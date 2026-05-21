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El divertido reclamo de Leo Sbaraglia que eclipsó la formalidad en el Festival de Cannes: “Fue una gracia”

En plena presentación de su película con Pedro Almodóvar, el actor relató el objeto que no pudo llevar a la conferencia y, al día siguiente, contó el trasfondo de la situación

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Luego del momento furor donde Leo Sbaraglia contaba que no le permitieron llevar su mate, el actor habló con María O'Donnell y habló a fondo al respecto (De acá en más - Urbana Play)

Bajo el brillo del Festival de Cine de Cannes y rodeado por las máximas figuras del séptimo arte, Leo Sbaraglia protagonizó un momento inesperado que trascendió las películas y se volvió viral por su costado más argentino. En plena promoción de dos importantes producciones, Amarga Navidad de Pedro Almodóvar y Karma, film francés junto a Marion Cotillard, el actor sorprendió al público y a la prensa internacional con un reclamo tan insólito como auténtico: no lo dejaron llevar su mate al evento. El episodio, que comenzó como una broma en conferencia de prensa, terminó despertando simpatía y comentarios en redes, y hasta tuvo su aclaración al aire en una entrevista radial.

Todo sucedió el miércoles, cuando Sbaraglia participaba junto al director español y el elenco de Amarga Navidad de una rueda de prensa multitudinaria. Mientras Aitana Sánchez-Gijón relataba cómo habían compartido ensayos y largas charlas con mate de por medio antes de comenzar el rodaje, el argentino no dudó en interrumpir con humor. “No me dejaron traer el mate”, lanzó, con una mezcla de resignación y picardía, haciendo reír tanto a sus compañeros como a los presentes.

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Lejos de dejar pasar el comentario, Sánchez-Gijón se sumó al juego y le dio visibilidad al reclamo. “Él lo quería traer hoy aquí, pero no se lo han dejado traer, no sé por qué”, dijo con complicidad, generando aún más expectativa en la sala. Y, en un giro que rápidamente fue captado por los medios, ironizó sobre las contradicciones del protocolo del festival: “A nosotros nos dejan traer la chapa de Palestina libre y a vos no te dejan traer el mate, no lo entiendo”, expresó, mostrando la insignia en forma de sandía que ella y Almodóvar llevaban en apoyo a la causa palestina.

Se sabe que el actor es un gran tomador de mate, y que usa un blend que él mismo prepara con una fórmula que reveló en una entrevista con Teleshow: yerba Frontera con menta y jengibre, combinada con una yerba uruguaya de más cuerpo, y kalena.

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Infografía ilustrada sobre Leo Sbaraglia, su mate y el chiste viral en Cannes, mostrando al actor junto a cámaras, micrófonos y secciones con detalles del incidente.
El actor argentino Leo Sbaraglia protagonizó un momento viral en el Festival de Cannes al bromear sobre no poder llevar su mate, generando simpatía y debate cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repercusión fue tal que, al día siguiente, el actor decidió aclarar la situación en una entrevista telefónica con María O’Donnell durante el ciclo De acá en más (Urbana Play). “¿Qué pasó con el mate? Me pareció que la traductora no entendía”, indagó la periodista. Sbaraglia, entre risas, explicó: “No, fue una gracia. Estas cosas que se viralizan y yo creo que totalmente es una broma absolutamente intrascendente. Yo hice un chiste porque mi representante nunca quiere que lo lleve. Es española, no entiende el tema del mate. Le parece que es una especie de una grosería andar llevándolo por todas partes”.

El actor detalló que la broma estaba dirigida especialmente a su representante, quien se encontraba en la primera fila de la conferencia. “Fue como una broma para ella, que yo estaba ahí, ella estaba en la primera fila. ‘No me dejaron traer el mate’, digo, pero seguramente si hubiese preguntado lo hubiese podido llevar”, agregó. Sbaraglia quiso dejar en claro que no existió un impedimento formal del festival y que todo formó parte de una humorada interna.

"Fue como una broma para ella", aseguró Sbaraglia al referirse a su mánager (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
"Fue como una broma para ella", aseguró Sbaraglia al referirse a su mánager (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Además, destacó la buena predisposición de Thierry Frémaux, presidente del Festival de Cannes y reconocido amante del cine argentino. “Él es amante de la Argentina, nos quiere. Él cada vez que puede viene y hace la semana de Cannes acá en el Gaumont, que es una manera de apoyar al cine de autor y es un tipo maravilloso y estoy seguro que lo hubiese puesto. Pero fue más un chiste interno que quedó muy gracioso, una gracia en el medio de esas cosas que son un poco formales a veces”, concluyó, restando importancia a la anécdota y celebrando el costado lúdico de su participación en el festival.

Así, entre películas, aplausos y anécdotas virales, Leonardo Sbaraglia se reafirma como un embajador cultural que no teme reírse de sí mismo y compartir con el mundo esas pequeñas cosas que, aunque parezcan triviales, construyen puentes y celebran la diversidad en los escenarios más prestigiosos del cine internacional.

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