kovacevic recuperó rápidamente el control del partido y terminó imponiéndose para acceder a las semifinales del certamen alemán.

Pese a la derrota, el balance sigue siendo positivo para el argentino, que sumó una valiosa cantidad de puntos y volvió a demostrar que puede competir de igual a igual en torneos de categoría ATP 500, justo antes del inicio de Roland Garros.

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