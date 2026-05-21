Meningitis: crecen los casos en Argentina y advierten sobre la baja cobertura de vacunación

El infectólogo Enrique Casanueva advirtió que la baja cobertura de vacunación es clave en el aumento de casos de meningitis en niños y adolescentes

En una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo, el infectólogo pediatra Enrique Casanueva se refirió al crecimiento de los casos de meningitis, que aumentaron un 13% en 2026, con 172 notificaciones frente a un valor central de 152 en el mismo período de los años previos, por lo que insistió en la urgencia de reforzar la vacunación para evitar secuelas graves en niños y adolescentes.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Casanueva precisó que el promedio de notificaciones para este período, tomando como referencia los años 2022 a 2025, era de 152 casos, mientras que en lo que va de 2026 ya se registraron 172.

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El especialista agregó que el boletín epidemiológico más reciente reportó 104 casos más que el informe de hace mes y medio. Además, recordó que en 2025 se contabilizaron 900 casos de meningitis prevenibles mediante vacunación en Argentina y que en lo que va de este año ya se notificaron 270.

La caída en la vacunación y sus consecuencias

Casanueva alertó que el 30% de los chicos con meningitis pueden quedar con secuelas graves, como convulsiones, amputaciones o pérdida de audición

Casanueva subrayó que “son mil chicos que tuvieron meningitis y, según la bacteria que los haya afectado, el 30% va a quedar con secuelas”.

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Entre las posibles consecuencias mencionó amputaciones, convulsiones, dificultades en el aprendizaje y pérdida de audición. “Yo atendí una paciente que, en ocho horas, pasó de un cuadro gripal a estar en terapia intensiva con necrosis de todos los miembros”, ejemplificó.

El especialista hizo hincapié en el rol de la vacunación gratuita y obligatoria: “Las tres dosis de la vacuna cuadrivalente contra meningococo están en el calendario nacional. La de meningococo B, que cubre el 95% de las enfermedades invasivas en menores de un año, todavía no se incluye salvo para situaciones especiales”.

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Casanueva destacó la importancia de sostener altas tasas de vacunación contra el meningococo, ya que las coberturas muestran una tendencia descendente: la primera dosis alcanza el 83,5%, el refuerzo el 72,9% y la aplicación correspondiente a los 11 años desciende al 51,9%. El infectólogo señaló que la disminución en la percepción del riesgo impacta negativamente en la adhesión a la vacunación.

Los desafíos del calendario y el acceso: inequidades y costos

El acceso a la vacuna contra el meningococo B depende de coberturas de prepagas, pero no todas las ofrecen ni en el cien por ciento de los casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe emérito del Hospital Austral recordó que la vacuna contra el meningococo B no está incluida en el calendario nacional, aunque en países como Chile y Uruguay sí fue incorporada. “Muchas prepagas la cubren, pero no todas y no en el 100% de los casos”, afirmó.

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El especialista explicó que el esquema actual protege contra los serogrupos A, C, W e Y, pero no contra el B, que es el más frecuente en menores de cinco años. “El 95% de las enfermedades invasivas por meningococo en menores de un año es por meningococo B; en menores de cinco años, el 90%; y en menores de quince, entre el 70 y el 75%”, aclaró.

El impacto de las teorías conspirativas y la desinformación

El médico advirtió que la desinformación y las teorías antivacunas afectan la decisión de vacunar, pese a la evidencia científica disponible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre la influencia de las teorías antivacunas, Casanueva fue contundente: “Muchas de estas personas hablan desde la creencia, pero nunca estuvieron en un hospital ni trataron pacientes con meningitis”. Y agregó: “A fines de los ‘80 y en los ‘90, pasamos de tener un caso por mes a diez. Todo cambió gracias a medidas como el acceso al agua potable, los antibióticos y las vacunas. Si dejamos de hacer eso, los microbios siguen estando”.

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El infectólogo relacionó la baja percepción de riesgo con la difusión de información falsa y teorías conspirativas, como la supuesta vinculación entre vacunas y autismo. “Mucha gente empezó a creer que el autismo estaba relacionado con esto, a pesar de que hay una evidencia científica muy sólida de que no tiene nada que ver”, afirmó Casanueva.

Respecto al rol profesional, advirtió: “Hay médicos que no quieren hablar de vacunas porque dicen: ‘¿Y si después me pregunta otra cosa?’”. Sin embargo, subrayó la importancia de capacitarse y generar confianza con los pacientes, y alertó: “Si no vacunamos, todo lo que creemos erradicado puede volver”.

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La entrevista completa al doctor Enrique Casanueva

El infectólogo señaló que la falta de vacunación puede hacer que enfermedades antes controladas por prevención vuelvan a aparecer en el país

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