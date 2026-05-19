10 beneficios comprobados de la palta para la salud

La palta se reconoce en guías internacionales de alimentación equilibrada por sus beneficios para la salud cardiovascular, cerebral y digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta se consolidó como uno de los alimentos clave dentro de los patrones de alimentación saludable recomendados por organismos internacionales y especialistas en nutrición.

Su perfil nutricional la ubica como un aliado para la prevención de enfermedades y el mantenimiento de la salud general, según informes y estudios avalados por instituciones como la Asociación Estadounidense del Corazón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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A diferencia de otros frutos, la palta aporta una combinación de grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes que la convierten en un alimento multifuncional. Su inclusión frecuente en la dieta se asocia con efectos positivos sobre el corazón, el sistema inmune, la salud cerebral y la digestión. Además, la evidencia científica respalda su impacto en la regulación metabólica, la protección de la piel y el fortalecimiento óseo.

Los aportes de la palta según la ciencia

El consumo regular de palta ayuda a reducir el colesterol LDL y elevar el HDL, fortaleciendo la salud del corazón según la Asociación Estadounidense del Corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, los principales beneficios comprobados de incorporar palta en la alimentación diaria:

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Favorece la salud cardiovascular: el consumo regular de palta ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y a elevar el HDL. Su contenido de ácidos grasos monoinsaturados es recomendado por la Asociación Estadounidense del Corazón para mantener la salud cardíaca y disminuir el riesgo de enfermedades coronarias. Regula el azúcar en sangre: gracias a su aporte de fibra soluble, la palta contribuye a estabilizar los niveles de glucosa después de las comidas. Esta propiedad es relevante para personas con diabetes tipo 2 y para quienes buscan evitar fluctuaciones bruscas de azúcar en sangre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Aporta grasas saludables: la mayoría de las grasas presentes en la palta son monoinsaturadas, similares a las del aceite de oliva. Estas grasas ayudan a reducir triglicéridos, favorecen la salud arterial y facilitan la absorción de vitaminas liposolubles, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Nutrición y Dietética. Mejora la función digestiva: el alto contenido de fibra de la palta favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Según la FAO, este alimento promueve el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que impacta positivamente en la salud digestiva y metabólica. Proporciona antioxidantes: la palta contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen las células del estrés oxidativo. Estos compuestos se asocian con una mejor salud ocular y una menor incidencia de enfermedades degenerativas de la vista, según la OMS. Refuerza el sistema inmunológico: las vitaminas E y C presentes en la palta contribuyen a fortalecer las defensas naturales del organismo. Ambas participan en mecanismos de protección frente a infecciones y en la respuesta inmunitaria global, según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Ayuda al control del peso: la combinación de fibra y grasas saludables de la palta genera saciedad y puede reducir la ingesta calórica diaria. La OMS recomienda priorizar alimentos como la palta en dietas equilibradas para la prevención del sobrepeso y la obesidad. Protege la salud cerebral: el consumo de palta aporta ácidos grasos y antioxidantes que favorecen el funcionamiento cognitivo. Investigaciones y la Academia Española de Nutrición vinculan estos nutrientes con una mejor memoria y menor riesgo de deterioro cognitivo. Contribuye al fortalecimiento óseo: la vitamina K que contiene la palta es importante para la formación y el mantenimiento de los huesos. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) asocia un consumo adecuado de vitamina K con menor riesgo de fracturas y osteoporosis. Favorece la salud de la piel: las vitaminas y antioxidantes presentes en la palta participan en la regeneración celular y en la elasticidad de la piel. Su consumo se vincula con una piel más resistente a las agresiones externas y un envejecimiento cutáneo más lento, según la Academia Estadounidense de Dermatología.

Cómo sumar palta a la alimentación diaria

El consumo de palta contribuye al fortalecimiento óseo por su contenido de vitamina K, reduciendo el riesgo de fracturas y osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta se integra fácilmente en preparaciones como ensaladas, tostadas, licuados y salsas. Este alimento permite crear opciones variadas para distintos momentos del día y se adapta a múltiples estilos de alimentación.

Qué recomienda la evidencia internacional

Diversos organismos y guías alimentarias recomiendan priorizar el consumo de alimentos frescos y naturales como la palta.

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El interés global por sus propiedades se refleja en investigaciones que continúan explorando su impacto en la prevención de enfermedades crónicas.

Por qué elegir opciones naturales

La versatilidad de la palta permite incorporarla en ensaladas, tostadas o licuados, facilitando su integración a diferentes estilos de alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preferencia por alimentos como la palta responde a la búsqueda de una nutrición equilibrada, con ingredientes que aporten beneficios comprobados y se adapten a las necesidades de cada persona. Su versatilidad y aporte nutricional la ubican entre los frutos más valorados en la alimentación actual.

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La recomendación de sumar palta a la dieta se sostiene en la consistencia de la evidencia científica y en el aval de entidades internacionales. Este alimento se integra con facilidad en preparaciones cotidianas y responde a distintas necesidades nutricionales.

El interés global por su consumo se refleja tanto en estudios como en guías alimentarias, que resaltan su versatilidad y su perfil nutricional en el contexto de una alimentación balanceada.

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