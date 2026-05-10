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La profunda tristeza de Raquel Mancini por la muerte de su madre: “No sé cómo voy a seguir sin vos”

La exmodelo publicó emotivas fotos familiares y dejó un mensaje firme contra quienes la habrían dejado sola en el peor momento

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Primer plano de Raquel Mancini, de cabello rubio, besando la mejilla de su madre, de cabello castaño rojizo, quien sonríe a la cámara
La exmodelo expresó su profundo dolor en redes y recordó el fuerte lazo familiar, mientras busca respuestas por la pérdida (Instagram)

Raquel Mancini atraviesa una de las pérdidas más difíciles de su vida y eligió compartir su dolor con sus seguidores. La exmodelo, referente de los años dorados de la pasarela argentina, dio a conocer en las últimas horas el fallecimiento de su mamá, Norma, a través de una serie de publicaciones en redes sociales. Lejos de guardarse el sufrimiento, Raquel abrió su corazón, despidió a su madre con imágenes llenas de ternura y mensajes contundentes, y hasta se animó a denunciar públicamente situaciones que rodearon el final.

En una de las imágenes compartidas, se la puede ver abrazada a Norma, disfrutando de una salida juntas. Sobre esa postal, Raquel escribió: “Que en paz descanses, ma. Te amo, te voy a extrañar mucho”. Sin embargo, la publicación sumó un dato inesperado: una denuncia pública que sorprendió a sus seguidores. “A esos que hicieron abandono de persona, vamos por todos”, lanzó Mancini, dejando entrever que hay cuestiones aún sin resolver en torno a la muerte de su mamá.

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La despedida continuó con otra imagen familiar, en la que aparecen Raquel, su hermano y Norma. Allí, la exmodelo dejó otro mensaje emotivo: “Te amamos, ayer, hoy y siempre. Un beso al cielo, ¡te vas a encontrar con papá!”. El recuerdo de su padre, Miguel, fallecido en 2019, volvió a cobrar fuerza en este momento de duelo. Mancini sumó una tercera publicación, donde aparece abrazando a Norma en plena calle y abrió su corazón: “QEPD ma, tengo el corazón roto”.

Collage de tres imágenes. Izquierda: Dos mujeres en una mesa de café. Centro: Dos mujeres sonriendo en un selfie. Derecha: Un hombre y dos mujeres posando.
Las emotivas dedicatorias de Raquel a su madre, Norma, luego de su muerte

En otro de los mensajes, Raquel dejó al desnudo el dolor de la pérdida. “No sé cómo voy a seguir sin vos”, escribió para sus seguidores, en un intento de procesar públicamente el golpe anímico que le provocó la muerte de su madre.

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Si bien la exmodelo no dio detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, la frase sobre el “abandono de persona” generó una catarata de mensajes por parte de sus seguidores. “¡Abrazo inmenso, Raquel”; “Lo lamento en el alma. Es terrible cuando nos quedamos huérfanos, aunque seamos adultos. Abrazo”; “Que tu mamá descanse en paz. Un gran abrazo”; “Muchas fuerzas para todos en esta situación”; “Lamento mucho lo de tu mami”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron.

No es la primera vez que Mancini recurre a las redes para compartir el dolor por la pérdida de un ser querido. En junio de 2019, la exmodelo sufrió la muerte de su padre, Miguel, quien tenía 84 años. En aquella ocasión, también eligió Instagram para expresar su tristeza. “La peor noticia de mi vida. Se murió papá, ¿cómo voy a seguir? tanto para decirte pá. No me dejan las lágrimas, te amo”, escribió junto a una imagen familiar en la que aparece abrazada a su papá.

La exmodelo junto a su papá, quien falleció en junio de 2019 (Instagram)
La exmodelo junto a su papá, quien falleció en junio de 2019 (Instagram)

La historia de la familia Mancini estuvo atravesada por la lucha y la unión frente a la adversidad. En julio de 2017, Raquel le contó a Teleshow el difícil cuadro que atravesaba su padre: un cáncer de próstata avanzado que había hecho metástasis y lo obligó a internaciones prolongadas. “Le llegó hasta los huesos y ya bajó 40 kilos. Lo sacaron de La Trinidad el viernes pasado porque ya no tiene sentido que esté ahí”, relataba entonces. “Era un cáncer silencioso que lo tenía hace seis años. Empezó a orinar sangre y ese tipo de cosas y como todo hombre no quería ir al médico. Pero lo llevamos obligado y le detectaron el cáncer de próstata”, contó en aquel momento.

Por entonces, el acompañamiento familiar era la prioridad. “Estaba con tratamiento de inyecciones una vez por mes, porque ya no le podían hacer quimioterapia”, detallaba Raquel. “Estamos todos juntos acompañándolo, con mis hermanos y mi mamá, que me banca en todo”, reconocía. En ese proceso, la exmodelo admitía sentirse “muy mal anímicamente” y atravesar “el peor momento” de su vida.

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