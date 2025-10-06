Salud

Ejercicio inteligente a los 60: consejos clave para una vida más activa y longeva

En diálogo con The Telegraph, el entrenador Matt Roberts recomendó un programa que combina fuerza, cardio y movilidad para mantener la agilidad, proteger los huesos y optimizar la capacidad cardiovascular a lo largo de los años

Por Dante Martignoni

Guardar
El entrenamiento con cargas, como
El entrenamiento con cargas, como el peso muerto con barra ayuda a preservar la densidad ósea y controlar los niveles de azúcar en sangre (foto: Freepik)

Cumplir 60 años ya no representa limitar la actividad física ni resignarse al cansancio o las molestias. Cada vez más personas llegan a esa edad con energía, fuerza y movilidad, disfrutando de décadas activas.

Según el entrenador Matt Roberts, colaborador de The Telegraph, la clave radica en adoptar una rutina que combine fuerza muscular, salud cardiovascular y movilidad articular, permitiendo mantener la independencia y la prevención de lesiones a largo plazo.

“Mi objetivo es ayudar a las personas a prolongar su esperanza de vida saludable, es decir, la cantidad de años que pueden vivir con buena salud”, explicó Roberts en The Telegraph.

Incorporar puente de glúteos contribuye
Incorporar puente de glúteos contribuye a mejorar el equilibrio y la postura durante actividades diarias (Freepik)

El experto destacó que el enfoque no debe ser la aplicación de técnicas extremas ni la obtención de resultados inmediatos, sino el seguimiento de una rutina constante que active todos los sistemas del cuerpo.

La fuerza como base de una vida larga y funcional

La fuerza es el pilar que permite mantenerse erguido y prevenir caídas. Roberts advirtió que una fractura ósea después de los 60, especialmente de cadera, eleva la mortalidad anual hasta un 33%, subrayando la importancia del fortalecimiento muscular y óseo.

Entre los ejercicios fundamentales para mantener fuerza y estabilidad se incluyen:

  • Peso muerto con barra: fortalece la espalda baja y las piernas, con pies separados al ancho de caderas y espalda recta durante el ascenso y descenso controlado.
  • Sentadilla dividida: mejora equilibrio y fuerza de piernas, descendiendo desde una posición de estocada hasta que la rodilla trasera casi toque el suelo, volviendo a la posición inicial; puede realizarse con mancuernas para mayor dificultad.
  • Puente de glúteos: refuerza caderas y glúteos al elevar la cadera desde el suelo apretando los glúteos; es posible añadir peso y aumentar repeticiones hasta veinte o treinta por serie.
  • Press de pecho: trabaja el tren superior y favorece una mejor postura, acostado en un banco y empujando mancuernas hacia arriba.
  • Remo inclinado: desarrolla espalda y core utilizando una mano apoyada en un banco y tirando la mancuerna hacia la cadera, con control en el descenso.
Realizar press de pecho ayuda
Realizar press de pecho ayuda a mantener el core activo y los hombros alineados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una técnica correcta y la constancia en estos movimientos permite conservar la masa muscular y la densidad ósea, ralentizando la sarcopenia y la fragilidad que se acentúan a partir de los 40 años.

Cardio y movilidad: pilares del bienestar

El corazón, como cualquier músculo, requiere entrenamiento. “Siendo el núcleo del sistema, un corazón fuerte facilita que todo el cuerpo resista mejor el estrés”, afirmó Roberts.

El ejercicio cardiovascular regular ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y reduce la incidencia de enfermedades como cáncer, párkinson y alzhéimer.

Una medida útil de la salud cardiovascular es el VO₂ máx., que señala cuánta cantidad de oxígeno puede absorberse por minuto; un VO₂ alto se asocia directamente con una vida más prolongada y activa.

Estiramientos y posturas que trabajan
Estiramientos y posturas que trabajan la flexibilidad mantienen las articulaciones funcionales y reducen rigidez (Freepik)

La movilidad es igualmente esencial. El estiramiento articular y la flexibilidad en columna, caderas, rodillas y hombros contribuyen a mantener la agilidad. Ejercicios como el puente de glúteos y la sentadilla dividida también favorecen la movilidad, uniendo fuerza y amplitud de movimiento.

Entrenar con intensidad y propósito

La intensidad adecuada es fundamental para lograr beneficios. A los 60 años, se aconseja levantar entre el 80% y el 90% del peso corporal en peso muerto y poder colgarse de una barra durante un minuto y medio. Según el entrenador, utilizar cargas demasiado ligeras no estimula los músculos ni desarrolla la fuerza.

