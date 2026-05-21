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River Plate venció a Boca Juniors con un gol histórico de Mercedes Diz por el Torneo Apertura femenino

La definición apareció cerca del cierre en Casa Amarilla cuando la delantera anotó su primer tanto en un Superclásico de Primera para cortar una sequía que se extendía desde 1997

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Las Millonarias se llevaron un triunfo histórico ante Boca en Casa Amarilla

River Plate cortó una racha de 29 años sin triunfos de visitante ante Boca Juniors en el Superclásico femenino que se disputó en el complejo Pedro Pompilio. El desenlace llegó cerca del final, cuando Mercedes Diz aprovechó una asistencia precisa para sentenciar el único gol del partido.

La fecha 6 del Torneo Apertura, originalmente postergada por el pedido de River a raíz de la presencia de varias jugadoras en el Sudamericano Sub-17, cobró vida este jueves. El encuentro no solo tuvo un resultado histórico, sino también momentos de tensión e intensidad en ambos bandos, con un desenlace que mantiene al Millonario líder en la tabla y modifica el ánimo de los equipos.

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Superclásico femenino Boca y River Torneo Apertura
El Superclásico femenino se definió con un gol cerca del final y dejó a las Millonarias en la cima del Torneo Apertura

El partido comenzó con un contratiempo para River. Sofía Hanashiro debió abandonar el campo de juego por una molestia en el tobillo, dando lugar a Nikol Laurnaga cuando apenas habían transcurrido 10 minutos. Mientras tanto, Boca trató de imponer condiciones desde el arranque, buscando el gol con llegadas de Lola Ruffini, cuyo remate terminó por encima del travesaño, y de Kishi Núñez, quien generó varias situaciones de peligro.

River mostró una propuesta diferente, basada en la tenencia y en la efectividad de sus pases. El equipo visitante supo mantener la calma en los momentos de presión y logró bloquear los principales avances del conjunto local que se mantuvo insistente en el ataque. La solidez defensiva permitió a las Millonarias sostener el arco en cero y preparar el terreno para el golpe final.

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Con el reloj acercándose al cierre y el cansancio acumulándose en ambos equipos, River encontró el momento clave por la banda izquierda. Mercedes Diz, habilitada por Francisca Altgelt, encaró y lanzó un remate cruzado que se filtró en las manos de Laurina Oliveros. Así, marcó su primer gol en un Superclásico de Primera, aunque ya había celebrado con un doblete ante Boca en Reserva.

Superclásico femenino Boca y River Torneo Apertura
El equipo de Nicolás Loncharich quebró una sequía de 29 años sin festejos como visitante ante las Gladiadoras

La reacción de las Gladiadoras fue inmediata. El conjunto local, que recurrió al ingreso de Carolina Troncoso, intentó cambiar el rumbo con un disparo que se marchó por encima del arco. La desesperación por el empate no encontró premio, y el festejo quedó del lado visitante.

La actuación de Lara Esponda resultó decisiva para sostener el resultado. La arquera de River protagonizó tres atajadas mano a mano que evitaron la caída de su arco y, tras el partido, expresó la magnitud del logro: “La verdad, no sé qué decir. Sinceramente es algo que hablamos un montón, que lo trabajamos toda la semana. Estamos muy contentas. Venir a hacer historia acá creo que es lo más lindo que nos puede pasar. Ya nos había tocado ganar en el River Camp y veníamos por la revancha ahora. Estoy muy feliz, muy orgullosa por este equipo, que la verdad creo que partido a partido demuestra que sabe lo que es hacerlo bien, sabe jugar, sabe aguantar cuando tiene que aguantar. Y esta imagen lo representa todo”.

Superclásico femenino Boca y River Torneo Apertura
Las Millonarias celebraron la victoria en el Superclásico con un cierre histórico

Mercedes Diz, protagonista del único gol y figura del encuentro, transmitió su alegría por el presente: “Muy contenta por mi presente, por el presente de River, que con garra siempre sacamos los partidos adelante. La verdad que estoy muy feliz. Es una locura, yo siempre digo que quiero convertir en los partidos, pero este gol creo que es muy especial. Era nuestro rival y con el que ganamos, así que muy, muy contenta”. La delantera también valoró la postergación que le permitió estar disponible: “Por suerte se me dio. Yo lo quería jugar, así que por suerte lo postergaron”.

La victoria dejó al conjunto dirigido por Nicolás Loncharich como líder e invicto con 19 puntos. El dato sobresaliente es el fin de una espera de casi tres décadas para un triunfo de River en la cancha de Boca, que no conseguía desde 1997 en el ámbito femenino. El próximo compromiso para las Millonarias será este lunes, cuando visiten a Talleres. Por su parte, el equipo de Florencia Quiñones quedó relegado a la undécima posición con siete puntos. Las Gladiadoras recibirán a Huracán en la siguiente fecha, con la necesidad de revertir la situación y recuperar terreno en el torneo.

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