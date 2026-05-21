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Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras salir campeón luego de 1828 días sin títulos: el especial festejo con Georgina Rodríguez

El Bicho marcó dos goles en el triunfo 4-1 de Al Nassr ante Damac en la última fecha de la Saudi Pro League. No ganaba un título a nivel de clubes desde 2021

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El delantero selló el 3-1 contra Damac en la última fecha de la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo rompió una sequía de 1828 días sin salir campeón de manera oficial a nivel de clubes este jueves con la obtención de la Saudi Pro League. El aporte del Bicho fue crucial en la victoria 4-1 de Al Nassr ante Damac (descendió) porque aseguró el triunfo con un doblete en la última fecha, a pesar de que su escolta Al Hilal ganó su partido 1-0 ante Al Feiha.

El dueño de casa llegó a la definición del torneo con la obligación de ganar para asegurar el título y no esquivó su favoritismo porque dominó la etapa de principio a fin. Pero el primer gol se demoró hasta los 33 minutos con un excelente cabezazo de Sadio Mané en el corazón del área, luego de un córner derecho ejecutado por Joao Felix.

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El flamante campeón amplió la ventaja a través de Kingsley Coman. El ex Bayern Múnich selló el 2-0 a los 51’ y el descuento de Morlaye Sylla seis minutos después a través de un penal sembró una cuota de incertidumbre en el primer cuarto de hora del complemento.

Segundos después, el arquero Bento tuvo una tapada salvadora para impedir la remontada de Damac y Cristiano Ronaldo salió al rescate de sus compañeros en el peor momento de Al Nassr. A los 62 minutos estampó un tremendo golazo desde un tiro libre en las inmediaciones del área para romper una marca negativa de casi dos años sin anotar desde esa vía. La última vez fue el 27 de agosto de 2024 en la victoria de Al Nassr ante Al Fayha, según precisó el estadígrafo Silvio Maverino.

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Georgina Rodriguez es la pareja de Cristiano Ronaldo
Georgina Rodriguez estuvo presente en el estadio del Al Nassr

CR7 festejó esta gran acción en un abrazo colectivo junto al resto de sus compañeros y las cámaras enfocaron a Georgina Rodríguez en uno de los sectores del estadio. La pareja estaba junto a una de sus hijas, Bella Esmeralda, y se unió al cántico de la afición en plena celebración.

Esta escena se volvió a repetir a los 80 minutos: Cristiano convirtió el 4-1 y se lo vio visiblemente emocionado antes del saque de mitad de cancha. La transmisión del partido hizo notar que le dedicó ambos tantos a Rodríguez, ya que levantó su mirada hacia su posición en el recinto. Con los tres puntos en el bolsillo, se retiró reemplazado y echó a llorar en el banco de suplentes por la importancia de levantar un título tras cinco años a nivel de clubes.

Cabe remarcar que Al Nassr llegó a este duelo después de la sorpresiva derrota 1-0 ante Gamba Osaka de Japón en la final de la AFC Champions League Two en el Al-Awwal Park, estadio del club saudí. El gol de Deniz Hümmet privó a Cristiano Ronaldo (no estuvo presente en la premiación) de quedarse con lo que hubiera sido su primer título oficial desde su llegada a principios de 2023. Ganó el Campeonato de Clubes Árabes de ese año, pero no está homologado por la FIFA.

El portugués volvió a ser la figura del Al Nassr en el triunfo contra Damac

Ese duelo contra los japoneses significó la cuarta final que perdieron los Caballeros de Najd con CR7 en cancha. La Champions League Two —antes conocida como Copa AFC— es el segundo certamen internacional más importante de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), únicamente por debajo de la AFC Champions League Elite.

Luego de 14 competencias sin éxitos a partir de su arribo, el atacante portugués se tomó revancha en el 15° certamen oficial con esta camiseta para gritar campeón de la Saudi Pro League 2025/26. Dejó atrás dos subcampeonatos y un tercer lugar en el torneo doméstico.

A los 41 años y a las puertas de su sexto mundial, Cristiano Ronaldo acumula 34 trofeos en su trayectoria profesional, un palmarés gestado en clubes como el Sporting de Lisboa (1), Manchester United (9), Real Madrid (15), Juventus (5), Al Nassr (1) y la selección de Portugal (3).

La sequía de títulos contrastó con su productividad goleadora en Arabia Saudita: marcó en 129 oportunidades y brindó 23 asistencias en un total de 148 actuaciones. La última vez que gritó campeón a nivel de clubes había sido el 19 de mayo de 2021 en la Coppa Italia con la Juventus, mientras que con Portugal ganó la UEFA Nations League en 2025.

Ambos jugaron por la última fecha de la Saudi Pro League

En el mano a mano con Lionel Messi, el astro argentino lo supera ampliamente con 47 títulos ganados con el Barcelona (35), Paris Saint-Germain (3), Inter Miami (3) y la selección argentina (4 con la Mayor, 1 con la Sub-20 y 1 JJOO).

Más allá de las estadísticas individuales en cancha, Cristiano Ronaldo conserva su eficacia goleadora para mantenerse como el máximo artillero en la historia de este deporte: acumula 973 goles y 261 asistencias en 1.323 partidos. Messi, por su parte, acumula 910 conversiones y 412 asistencias en 1.154 presentaciones.

Todos los torneos de Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Supercopa Saudí 2023: perdió 3-1 contra Al Ittihad en semifinales

King’s Cup 2022/23: cayó 1-0 ante Al-Wehda en semifinales

Saudi Pro League 2022/23: 2° (Al Ittihad campeón)

AFC Champions League 2023/24: eliminado por Al Ain en cuartos de final

Supercopa Saudí 2024: perdió 2-1 ante Al Hilal en semifinales

Saudi Pro League 2023/24: 2° (Al Hilal campeón)

King’s Cup 2023/24: cayó 6-5 en los penales ante Al Hilal en la final

Supercopa Saudí 2025: volvió a perder 4-1 frente a Al Hilal en la final

King’s Cup 2024/25: Al Taawoun le ganó 1-0 en octavos de final

AFC Champions League 2024/25: eliminado por Kawasaki Frontale en semifinales

Saudi Pro League 2024/25: 3° (Al Ittihad campeón)

Supercopa Saudí 2026: perdió 7-5 en los penales ante Al Ahli en la final

King’s Cup 2025/26: cayó 2-1 ante Al Ittihad en octavos de final

AFC Champions League Two 2025/26: Gamba Osaka lo venció 1-0 en la final

SAUDI PRO LEAGUE 2025/26: CAMPEÓN.

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