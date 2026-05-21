Sorprendieron a tres figuras de Inglaterra saliendo de un club de strippers a la madrugada: “Se fueron tambaleándose”

Jack Grealish fue fotografiado saliendo de un local nudista en Manchester junto a otros futbolistas de la Premier League (captura de video)

Un nuevo escándalo copó las primeras planas de los medios ingleses luego de que dos futbolistas estrella de la Premier League como Jack Grealish y Jordan Pickford fueran fotografiados de madrugada saliendo de un club de striptease en el centro de Manchester en estado de ebriedad. Junto a estos jugadores se encontraba su compañero de equipo en Everton, James Garner.

De acuerdo con la información difundida por el diario The Sun, que accedió a las imágenes de la salida de los jugadores, Grealish, Pickford y Garner estuvieron presentes en Whiskey Down, un local nudista ubicado en la zona neurálgica de Manchester. “Salieron tambaleándose de un club de strippers tras una noche de copas con el Everton”, tituló el medio británico. El grupo había asistido antes a una cena de equipo del Everton en The Ivy Manchester, agregó.

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Un miembro del personal del pub Whiskey Down aseguró que el trío de futbolistas gastó miles de libras en el local, publicó el citado medio. Y agregó que Grealish, de 30 años, llegó alrededor de las 23:30 y se fue a las 4:45, cuando se subió a un coche negro que lo esperaba con las iniciales JG estampadas en los asientos.

Los jugadores del Everton fueron fotografiados en la madrugada tras una noche de copas con el equipo

De acuerdo con otros testigos de la noche, el arquero Pickford abandonó el club nudista unas horas antes. El jugador de 32 años que podría integrar la lista de Inglaterra para el Mundial 2026 fue acompañado por personal de seguridad hasta su vehículo, mientras que Garner (25) fue fotografiado en la parte trasera de un taxi tras salir por la puerta principal con la capucha de su buzo puesta por encima de su cabeza.

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Jack Grealish juega actualmente cedido en el Everton procedente del Manchester City, al que se incorporó en 2021 por 100 millones de libras esterlinas (USD 134 millones) tras dejar el Aston Villa. Al futbolista le queda un año de contrato con los Ciudadanos y se rumorea que el Everton está interesado en ficharlo de forma definitiva.

El episodio se conoció después de que se difundieran otras imágenes del jugador en la terraza de un bar hace apenas unas semanas atrás. Las crónicas indicaron que el talentoso futbolista que pasó por la selección inglesa llegó al hotel Stories de Manchester a las 16:30 y, una hora después, ya estaba dormido desplomado en una silla. “Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol le pasó factura”, declaró un testigo a The Sun. A comienzos de marzo, Grealish publicó fotos en Instagram y escribió que está “trabajando duro para volver mejor y más fuerte que nunca”. Todo esto ocurre mientras el jugador se recupera de una fractura por estrés en el pie izquierdo que lo mantiene sin jugar desde enero.

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En el caso de Jordan Pickford, el arquero es considerado por Thomas Tuchel para conformar la lista de 26 jugadores de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026 en los Estados Unidos. El jugador es indiscutido en su puesto y está en las puertas de competir en su tercera Copa del Mundo.