En el entrenamiento cardiovascular, la mayor parte debe situarse en la zona dos (60–70 % de la frecuencia máxima), empleando caminatas rápidas, trote suave o bicicleta a ritmo constante.

Elevar gradualmente la carga y
Elevar gradualmente la carga y el esfuerzo permite que los músculos se fortalezcan de manera segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez por semana resulta recomendable llegar a la zona cuatro o cinco mediante intervalos de alta intensidad (HIIT), como el método 4x4x4: cuatro minutos a ritmo constante, utilizando el último minuto al máximo, con cuatro minutos de descanso, repetido cuatro veces. Este método puede aumentar el VO₂ máx. hasta un 30% en doce a dieciséis semanas.

La receta semanal de longevidad

El plan propuesto por Roberts es equilibrado:

  • Fuerza: cuatro sesiones semanales, empleando cuatro o cinco ejercicios por sesión y tres series de seis a ocho repeticiones con peso desafiante.
  • Cardio: dos sesiones de 40 minutos en zona dos y una sesión semanal de HIIT.
  • Movilidad: yoga o pilates de una a dos horas semanales, o estiramientos diarios si no hay disciplina fija.
  • Pasos diarios: entre 6.000 y 8.000 pasos, con al menos 5.000 de forma continua para exigir al corazón de manera efectiva.
Caminar entre 6.000 y 8.000
Caminar entre 6.000 y 8.000 pasos diarios, con ritmo constante, mantiene activo el corazón y las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de ejercicios de fuerza, actividad cardiovascular y movilidad permite mantener la independencia, evitar lesiones y conservar la funcionalidad durante décadas.

Los movimientos recomendados trabajan distintos grupos musculares y articulaciones, lo que asegura que la rutina sea completa y adaptable a diferentes niveles de condición física.

Temas Relacionados

EjercicioRutinaFuerzaCardioMovilidadSalud cardiovascularEstiramientosMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los hábitos que pueden proteger el cerebro y disminuir el riesgo de Alzheimer

Nuevas investigaciones identifican acciones prácticas para cuidar la salud cerebral a lo largo de la vida

Los hábitos que pueden proteger

De verde a negro: guía práctica para elegir la variedad de té más adecuada para la salud

La elección según sabor, temperatura y las costumbres puede marcar la diferencia en los efectos sobre el metabolismo, la presión arterial o la energía diaria

De verde a negro: guía

Cuando el miedo desaparece: qué ocurre si el cerebro pierde la capacidad de sentir temor

Casos documentados en neurología evidencian que esta condición no solo altera la percepción del peligro, sino que modifica la sociabilidad, la toma de decisiones y la adaptación a los desafíos de la vida cotidiana

Cuando el miedo desaparece: qué

12 alimentos ricos en carbohidratos que aportan beneficios comprobados

Favorecen la salud del corazón y mejoran la regulación de la glucosa, desmitificando la mala reputación de este macronutriente

12 alimentos ricos en carbohidratos

5 hierbas y especias que ayudan a mejorar la digestión

Expertos analizan cómo sumar pequeños cambios en la dieta puede favorecer el bienestar diario sin reemplazar el tratamiento médico

5 hierbas y especias que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yogur con hormigas: cómo es

Yogur con hormigas: cómo es la exótica receta que recrearon científicos y que une tradición con alta cocina

Capturaron en Misiones a un prófugo brasileño acusado por femicidio y sicariato

La tasa de informalidad entre los asalariados marcó su nivel más alto en 17 años

Habló la influencer que denunció el violento ataque de un vecino en Palermo: “Es el resurgimiento del antisemitismo”

Rogelio Frigerio: “La amenaza de volver atrás está latente”

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de Brasil aconsejó

El gobierno de Brasil aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares tras las masivas intoxicaciones

Científicos desarrollan una herramienta para anticipar y evitar la formación de socavones

Caipirinha y otras bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil: hay dos muertes y 200 casos bajo investigación

Murió Jilly Cooper, bestseller británica de novelas de romance erótico

Saltaron en paracaídas pero el dispositivo falló: el instructor murió por la brutal caída y otro hombre quedó atrapado en un árbol

TELESHOW
El viaje íntimo de Celeste

El viaje íntimo de Celeste Cid junto a Santiago Korovsky a Croacia: regreso a sus raíces en un paisaje de ensueño

Wanda Nara y Martín Migueles ya no ocultan su amor: la primera foto del brazo en un shopping de Nordelta

Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Europa: entre teatros, desfiles y noches de amor en Madrid

Entre lágrimas, Mirtha Legrand recordó a su hermano José el día que hubiera cumplido 100 años: “Para vos”

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”