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La enfermedad de Lyme se expande en el Reino Unido y registra un aumento de más del 20% en un año

La Agencia de Seguridad Sanitaria registró 1.168 contagios confirmados por laboratorio, frente a los 959 del año anterior, y advierte sobre una distribución geográfica más amplia. Además, se identificaron dos casos probables de encefalitis transmitida por garrapatas

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Primer plano de una garrapata oscura sobre la piel clara de un brazo humano. El fondo muestra hierba verde y vegetación desenfocada.
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido reportó 1.168 casos confirmados de esta infección bacteriana en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el último año, los casos de enfermedad de Lyme en Inglaterra aumentaron más del 20%, según datos del organismo estatal británico de control epidemiológico, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). El informe oficial señala que en 2025 hubo 1.168 casos confirmados por laboratorio, frente a los 959 de 2024, lo que representa un incremento del 22%.

Los especialistas también detectaron dos casos probables de encefalitis transmitida por garrapatas. Si bien las cifras se asemejan a las de 2023, el incremento sostenido refleja una expansión que preocupa a la comunidad científica y a organismos de salud pública. Con las cifras actuales, los expertos recomiendan reforzar las medidas de prevención e investigación para limitar la diseminación de la enfermedad en el Reino Unido.

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Factores que explican el aumento de los contagios

Año a año, las tasas de enfermedad pueden variar debido a múltiples factores. Según la Dra. Claire Gordon, jefa del laboratorio de patógenos raros e importados de la UKHSA, estos factores incluyen la concienciación pública, el acceso a pruebas diagnósticas y las condiciones meteorológicas. “Las tendencias generales en 2025 se mantienen constantes, pero hemos observado una distribución geográfica más amplia de las garrapatas en todo el Reino Unido”, afirmó la especialista.

Infografía muestra una garrapata gigante sobre un mapa de Inglaterra, texto sobre aumento de Lyme y paneles con información de casos, factores y vacunas.
Inglaterra registró un aumento del 22% en los casos confirmados de enfermedad de Lyme en 2025, llegando a 1.168, fenómeno vinculado a cambios ambientales y desafíos sanitarios que generan preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio climático, la transformación de los hábitats naturales y el desplazamiento de animales huéspedes constituyen variables clave que favorecen la expansión del vector, facilitando el acceso de las garrapatas a nuevas zonas pobladas. Esto eleva el riesgo de transmisión entre la población humana.

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¿Qué es la enfermedad de Lyme y cómo se transmite?

La enfermedad está originada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que vive en el intestino de las garrapatas. Estos pequeños artrópodos, abundantes en áreas de hierba y bosques, se alimentan de la sangre de aves, mamíferos y seres humanos.

Quienes contraen esta infección pueden presentar un sarpullido en forma de diana, fiebre, dolor muscular y articular, y fatiga. Si no se trata oportunamente, la afección puede adquirir un carácter crónico y, en determinados casos, persiste incluso después de la administración de antibióticos.

Prevención y diferencias en el abordaje veterinario y humano

No todas las garrapatas transmiten la bacteria, pero extraer el parásito de modo inmediato tras la picadura reduce el riesgo de transmisión. Para mascotas, existen comprimidos y vacunas aprobadas, mientras que en humanos la estrategia preventiva se basa en repelentes, el uso de ropa que cubra la piel y colores claros para detectar garrapatas.

De acuerdo con Linden Hu, profesor de inmunología en la Universidad de Tufts, en Massachusetts, el abordaje veterinario se diferencia porque los ensayos clínicos en animales resultan más simples y controlados que en adultos humanos. Esto llevó a una brecha en la disponibilidad de vacunas entre mascotas y personas.

Vacunas en desarrollo: avance científico y obstáculos

Primer plano de una garrapata oscura incrustada en piel pálida, con una protuberancia roja inflamada y un pequeño punto amarillo en el centro de la picadura.
Expertos alertan sobre la distribución más amplia de las garrapatas en el país, lo que incrementa la exposición de la población y demanda mayores esfuerzos preventivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos existió una vacuna humana, LYMErix, que alcanzó una eficacia del 76% tras la tercera dosis. Fue retirada en 2002 por baja aceptación, dudas sobre posibles efectos adversos y porque solo se recomendaba a grupos de alto riesgo. La especialista explicó que “la cobertura mediática negativa y la desconfianza pública influyeron en su baja demanda”.

Hoy, varias empresas buscan cubrir esta necesidad a través de nuevas estrategias. Moderna avanza en una vacuna de ARNm en fase 2, mientras que Pfizer y Valneva desarrollan una alternativa con eficacia superior al 70%, aunque los ensayos aún no lograron la solidez estadística requerida. Un anticuerpo monoclonal de Tonix Pharmaceuticals y un fármaco a base de lotilaner —ya utilizado en animales— representan innovaciones adicionales en investigación clínica.

Registro, percepción pública y diagnóstico

Según Julia Knight, portavoz de la organización independiente británica Lyme Disease UK, la cifra real de casos podría ser superior. Muchas personas reciben tratamiento sin confirmación de laboratorio. “El 70% de quienes desarrollan la erupción característica reciben tratamiento inmediato”, advierte la experta, lo que puede generar subregistro de casos. La especialista también señaló: “Está por verse si la gente recibirá bien una vacuna o no en el clima actual de reticencia a las vacunas”.

Entre los principales retos figuran la aceptación de nuevas vacunas y la mejora en el diagnóstico, ya que la diversidad en la sintomatología inicial contribuye a que algunos pacientes no sean detectados a tiempo ni registrados en las estadísticas sanitarias.

La UKHSA enfatizó que “la prevención y la información siguen siendo las principales herramientas” mientras continúan los ensayos y desarrollos médicos orientados a frenar el avance de la enfermedad de Lyme.

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