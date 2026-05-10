Guatemala: Cuatro integrantes de una familia fueron atacados con arma blanca en su vivienda por un adolescente

Un menor con discapacidad mental atacó con cuchillo a cuatro familiares en la colonia Monte María, zona 12, de Ciudad de Guatemala, durante la madrugada del domingo. (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

Un menor de 15 añosatacó con un cuchillo a cuatro miembros de su propia familia mientras dormían en la colonia Monte María, zona 12 de Ciudad de Guatemala, durante la madrugada del domingo 10 de mayo. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el joven, que padece una discapacidad mental, perpetró la agresión cuando las víctimas estaban en el interior de su residencia familiar. El impacto del ataque activó un amplio dispositivo de emergencia.

Según el reporte oficial, la emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales, tras constatar la gravedad de las heridas sufridas por las víctimas. Entre los lesionados figuran Rosa María Amalia Paz, de 79 años; Ana Elisa Camacho Paz, de 43 años; y Luis Gerardo Reyes Pineda, de 48 años. Además, el agresor atacó a su hermana menor, de 11 años, quien presentó heridas graves.

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La menor de once años, hermana del agresor, sufrió heridas especialmente graves, lo que generó alarma médica y social en Guatemala. (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

Los cuatro familiares fueron trasladados de emergencia a un hospital, mientras que el menor fue detenido y remitido al Juzgado de Paz de Villa Nueva, como parte del procedimiento legal vigente para menores involucrados en delitos graves. La intervención inmediata de las autoridades y los equipos de socorro evitó un desenlace aún más letal, aunque la familia permanece hospitalizada.

Un equipo de investigación forense trabaja para determinar las circunstancias y motivaciones del ataque, mientras la comunidad de la zona 12, donde reside la familia afectada, se mantiene consternada por la severidad de la agresión. El incidente subraya la importancia de las redes de apoyo y prevención que deben tenerse en cuenta en hogares donde hay personas con discapacidad mental.

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La intervención de la Policía Nacional Civil y los Bomberos Municipales evitó un desenlace fatal y permitió el traslado de las víctimas al hospital. (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

Dos hermanos resultan heridos en ataque con navaja en la autopista Palín-Escuintla

En otro hecho violento registrado también el domingo 10 de mayo, dos hermanos, de treinta y treinta y ocho años, fueron agredidos con una navaja cuando transitaban por el kilómetro 60 de la autopista Palín-Escuintla, según la Policía Nacional Civil de Guatemala. Testigos presenciales alertaron a las autoridades, lo que permitió que agentes de la comisaría 31 instalaran un punto de control y lograran la captura del presunto atacante poco después del suceso.

El responsable, identificado como Enrique “N”, de veinte años, fue presentado ante un juez competente tras su detención. Las víctimas sufrieron heridas cortantes en el rostro, espalda y pecho por lo que también requirieron atención hospitalaria inmediata. La pronta intervención policial evitó la fuga del agresor y contribuyó a generar una rápida reacción en la atención de los lesionados.

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La PNC informó que ambos hermanos heridos registran antecedentes penales previos, relacionados con lesiones, asalto con arma blanca y responsabilidad de conductores. El caso permanece bajo investigación judicial para esclarecer los móviles del ataque y las posibles relaciones entre el agresor y los perjudicados.

Un ataque con navaja en la autopista Palín-Escuintla dejó dos hermanos heridos; el presunto agresor fue capturado y presentado ante las autoridades. (Foto cortesía Policía de Guatemala)

Guatemala registra descenso en homicidios, aunque persisten zonas críticas

Durante el primer trimestre de 2026, Guatemala reportó 615 homicidios, según estadísticas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). Esta cifra representa la segunda más baja desde 2019 y marca una reducción de 166 muertes respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el informe divulgado por Infobae.

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La tasa nacional de homicidios se ubica en 16.3 por cada 100 mil habitantes. Marzo fue el mes más violento con 237 casos, aunque esto significó 38 homicidios menos respecto a marzo de 2025. En enero se contabilizaron 204 asesinatos y en febrero, 172, cifras inferiores a las registradas el año anterior. El fenómeno de la violencia se concentra en 10 de los 22 departamentos del país. El departamento de Guatemala y particularmente la capital reúne el 44% del total de homicidios. Las zonas 18, 6, 7, 1 y 5 de la capital absorbieron el 63% de los asesinatos reportados localmente.

El perfil de los fallecidos muestra que el 60% tenía entre 18 y 35 años, reflejando una alta exposición de población joven a la violencia letal. En el caso de las mujeres, los homicidios aumentaron en marzo con 33 víctimas, frente a las 19 registradas en febrero. Este grupo representó el 14% de los asesinatos de ese mes, lo que subraya una tendencia de vulnerabilidad creciente de las mujeres en los episodios más graves de violencia.

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Un vehículo de la Policía Nacional Civil de Guatemala y agentes patrullan el exterior de una escuela, como parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad en los centros educativos. (PNCdeGuatemala)

El informe indica que los delitos contra la propiedad disminuyeron en un 2.72% en marzo de 2026. La denuncia por extorsión se concentra en la capital y otros nueve municipios, reuniendo el 44% del total nacional reportado. Estas cifras reflejan un escenario complejo: mientras los homicidios disminuyen, persisten dinámicas delictivas en espacios geográficos concentrados y sobre ciertos sectores poblacionales, exigiendo políticas de seguridad diferenciadas y sostenidas.