Cultura

El Louvre anunció una reforma histórica tras el robo de joyas valoradas en USD 100 millones

El nuevo director del museo parisino, Christophe Leribault, reveló cuáles serán los cambios sustanciales para la reapertura de la Galería de Apolo, tras el histórico robo de 2025

Guardar
Google icon
La Galería de Apolo del Louvre, célebre por su fastuosidad al estilo de la corte de Luis XIV, reabrirá al público en julio (Museo del Louvre)
La Galería de Apolo del Louvre, célebre por su fastuosidad al estilo de la corte de Luis XIV, reabrirá al público en julio (Museo del Louvre)

La Galería de Apolo del Louvre, célebre por su fastuosidad al estilo de la corte de Luis XIV, reabrirá al público en julio tras ser el punto central del millonario robo ocurrido en octubre del año pasado.

La reapertura no incluirá las históricas vitrinas con minerales del monarca, que serán trasladadas al ala Richelieu, con el objetivo de que los murales románticos dedicados a Apolo reciban pleno protagonismo, según la visión de Christophe Leribault, recién nombrado director del museo. Esta transformación aspira a equiparar el espacio con la famosa Galería de los Espejos de Versalles, tal como explicó Leribault al diario Le Monde.

PUBLICIDAD

Entre los elementos más afectados por el robo del 19 de octubre de 2025 figura la corona de diamantes y esmeraldas de la emperatriz Eugenia, gravemente dañada al ser arrojada y aplastada durante la huida de los ladrones.

Solo 10 de las más de 1.300 piedras preciosas de la corona se han perdido, de acuerdo con información confirmada por el Louvre. Actualmente, la restauración está en curso y, conforme declaró Leribault, la pieza que el emperador Napoleón III mandó confeccionar para su esposa pasará a convertirse en una de las joyas más destacadas del museo, superada únicamente por la Mona Lisa.

PUBLICIDAD

La pieza que el emperador Napoleón III mandó confeccionar para su esposa pasará a convertirse en una de las joyas más destacadas del museo Louvre (Museum/Handout via REUTERS)
La pieza que el emperador Napoleón III mandó confeccionar para su esposa pasará a convertirse en una de las joyas más destacadas del museo Louvre (Museum/Handout via REUTERS)

El robo a la Galería de Apolo fue valorado en USD 100 millones, lo que representó un golpe a la imagen internacional del museo más visitado del mundo. Las críticas se centraron en que menos del 5 % de los más de 80 millones de euros (USD 94 millones) asignados al departamento de seguridad habían sido efectivamente invertidos.

En consecuencia, la dirección anunció una serie de medidas inmediatas: instalación de barras de seguridad en las ventanas de la galería, la promesa de añadir 100 nuevas cámaras de vigilancia antes de 2026, la creación de comisarías móviles en períodos de alta afluencia y la incorporación de un nuevo coordinador de seguridad, todas acciones confirmadas por Leribault en su entrevista para Le Monde.

Pese a estos refuerzos, la presión pública y política se mantuvo, motivando la dimisión en febrero de Laurence des Cars, primera mujer en liderar el museo. Este clima de urgencia institucional se explica también por el hecho de que, aunque cinco personas han sido acusadas, el destino definitivo de las joyas reales sustraídas permanece desconocido.

Christophe Leribault (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
Christophe Leribault (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El robo expuso no solo problemas de seguridad, sino también las carencias de infraestructura en el Louvre, cuestión que la exdirectora des Cars abordó mediante el plan “Louvre Nouvelle Renaissance”, presentado por el presidente Emmanuel Macron en enero de 2025. El proyecto contempla, con una inversión de 1.000 millones de euros (USD 1.200 millones), desde la reparación de techos y sistemas de climatización hasta la creación de una sala exclusiva para exhibir la Mona Lisa y un nuevo acceso junto al Sena que reduzca la presión sobre la pirámide de cristal diseñada por I.M. Pei. Leribault confirmó que el fallo del concurso arquitectónico será finalmente anunciado el 13 de mayo, pero advirtió que las obras no empezarán antes de 2028.

Durante este proceso, los jarrones griegos antiguos serán trasladados de la Galerie Campana, que entra en fase de restauración, y se renovarán tanto las escaleras mecánicas del ala Richelieu como las áreas administrativas.

El financiamiento depende parcialmente de un aumento de los precios para visitantes extracomunitarios y donaciones privadas, algo que ha generado resistencia en sectores políticos franceses. Leribault fue claro en su declaración a Le Monde: “El costo no puede reducirse más. Podemos ajustar ciertos aspectos o reducir algo, pero el ahorro global será marginal”.

Una explicación detallada sobre la magnitud y repercusiones del robo: la fuga de los objetos robados valorados en USD 100 millones, la presión sobre la dirección y las críticas por inversiones insuficientes en seguridad colocaron al Louvre ante el desafío de reformarse tanto en materia de protección de su patrimonio como en su infraestructura física, mientras encabeza un ambicioso plan de remodelación histórica.

