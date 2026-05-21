Salud

Pistachos con piel violeta, un aliado que puede proteger el corazón, prevenir el cáncer y mejorar la memoria

Estudios publicados en Nutrients confirman que esa fina capa concentra flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que desaparecen con el procesado industrial. Cómo obtener todos sus beneficios

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Un tazón blanco lleno de pistachos con cáscaras violetas y nueces verdes visibles, sobre una encimera de cocina con utensilios y un fregadero al fondo.
El pistacho con piel violeta contiene antocianinas, compuestos bioactivos con efecto antioxidante beneficioso para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir pistachos con piel violeta ofrece destacados beneficios para la salud, debido a que esta fina capa alberga compuestos bioactivos con acción antioxidante. La piel violeta, característica de los pistachos frescos y poco procesados, contiene antocianinas, unos pigmentos vegetales que han sido estudiados por su capacidad para proteger frente a enfermedades crónicas y apoyar funciones esenciales del organismo.

Estudios publicados recientemente y datos difundidos por la American Pistachio Growers (APG) sostienen que las antocianinas presentes en la piel del pistacho contribuyen a prevenir enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión y patologías cardiovasculares. Estos compuestos antioxidantes refuerzan el valor nutricional del fruto seco y potencian su efecto protector cuando forman parte de la dieta diaria.

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Las antocianinas, clasificadas dentro del grupo de los flavonoides, se distinguen por su capacidad para contrarrestar el daño oxidativo. El estrés oxidativo, causado por la acumulación de radicales libres, está vinculado al envejecimiento celular y al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Investigaciones recientes en Nutrients han demostrado que el consumo regular de alimentos ricos en antocianinas, como los pistachos con piel violeta, ayuda a inhibir la proliferación de células de cáncer de colon y participa en la prevención de diversos trastornos metabólicos.

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Globulos rojos, arteria, vía sanguínea, colesterol, salud, cardiología, sangre - Imagen Ilustrativa Infobae
El consumo regular de pistachos con piel violeta favorece el control de lípidos en sangre y mejora la secreción de insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los estudios destacan que las antocianinas favorecen el control de lípidos en sangre, mejoran la secreción de insulina y ejercen efectos vasoprotectores. Estas sustancias también contribuyen a reducir el riesgo de enfermedad coronaria y presentan propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas y beneficios para la agudeza visual y el rendimiento cognitivo. La piel violeta, por tanto, es clave para maximizar el aporte saludable del pistacho.

Desde el punto de vista nutricional, la porción diaria recomendada por la American Pistachio Growers es de 49 pistachos (aproximadamente 28 gramos). Esta cantidad aporta 1,5 gramos de grasas saturadas y 12,5 gramos de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, consideradas saludables, que ayudan al mantenimiento de un perfil lipídico adecuado y a la protección del sistema circulatorio.

Además, el pistacho provee 300 miligramos de potasio y seis gramos de fibra dietética, nutrientes esenciales para el equilibrio electrolítico, la función muscular y la salud digestiva. La presencia de fibra, en particular, favorece el tránsito intestinal y contribuye a la sensación de saciedad, lo que puede ser útil en estrategias de control de peso.

Composición y valor nutricional del pistacho

Primer plano de un cuenco de madera lleno de pistachos en cáscara y castañas de cajú crudas. Algunos frutos secos están dispersos sobre una mesa de madera.
El pistacho destaca por su alto contenido de proteínas vegetales, fibra, vitaminas del grupo B, vitamina E y minerales como potasio y magnesio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pistacho destaca dentro de los frutos secos por su alto valor nutricional y su perfil equilibrado en macronutrientes y micronutrientes. Aporta proteínas vegetales de alta calidad, fibra, vitaminas del grupo B y vitamina E, todas fundamentales para el funcionamiento celular y el metabolismo energético.

Su aporte de grasas saludables, dominado por ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, resulta beneficioso para el sistema cardiovascular y el control del colesterol LDL, siempre que se consuma en el contexto de una dieta variada.

Entre los minerales presentes en el pistacho, se encuentran el magnesio, el fósforo y el hierro, que contribuyen al adecuado funcionamiento muscular, óseo y al transporte de oxígeno en sangre. El consumo habitual de pistachos facilita la incorporación de micronutrientes que apoyan procesos metabólicos esenciales y de antioxidantes naturales que colaboran en la reducción del estrés oxidativo.

Estas características han llevado a que el pistacho sea considerado una alternativa relevante y versátil dentro de los frutos secos, adecuada para quienes buscan una alimentación equilibrada.

El pistacho estadounidense y su liderazgo global

Pistaches saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Incluir pistachos con piel violeta en la dieta diaria potencia la protección frente a enfermedades crónicas y promueve una alimentación saludable respaldada por expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Pistachio Growers (APG) es una asociación que representa a más de 625 productores de California, Arizona y Nuevo México, regiones responsables de la mayor parte de la producción estadounidense de pistacho. Esta organización, gestionada por agricultores, promueve el reconocimiento internacional y el consumo del pistacho estadounidense, así como la difusión de información científica sobre sus beneficios nutricionales.

Desde 2008, Estados Unidos lidera la producción mundial de pistacho, según la APG, posicionándose como referente global en volumen, calidad e innovación agrícola. Consumir pistachos enteros, con su piel violeta, permite aprovechar no solo su sabor característico, sino también sumar antioxidantes y nutrientes esenciales a la dieta diaria, reforzando así una alimentación más completa y saludable.

La evidencia científica respalda la recomendación de incluir pistachos con piel en la alimentación cotidiana para potenciar la protección frente a enfermedades crónicas y favorecer el bienestar general. La incorporación de este fruto seco, en porciones adecuadas, es una estrategia respaldada por expertos en nutrición para mejorar la calidad de la dieta y promover la salud a largo plazo.

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