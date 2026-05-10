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Facundo Díaz Acosta sigue en alza: ganó su tercer título Challenger del año tras una gran remontada en Italia

El argentino derrotó al brasileño Gustavo Heide por 5-7, 6-1 y 6-2 en la final de Francavilla al Mare. El campeón del Argentina Open 2024 sigue recuperando terreno y volverá al Top 150 del ranking ATP

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Facundo Díaz Acosta celebra el título (Crédito: Challenger de Francavilla al Mare)
Facundo Díaz Acosta celebra el título (Crédito: Challenger de Francavilla al Mare)

Facundo Díaz Acosta volvió a confirmar su gran momento con su tercer título del año en el ATP Challenger Tour: se coronó en el Challenger 75 de Francavilla al Mare, en Italia, al derrotar en la final al brasileño Gustavo Heide por 5-7, 6-1 y 6-2, en una batalla de más de dos horas y media.

El zurdo porteño, que ya había celebrado este año en Tigre II y en San Leopoldo, Brasil, sigue recuperando terreno y volverá al Top 150. Subirá 30 ubicaciones para instalarse 149° en el ranking mundial.

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La final comenzó cuesta arriba. Heide, reciente campeón en Campinas y uno de los jugadores sudamericanos más peligrosos del circuito en esta categoría, se quedó con un primer set muy disputado por 7-5.

Lejos de desmoronarse, Díaz Acosta ajustó rápidamente su juego, encontró mayor profundidad con su drive y comenzó a dominar el grueso de los intercambios. El segundo set mostró una versión mucho más agresiva y precisa del argentino, que desarticuló por completo al brasileño y se llevó el parcial por un contundente 6-1.

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Ya en el tercero, con la confianza en alza y un rival golpeado física y anímicamente, el zurdo mantuvo el control, selló el triunfo y coronó otra semana brillante.

El camino hacia el título también tuvo peso específico. Díaz Acosta llegó como séptimo preclasificado y, tras un debut complejo ante el suizo Henry Bernet, encadenó victorias ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo, el taiwanés Chun-Hsin Tseng, el estadounidense Ryan Seggerman y, finalmente, Heide.

Este nuevo trofeo eleva a ocho su cosecha de títulos Challenger y reafirma una carrera que tiene un punto cumbre inolvidable: el Argentina Open de 2024, cuando Díaz Acosta sorprendió al circuito al quedarse con el trofeo en el ATP 250. Desde entonces, lesiones y altibajos marcaron parte de su recorrido, pero en 2026 el tenista porteño parece haber encontrado nuevamente una línea ascendente.

Además, esta etapa tiene un condimento especial: Díaz Acosta trabaja actualmente bajo la órbita de Federico Delbonis, héroe del equipo argentino campeón de la Copa Davis en 2016. La sociedad comienza a ofrecer señales concretas de crecimiento.

Además de su tercer festejo en el año, la conquista en Francavilla significó el título 452 para el tenis argentino en el Challenger Tour y el noveno en lo que va de la temporada.

Facundo Díaz Acosta ganó su tercer título en lo que va de 2026 (Crédito: Challenger de Francavilla al Mare)
Facundo Díaz Acosta ganó su tercer título en lo que va de 2026 (Crédito: Challenger de Francavilla al Mare)

Los 452 títulos argentinos en el circuito ATP Challenger Tour

  • Berlocq, Carlos-19
  • González, Máximo-17
  • Bagnis, Facundo-17
  • Zeballos, Horacio-15
  • Pella, Guido-13
  • Delbonis, Federico-12
  • Cañas, Guillermo-11
  • Cerúndolo, Juan Manuel-11
  • Puerta, Mariano-10
  • Roitman, Sergio-10
  • Andreozzi, Guido-9
  • Calleri, Agustín-9
  • Chela, Juan Ignacio-9
  • Mayer, Leonardo-9
  • Ugo Carabelli, Camilo-9
  • Navone, Mariano-9
  • Díaz Acosta, Facundo-8
  • Dabul, Brian-8
  • Schwartzman, Diego-8
  • Vassallo Argüello, Martín-8
  • Comesaña, Francisco-7
  • Gaudio, Gastón-7
  • Schwank, Eduardo-7
  • Baez, Sebastián-6
  • Cachin, Pedro-6
  • Coria, Federico-6
  • Coria, Guillermo-6
  • Gumy, Hernán-6
  • Junqueira, Diego-6
  • Tirante, Thiago-6
  • Trungelliti, Marcos-7
  • Cerúndolo, Francisco-5
  • Davin, Franco-5
  • Markus, Gabriel-5
  • Massa, Edgardo-5
  • Squillari, Franco-5
  • Acasuso, José-4
  • Arguello, Facundo-4
  • Collarini, Andrea-4
  • Decoud, Sebastián-4
  • Gómez, Federico-4
  • Mena, Facundo-4
  • Moyano, Diego-4
  • Kicker, Nicolás-4
  • Pérez Roldán, Guillermo-4
  • Burruchaga, Román-4
  • Browne, Federico-3
  • De la Peña, Horacio-3
  • Del Potro, Juan Martín-3
  • Delfino, Mariano-3
  • Etcheverry, Tomás-3
  • Etlis, Gastón-3
  • Frana, Javier-3
  • Giussani, Gustavo-3
  • Guzmán, Juan Pablo-3
  • Hartfield, Diego-3
  • Ingaramo, Marcelo-3
  • Ficovich, Juan Pablo-3
  • Mancini, Alberto-3
  • Olivo, Renzo-3
  • Prieto, Sebastián-3
  • Zabaleta, Mariano-3
  • Arnold Ker, Lucas-2
  • Barrena, Alex-2
  • Bengoechea, Eduardo-2
  • Cano, Ricardo-2
  • Charpentier, Marcelo-2
  • Lóndero, Juan Ignacio-2
  • Miniussi, Christian-2
  • Nalbandian, David-2
  • Orsanic, Daniel-2
  • Rivas, Guillermo-2
  • Rodríguez Taverna, Santiago-2
  • Torres, Bautista-2
  • Olivieri, Genaro-2
  • Velotti, Agustín-2
  • Argüello, Roberto-1
  • Azar, Roberto-1
  • Brzezicki, Juan Pablo-1
  • Cabello, Francisco-1
  • Descotte, Matìas-1
  • Gattiker, Carlos-1
  • González King, Ignacio-1
  • Guerrero, Gustavo-1
  • Jaite, Martín-1
  • Justo, Guido-1
  • Lingua Lavallén, Alejo-1
  • Médica, Eduardo-1
  • Molteni, Andrés-1
  • Mónaco, Juan-1
  • Moretti, Héctor-1
  • Rodríguez, Martín-1
  • Saad, Roberto-1
  • Stringari, Martín-1
  • Villagrán, Cristian-1

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