La bandera francesa ondea en el museo del Louvre en París, el miércoles 25 de febrero de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)
La bandera francesa ondea en el museo del Louvre en París, el miércoles 25 de febrero de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)

A estos problemas se suma la profunda insatisfacción de la plantilla. En junio de 2024, los trabajadores llevaron a cabo una huelga en protesta por la saturación y la degradación de las condiciones laborales, situación que se repitió en diciembre y enero, forzando cierres parciales del museo. Entre las demandas principales estuvo el reclamo de priorizar el bienestar del personal y resolver problemas crónicos más allá de las expansiones mediáticas.

En respuesta, Leribault precisó que busca mejorar la experiencia tanto de los visitantes como de los trabajadores, y que ha iniciado reuniones con representantes sindicales. Además, los espacios de descanso del personal están siendo reacondicionados y los planes de carga laboral están en revisión.

En el ámbito de las adquisiciones, Leribault introdujo una propuesta novedosa al querer disminuir del 20 % al 12 % la proporción de la recaudación por entradas destinada a la compra de obras de arte, con el objetivo de redirigir los fondos ahorrados a la restauración del museo. Esta política implica que la presencia de arte contemporáneo en el museo será, en palabras del director, “más esporádica en los próximos años”.

Temas Relacionados

Museo del LouvreParísSeguridad PatrimonialHuelgas Laborales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una exposición rememora la Londres de 1996, el año más alocado del Reino Unido

La exposición “1996: 30 años después” recuerda cuando se fusionaron el pop, el rock, el fútbol, el arte, la danza, la gastronomía, los medios de comunicación y la política

Una exposición rememora la Londres de 1996, el año más alocado del Reino Unido

El Nobel Mo Yan en la Feria del Libro: “La Inteligencia Artificial aún no puede sustituir el trabajo creativo de un escritor”

El célebre narrador y Nobel asiático se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde reflexionó sobre la verdadera función de la narrativa, los autores del Boom Latinoamericano y la censura en China, entre otros temas

El Nobel Mo Yan en la Feria del Libro: “La Inteligencia Artificial aún no puede sustituir el trabajo creativo de un escritor”

Recuperan páginas perdidas del Nuevo Testamento después de 1.500 años

La recuperación de 42 páginas de un códice griego del siglo VI, realizada por especialistas internacionales, arroja nuevos datos sobre los sistemas de organización textuales en la antigüedad cristiana

Recuperan páginas perdidas del Nuevo Testamento después de 1.500 años

El verdadero héroe de “El Señor de los Anillos”, según Tolkien

Las palabras del autor y los análisis literarios han inspirado a muchas personas a valorar la fuerza interior y el sacrificio anónimo de un personaje en particular

El verdadero héroe de “El Señor de los Anillos”, según Tolkien

Falsificaron y vendieron el icónico “LOVE” de Robert Indiana y ahora deberán pagar más de USD 100 millones

La reciente decisión judicial representa el desenlace de un litigio de más de ocho años e intenta reparar los daños causados por la comercialización irregular de creaciones atribuidas al reconocido artista pop

Falsificaron y vendieron el icónico “LOVE” de Robert Indiana y ahora deberán pagar más de USD 100 millones

DEPORTES

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

River Plate y San Lorenzo animarán un clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Dolor de cabeza para Scaloni: se lesionó uno de los titulares y encendió las alarmas en Argentina a un mes del Mundial

Las conversaciones de Verstappen sobre su futuro que mantienen en vilo a la F1: la sentencia de un piloto al que reemplazó Colapinto

La sorprendente frase sobre Guillermo Vilas de una leyenda del tenis: “El más grande de todos a pesar de tener cero talento”

Facundo Díaz Acosta sigue en alza: ganó su tercer título Challenger del año tras una gran remontada en Italia

TELESHOW

Selfies, ovación y pasión: Pampita y Zaira Nara fueron furor en la previa de Boca-Huracán

Selfies, ovación y pasión: Pampita y Zaira Nara fueron furor en la previa de Boca-Huracán

Sensualidad y picardía: la impactante reacción de Wanda Nara luego del posteo de la China Suárez por el día de la Madre

El contundente mensaje de Mauro Icardi a sus hijas tras el triunfo en Turquía: “Nuestro vínculo jamás estuvo en duda”

Flavia Palmiero contó la rotunda decisión estética que tomó a sus 59 años: “Siento que volví a ser yo”

La profunda tristeza de Raquel Mancini por la muerte de su madre: “No sé cómo voy a seguir sin vos”

INFOBAE AMÉRICA

Macron descartó enviar fuerzas militares a Ormuz pero advirtió que Francia está preparada ante una escalada con Irán

Macron descartó enviar fuerzas militares a Ormuz pero advirtió que Francia está preparada ante una escalada con Irán

Irán amenazó con una respuesta “inmediata” si buques europeos son desplegados en Ormuz en apoyo a EEUU

Colegio Médico hondureño advierte incumplimientos y eleva presión sobre la Secretaría de Salud

Guatemala: Cuatro integrantes de una familia fueron atacados con arma blanca en su vivienda por un adolescente

Pakistán advirtió a India que sufrirá consecuencias “extremadamente dolorosas” si realiza nuevos ataques