Agua con sal: qué efectos tiene en la hidratación, según la ciencia

La tendencia de agregar agua con sal a la rutina diaria se populariza en redes sociales sin sustento científico según los expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de añadir agua con sal a la rutina diaria como método para mejorar la hidratación ha ganado impulso en redes sociales, especialmente impulsada por influencers. Sin embargo, la comunidad científica y especialistas en salud advierten sobre la relevancia limitada de esta práctica y los posibles riesgos de adoptarla sin criterio.

Diversos organismos médicos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), coinciden en que añadir sal al agua no mejora la hidratación en la mayoría de las personas y puede ser perjudicial. Solo quienes experimentan grandes pérdidas de líquidos o electrolitos —como deportistas de alto rendimiento o personas sometidas a calor intenso— podrían requerir reposición de sodio adicional.

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Para la mayoría de las personas, la alimentación cotidiana ya aporta cantidades suficientes de sodio, por lo que no suele ser necesario incorporar un extra. La Asociación Americana del Corazón (AHA) advierte que el consumo excesivo de sal está vinculado con un mayor riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Jen Burning, experta citada por Verywell Health, explica que aunque el sodio es esencial para regular el balance de líquidos y actúa como electrolito, su aporte a través de la alimentación resulta suficiente para casi todas las personas.

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Además menciona que la mayoría de las personas no necesita reponer sodio fuera de contextos deportivos o médicos específicos.

El doctor Mark Hyman, referente en longevidad, aconseja comenzar el día con un vaso de agua simple, sin otros ingredientes, como parte de hábitos de bienestar respaldados por científicos consultados en GQ.

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La comunidad médica y organizaciones como la OMS y la AHA insisten en que añadir sal al agua no mejora la hidratación para la población general y puede incrementar riesgos de salud, como hipertensión y enfermedades cardíacas.

Riesgos y limitaciones de agregar sal al agua

El consumo excesivo de sal en el agua aumenta la presión arterial y favorece enfermedades cardíacas según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar sal al agua sin necesidad médica o en exceso puede provocar efectos adversos, entre ellos el aumento de la presión arterial, el riesgo de enfermedades cardíacas y la retención de líquidos, lo que puede agravar afecciones preexistentes. La suplementación de sodio sin supervisión puede alterar el equilibrio electrolítico y perjudicar la función renal.

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Modificar el contenido de sodio en el agua diaria no aporta beneficios para la mayoría de las personas, basta con ingerir líquidos en cantidad suficiente de forma regular.

Quienes padecen enfermedades renales, hipertensión, problemas cardíacos o diabetes tipo 2 deben evitar estrictamente el consumo de sodio extra en cualquier presentación.

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¿Quiénes sí necesitan agua con sal?

Solo atletas de alto rendimiento o personas con pérdida extrema de electrolitos requieren agua con sal bajo supervisión profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua con sal puede ser útil únicamente para grupos altamente específicos, como los atletas de alto rendimiento o personas cuya actividad implica exposición al sol y sudoración abundante.

En estos escenarios, la pérdida significativa de agua y electrolitos justifica reponer sodio, ya sea con agua con sal o bebidas con electrolitos, siempre bajo supervisión profesional.

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También pueden beneficiarse de esta reposición quienes atraviesan episodios de fiebre, vómitos o diarrea, situaciones que provocan la pérdida de líquidos y electrolitos y requieren indicación médica. Fuera de estos contextos, la mejor práctica sigue siendo mantener el consumo habitual de agua natural.

Para quienes trabajan o estudian en lugares cerrados, climatizados o sin exposición al calor, añadir sal al agua resulta innecesario, ya que el organismo no enfrenta pérdidas de sodio que justifiquen tal medida.

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Riesgos de seguir tendencias virales

La proliferación de retos virales y consejos de bienestar en plataformas ha amplificado la difusión de prácticas sin respaldo de autoridades sanitarias, generando desinformación entre los usuarios. Seguir indicaciones no personalizadas, como añadir sal al agua sin indicación médica, puede derivar en consecuencias negativas para la salud, especialmente ante condiciones previas no diagnosticadas.

Los retos virales que promueven la ingesta de sal en el agua sin respaldo médico pueden provocar complicaciones de salud indeseadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de sal se reconoce como un factor de riesgo prevenible que, a largo plazo, contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y trastornos renales en millones de personas. Además, la repetición de hábitos promovidos por influencers puede propiciar la adopción de medidas inadecuadas, desplazando recomendaciones basadas en evidencia científica.

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Frente a la abundancia de información no regulada, la consulta con profesionales de la salud certificados es crucial para recibir orientación adecuada sobre hidratación y el manejo de electrolitos.

Evitar la imitación de tendencias virales ayuda a preservar tanto la salud cardiovascular como el equilibrio metabólico y previene complicaciones asociadas al consumo innecesario de sodio o a la modificación arbitraria de la dieta diaria.