Kennys Palacios, sin filtros: su bronca por el repechaje de Gran Hermano y cómo está su vínculo con Wanda Nara

Kennys Palacios expresó su indignación tras quedar fuera del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada pese a su cuarto puesto en la votación (Video: Instagram)

Kennys Palacios no ocultó la bronca. El estilista, que quedó afuera del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) a pesar de haber llegado cuarto en la votación del público, habló sin filtros sobre lo que siente y dejó frases que circularon de inmediato. También respondió sobre su vínculo con Wanda Nara, una pregunta que nadie quería dejar pasar.

La cronista de Ya Fue Todo fue directa: Wanda había subido una historia bancándolo. Kennys respondió con una sonrisa: “Ay, no lo vi. Te juro que no lo vi”. Cuando le preguntaron cómo estaban, el estilista fue escueto pero claro: “No, bien”. Y agregó que habían estado juntos hace poco en Uruguay. “No pasa nada”, cerró, en un tono que dejó más preguntas que respuestas. Lo que sí llamó la atención fue otra cosa: en su larga lista de agradecimientos públicos tras quedar afuera del repechaje, Kennys mencionó a su familia, a su novio, a su cuñado, a seguidores de Chile, Uruguay y Paraguay, a “Las papudas” y a una tal Fabiana. El nombre de Wanda Nara, su histórica jefa y amiga de años, no apareció en ningún momento.

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El estilista celebró el Martín Fierro de Wanda Nara a Mejor Conductora y comentó que su relación es buena

Sobre el Martín Fierro que ganó la conductora de MasterChef Celebrity, Palacios fue generoso: “Obvio, está perfecto. Está merecidísimo. Estuve mirando muchos comentarios, pero bueno, siempre hay enojos”. Sin embargo, cuando el cronista indagó sobre la relación, la respuesta volvió a ser medida. “Solo que estuve a full con esto del Gran Hermano”, explicó, como si la intensidad del juego hubiera ocupado todo el espacio que antes tenía otro vínculo.

La parte más filosa de la charla llegó cuando el tema fue el repechaje. Kennys había quedado cuarto en la votación del público, por detrás de Yipio, Lola y Carmiña Masi. Los dos primeros cupos por voto fueron para Yipio y Lola. Los Golden Tickets terminaron en manos de Brian Sarmiento y Andrea del Boca. Palacios no tardó en señalar lo que, a su entender, fue una jugada que le costó su lugar: la decisión de Jenny Mavinga de no aceptar el regreso de Carmiña. “Tendría que haber sido antes de la votación o durante la votación, porque es un lugar que se pierde y ese lugar me correspondía a mí”, dijo, con una contundencia que no dejó margen para interpretaciones. Y fue más lejos: “Espero que si algún participante realmente sale, ese lugar me lo den a mí y no a una persona como Brian, que salió en noveno lugar”.

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Kennys Palacios expresó que el sistema de votación le dejó un sabor amargo y reclamó por el cuarto lugar del repechaje de Gran Hermano

La pregunta sobre Brian Sarmiento fue inevitable. “¿No te gustó que haya ingresado?”, le preguntaron. “Si el público decidió que no, no”, respondió Kennys, en una frase que resumió todo sin necesidad de adornos. El cuarto lugar en la votación y la sensación de que el sistema le jugó en contra dejaron en el estilista un sabor que él mismo había descrito como amargo en un video previo publicado en sus redes: “Me voy con un sabor amargo porque siento que lo dimos todo con los votos y creo que ese golden cuarto lugar me correspondía”.

Durante la entrevista, reconoció que quizás no mostró todo lo que tenía para dar en su primera etapa dentro de la casa: “Me quedé con muchas ganas de jugar, que es lo que mostré al principio y no se vio. Éramos 28 personas, un montón. Es una casa que solo rinde el quilombo y yo no iba a ir por quilombo, iba a ser tal cual yo”.

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Sobre los ingresos de la noche del miércoles, Kennys celebró los que le parecieron justos. Del regreso de Yipio y Andrea del Boca habló con entusiasmo: “Yipio se merecía entrar porque se fue por causas mayores. Y Andrea también. Todos lo vimos por qué se fue”. También se mostró contento con la nueva dinámica de la casa: “Me encanta. Mucho quilombo, mucha gente nueva”. Y hasta tuvo tiempo para el romance: cuando le contaron que Lola ya había estado a los besos con Manu, Kennys no pudo ocultar la sonrisa: “Lo acabo de ver. Me encanta. Es una pareja que ya se veía que se gustaban”.