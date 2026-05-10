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Dolor de cabeza para Scaloni: se lesionó uno de los titulares y encendió las alarmas en Argentina a un mes del Mundial

El cuerpo técnico del combinado nacional recibió la mala noticia del desgarro de Nahuel Molina. Cuánto le demandará la recuperación y el panorama completo de los lesionados

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Nahuel Molina sufrió una desgarro grado 1 (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

A falta de 32 días para el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026 y a tan solo algunas semanas de la publicación de la lista de convocados definitiva, se encendieron las alarmas en la selección argentina por la lesión de Nahuel Molina, quien sufrió un desgarro en el último partido del Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo —el equipo del Cholo Simeone perdió 1-0— por La Liga de España. La preocupación en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni radica en que el lateral derecho es una de las piezas titulares.

Más allá de que la noticia hizo saltar las alarmas, el futbolista no correría riesgo de integrar la nómina de citados: se trata de un desgarro grado 1, que le demandará un tiempo de recuperación aproximado de 21 días. No obstante, esto alteró la planificación de la selección argentina a poco más de un mes del debut frente a Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City.

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El futbolista de 28 años, formado en Boca Juniors y con pasos por Defensa y Justicia y Rosario Central, permanecerá en observación para evaluar si estará en condiciones físicas y futbolísticas óptimas para el estreno en el grupo J, considerando que, aunque llegaría recuperado, lo haría sin ritmo de competencia.

Argentina vs Venezuela, Eliminatorias
Nahuel Molina es uno de los jugadores que se perfila para ser titular en la Copa del Mundo (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Molina consolidó su lugar en el once titular de Scaloni al imponerse sobre Gonzalo Montiel, una disputa que se resolvió durante el Mundial de Qatar 2022. En las más recientes convocatorias, ante la ausencia del defensor de River Plate por lesión, el entrenador optó por incluir a Agustín Giay, aunque la competencia interna por el lateral derecho sigue favoreciendo al hombre del Atlético de Madrid. La definición final de la plantilla, que viajará a Estados Unidos, México y Canadá, está pendiente hasta el 30 de mayo, fecha límite impuesta por la FIFA para la presentación oficial.

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Esta situación se suma a una serie de molestias físicas que afectan al plantel argentino en vísperas del torneo. Tanto Cristian Romero, pieza central de la defensa, como Nicolás González, compañero de Molina en el cuadro Colchonero, arrastran lesiones. Si bien ambos mantienen plazos de recuperación similares, el cuerpo técnico mantiene la cautela sobre su evolución y reincorporación a los entrenamientos grupales.

El Cuti Romero sufrió el 13 de abril un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y la recuperación está previsto que le demande entre un mes y medio y dos meses. Esto derivará en que se pierda, como mínimo, el debut en el Mundial, y el plan del cuerpo técnico es que este en óptimas condiciones para el último partido del grupo. En el caso de Nico González, quien tuvo una lesión muscular que se prevé que lo aleje de las canchas por tres semanas, todo indica que podrá estar disponible para el estreno contra Argelia.

Lionel Scaloni deberá definir la lista de convocados de la Selección antes del 30 de mayo (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Scaloni deberá definir la lista de convocados de la Selección antes del 30 de mayo (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina tiene previsto reunirse en Kansas entre el 28 y el 29 de mayo para iniciar la concentración previa al torneo, cuya inauguración será el 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Durante ese período, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni evaluará la recuperación de los futbolistas lastimados y definirá la lista definitiva de convocados, que, según adelantó el entrenador en la última fecha FIFA, ya está “bastante clara”, aunque sujeta a la evolución de los lesionados.

Una de las buenas noticias que recibió la Selección en las últimas horas fue que Nicolás Otamendi podrá estar presente en el partido inaugural tras una amnistía concedida por la FIFA. El organismo aceptó el pedido formal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para levantar la suspensión que pesaba sobre el zaguero como consecuencia de una expulsión ante Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

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