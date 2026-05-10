Honduras

Colegio Médico hondureño advierte incumplimientos y eleva presión sobre la Secretaría de Salud

Más de 600 galenos continúan afectados por atrasos salariales y nombramientos sin formalizar, mientras el gremio advierte posibles acciones si no hay respuestas inmediatas

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El Colegio Médico advierte posibles acciones gremiales si las autoridades sanitarias no atienden las demandas laborales.. (Destacada)
El Colegio Médico advierte posibles acciones gremiales si las autoridades sanitarias no atienden las demandas laborales.. (Destacada)

El conflicto entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades sanitarias vuelve a tensarse tras nuevas denuncias del gremio sobre incumplimientos administrativos, atrasos salariales y presuntas irregularidades laborales que afectan a centenares de profesionales de la salud en el sistema público.

En un oficio dirigido al ministro de Salud por investidura, Nasry Asfura Zablah, y a los viceministros Ángel Eduardo Midence y José Miguel Castillo, la dirigencia médica planteó su preocupación por la falta de avances en compromisos previamente acordados con la Secretaría de Salud.

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El documento, recibido oficialmente el pasado 8 de mayo en Casa Presidencial y en las oficinas de Salud, expone una serie de problemáticas que, según el CMH, continúan deteriorando las condiciones laborales de los médicos y generando incertidumbre dentro de hospitales y centros asistenciales del país.

Uno de los principales reclamos está relacionado con los retrasos en el pago de salarios. El Colegio Médico aseguró que más de 600 profesionales siguen esperando desembolsos pendientes, una situación que catalogue como crítica por el impacto económico para los trabajadores y sus familias.

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La organización gremial afirma que, pese a reuniones previas y mesas de diálogo instaladas con autoridades sanitarias, aún no han resuelto varios casos de médicos que permanecen sin recibir pagos completos o con trámites administrativos paralizados.

Nombramientos pendientes y denuncias laborales

El CMH denunció además que numerosos nombramientos revisados y aprobados técnicamente siguen sin oficializarse, dejando a médicos en una condición laboral inestable en el sistema sanitario público.

Según el gremio, esta demora administrativa impide que muchos profesionales tengan certeza sobre sus plazas, funciones y derechos laborales, aunque algunos procesos ya se discutieron y consensuaron en instancias técnicas.

El gremio médico advierte acciones si no se resuelven los problemas administrativos (Créditos: Colegio Medico de Honduras)
El gremio médico advierte acciones si no se resuelven los problemas administrativos (Créditos: Colegio Medico de Honduras)

A estos reclamos salariales se añaden señalamientos sobre traslados de personal realizados sin acuerdos entre las partes involucradas. El Colegio Médico sostiene que estas acciones vulneran derechos laborales y generan descontento entre los trabajadores de la salud.

El documento también reporta denuncias relacionadas con presuntos malos tratos, hostigamiento laboral y acciones de persecución desde algunas jefaturas administrativas, situaciones que el gremio considera afectan el ambiente de trabajo en diferentes dependencias sanitarias.

Otro de los puntos denunciados por los médicos es la supuesta dificultad para obtener comprobantes de pago y documentación administrativa en varios centros hospitalarios, lo que complica los trámites personales y laborales de los profesionales afectados.

Gremio advierte posibles medidas

En el oficio enviado a las autoridades, el Colegio Médico advirtió que podría adoptar acciones gremiales en las próximas semanas si no se atienden las demandas.

La crisis expone la presión sobre hospitales públicos, la alta demanda de atención médica y los límites presupuestarios en Honduras. EFE/Gustavo Amador/Archivo
La crisis expone la presión sobre hospitales públicos, la alta demanda de atención médica y los límites presupuestarios en Honduras. EFE/Gustavo Amador/Archivo

La dirigencia médica indicó que no esperará hasta junio para reaccionar ante la acumulación de problemas laborales y administrativos que, según recalcan, siguen sin respuesta concreta por parte de la Secretaría de Salud.

La tensión entre el CMH y las autoridades sanitarias es persistente. En los últimos años, el gremio ha realizado constantes reclamos relacionados con pagos atrasados, contratación de personal, abastecimiento hospitalario y condiciones laborales en la red pública de salud.

El nuevo episodio emerge, además, en un contexto de múltiples desafíos para el sistema sanitario hondureño, como la alta demanda de atención médica, limitaciones presupuestarias y presión sobre hospitales públicos en distintas regiones.

Mientras tanto, cientos de médicos siguen a la espera de soluciones administrativas y financieras que permitan normalizar sus condiciones de trabajo dentro del sistema nacional de salud.

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