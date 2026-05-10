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La sorprendente frase sobre Guillermo Vilas de una leyenda del tenis: “El más grande de todos a pesar de tener cero talento”

Su ex entrenador Ion Tiriac explicó los motivos por los que el marplatense está por encima de todos. Su principal cualidad sobre el resto

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Ion Țiriac
Guillermo Vilas junto a Ion Țiriac (AP)

El debate sobre quién es el mejor tenista de la historia, revivido periódicamente, sumó una voz inesperada en los últimos días. Ion Tiriac, histórico entrenador de Guillermo Vilas, declaró que el argentino fue la raqueta más destacada.

En el pódcast Feli’s room, conducido por el exjugador Feliciano López, el también ex manager rumano justificó su opinión no por las cualidades técnicas de Willy, sino por el esfuerzo que definió su carrera.

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Lejos de la habitual comparación que domina este debate, en la que nombres como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer o Pete Sampras suelen ocupar el centro de la escena, Tiriac eligió apartarse del consenso que ha surgido tras la llegada del llamado “Big 3” al circuito. En la actualidad, Djokovic lidera la estadística de Grand Slam con 24 Grand Slams. Sin embargo, la visión de Tiriac no se apoya en récords.

En una intervención que rápidamente atrajo la atención del mundo del tenis, Ion Tiriac—quien pronto cumplirá 87 años—aseguró que “Para mí, Vilas es el jugador más grande de todos los tiempos”, pese a que “no tenía talento; tenía cero talento”.

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Guillermo Vilas raqueta head
Guillermo Vilas fue el mejor tenista argentino (Photo by Focus on Sport/Getty Images)

Para el rumano, la leyenda del marplatense se construyó sobre una ética de trabajo implacable: “Vilas entrenaba ocho horas al día. Yo me quito el sombrero con él. Es un tipo sensacional, un tipo macanudo desde todos los puntos de vista”.

Tiriac describió a Vilas como el mayor ejemplo de victoria de la voluntad sobre la genética, subrayando que fue su dedicación extrema la que lo llevó a superar a colegas de distinta procedencia y habilidad. Comparó ese temple únicamente con el del austriaco Thomas Muster, a quien también considera un referente en la cultura del esfuerzo dentro del tenis de elite. “Tenía la potencia de trabajo, la voluntad y el corazón. Y también la cabeza. A un tipo como Vilas se lo puede comparar con Muster, otro trabajador”, subrayó.

La decisión de Tiriac de destacar a Vilas por encima de leyendas como Rod Laver, pionero en ganar el Grand Slam en la era amateur y profesional, o Bjorn Borg, múltiple campeón de Roland Garros y Wimbledon, rompe la tendencia analítica basada solo en logros.

Vilas, nacido en Mar del Plata y actualmente con 73 años, se retiró del circuito profesional en noviembre de 1992. Durante las décadas de 1970 y 1980, su figura se consolidó como sinónimo de resistencia y éxito. Ganador de 62 torneos del circuito ATP y cuatro títulos de Grand Slam, llegó al puesto número 2 del ranking mundial y es considerado responsable de la popularización del tenis en Argentina.

Guillermo Vilas genericas
Guillermo Vilas junto al sueco Bjorn Borg en la final de un Abierto de Montecarlo (Photo by Rene Maestri/Sygma/Sygma via Getty Images)

La colaboración entre Vilas y Tiriac se extendió durante más de una década, lapso en el que ambos influyeron mutuamente en su concepción del alto rendimiento.

Tiriac, originario de la ciudad rumana de Brașov, se destacó como jugador de tenis en la modalidad de dobles, al obtener 22 títulos y compartir grandes logros con su compatriota Ilie Nastase, incluyendo el título de Roland Garros 1970. Además de Vilas, Tiriac fue entrenador o mánager de figuras del propio Nastase, Boris Becker, Goran Ivanisevic, Henry Leconte y Marat Safin.

El propio Tiriac relató detalles de su relación con Vilas, tanto en su faceta de entrenador como de acompañante en la vida personal y profesional. La influencia del argentino trasciende el conteo de trofeos: en palabras de Tiriac, permanece “en la memoria de miles”, incluso para aquellos que hoy ya no son conscientes de su legado.

El argumento de Ion Tiriac se funda más en los atributos subjetivos del carácter, el esfuerzo y la capacidad de superación que en el simple balance de títulos o estadísticas sobre Grand Slam, e introduce así una perspectiva singular y provocadora en la valoración de la figura de Guillermo Vilas dentro de la historia global del tenis.

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