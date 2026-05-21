Salud

Cómo cambia el cuerpo con pilates y por qué cada vez más personas lo eligen para aliviar el estrés

La práctica gana popularidad por combinar movimiento, respiración y ejercicios de bajo impacto adaptables a distintos niveles y edades

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Ilustración de una mujer sonriente en ropa deportiva sentada en una colchoneta, señalando sus abdominales. Al fondo, un reformador de Pilates y plantas
El pilates se posiciona como una de las disciplinas más populares en gimnasios y academias por su enfoque integral en cuerpo y mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pilates se consolidó como una de las prácticas más extendidas en gimnasios y academias por su combinación de fortalecimiento muscular, mejora postural y trabajo de la respiración. La expansión de esta disciplina se explica, en parte, por la búsqueda de rutinas de bajo impacto que integren cuerpo y mente, un punto que destacó el diario brasileño O Globo.

El método también ganó espacio en la conversación sobre bienestar emocional porque suele apoyarse en dos recursos presentes en recomendaciones psicológicas de autocuidado: actividad física regular y técnicas de relajación como la respiración consciente. En sus materiales divulgativos sobre el manejo del estrés, la American Psychological Association (APA) incluyó el ejercicio y estrategias de relajación como herramientas que pueden ayudar a reducir la tensión y mejorar el descanso.

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Creado por el alemán Joseph Pilates hace casi un siglo, el sistema articula estiramientos, respiración controlada y movimientos de resistencia con foco en la precisión. A diferencia de entrenamientos de alta intensidad, el pilates prioriza el control corporal y la repetición técnica, lo que lo vuelve adaptable para distintos niveles de condición física.

Personas jóvenes recurren a estas rutinas para corregir la postura y cuidar la alineación corporal. En adultos mayores, la práctica se elige por su aporte al equilibrio y la prevención de lesiones. También existen variantes para estudios especializados, gimnasios y plataformas digitales, lo que amplió el acceso y sostuvo su crecimiento.

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Qué aporta el pilates frente al estrés

El interés por disciplinas como el pilates se vincula con una premisa básica de la salud mental: la respuesta al estrés no solo se aborda con intervenciones clínicas, también puede requerir hábitos cotidianos que reduzcan tensión y ordenen la rutina.

En ese marco, la American Psychological Association (APA) difundió recomendaciones de autocuidado orientadas a manejar estresores: actividad física, técnicas de relajación, pausas de respiración y medidas de higiene del sueño.

Sin presentar a esta disciplina como un tratamiento psicológico, el formato del pilates encaja con ese enfoque porque estructura una práctica que combina movimiento controlado, respiración guiada y atención sostenida.

Imagen dividida: a la izquierda, mujer en camilla de Pilates en estudio; a la derecha, hombre haciendo yoga en postura del árbol junto a un lago y montañas.
El pilates se diferencia del yoga por su enfoque en el fortalecimiento muscular y la resistencia física, adecuados para distintos niveles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque yoga y pilates comparten concentración y control respiratorio, se diferencian en el objetivo central. El pilates pone el acento en el fortalecimiento muscular y la resistencia física; la yoga, en cambio, se orienta más a la meditación y al sostenimiento de posturas, según explicó O Globo.

En pilates, la atención suele concentrarse en la zona media del cuerpo, región abdominal y lumbar, clave para la estabilidad y el control del movimiento. Esa diferencia de enfoque explica por qué parte del público elige pilates cuando busca una rutina dosificable por niveles y centrada en la resistencia muscular y la recuperación física, de acuerdo con O Globo.

Beneficios físicos más buscados

Entre los efectos que suelen motivar la elección del pilates aparecen la corrección postural, el aumento de la flexibilidad y la tonificación muscular. En particular, se lo asocia con la reducción de molestias persistentes, con foco en dolores de espalda.

El trabajo de control corporal también apunta a mejorar equilibrio, coordinación y estabilidad, con impacto en la prevención de caídas y lesiones, sobre todo en edades avanzadas.

Mujer de cabello rizado en top azul y leggings negros, en estocada sobre un reformer de Pilates. Fondo con ventanales a árboles y edificios, y un espejo.
Entre los beneficios principales del pilates destacan la corrección postural, el aumento de flexibilidad y la reducción de dolores de espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el objetivo es el descenso de peso, el pilates suele aparecer como complemento: su gasto calórico no se equipara al de rutinas aeróbicas de alta intensidad, por lo que los resultados dependen de la combinación con alimentación equilibrada y otras actividades físicas.

Modalidades y recomendaciones para empezar

El pilates se practica en clases grupales en gimnasios y academias, sesiones individuales en estudios especializados y formatos virtuales. La modalidad con aparatos como el reformer, el cadillac o la silla es frecuente en estudios, mientras que el pilates en suelo utiliza colchonetas y accesorios para adaptar la dificultad.

Tres mujeres en ropa deportiva haciendo planchas en máquinas de Pilates reformer en un estudio con suelo de madera y una ventana grande.
Las modalidades de pilates incluyen clases presenciales grupales o individuales, sesiones online y el uso de aparatos como reformer y cadillac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sostener progresos, la clave suele ser la regularidad, con esquemas de dos a tres sesiones semanales según disponibilidad y objetivos. El horario también influye en la experiencia: por la mañana puede funcionar como activación física; hacia el final del día, como rutina de desaceleración, en línea con recomendaciones generales de autocuidado que subrayan la importancia del descanso y la recuperación.

Los precios varían según el formato: las sesiones individuales suelen tener tarifas más altas, mientras que las clases colectivas y online tienden a ser más accesibles.

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