La terapia de luz roja muestra beneficios clínicos limitados pese a su popularidad

El auge de la terapia de luz roja impulsa nuevas alternativas en salud y estética según New Scientist (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la terapia de luz roja ha generado interés entre quienes buscan nuevas alternativas para el cuidado de la salud y la estética. Aunque la industria del bienestar promociona este tratamiento como solución integral para problemas de piel, estado de ánimo y dolor, la evidencia científica indica que sus beneficios comprobados se limitan a ciertos ámbitos, según informó la revista New Scientist.

La terapia de luz roja ha demostrado eficacia clínica principalmente en el tratamiento del acné, algunas formas de alopecia androgénica, la aceleración de la cicatrización de heridas y la reducción del dolor en fibromialgia y osteoartritis. Sin embargo, los estudios disponibles no respaldan las afirmaciones sobre su efecto en la pérdida de peso, rejuvenecimiento facial o mejoras neurológicas, y el uso doméstico sin supervisión puede conllevar riesgos adicionales.

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El desarrollo de la terapia de luz roja se remonta a la década de 1960, cuando el físico húngaro Endre Mester observó la regeneración acelerada de pelaje en ratones expuestos a un láser de 694 nanómetros. Este hallazgo llevó a investigar sus aplicaciones en heridas y úlceras, sentando las bases de la terapia fotobiomoduladora, que emplea tanto láseres como diodos emisores de luz (LED).

De acuerdo con el investigador Glen Jeffery, de la University College London, el mecanismo científico central reside en la estimulación mitocondrial por longitudes de onda entre 650 y 850 nanómetros. Este proceso aumenta la producción de ATP, la principal fuente energética de las células, y reduce los procesos inflamatorios asociados al envejecimiento y a enfermedades crónicas.

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“Sin duda la producción de ATP aumenta; sin duda la inflamación baja”, señaló Jeffery a New Scientist. Además, la luz favorece la comunicación intercelular y la restauración tisular.

La terapia de luz roja demuestra eficacia clínica contra acné, ciertas alopecias, cicatrización de heridas y dolor crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estudio reciente liderado por el equipo de Jeffery en 2024, la exposición localizada de luz roja en la espalda de 15 voluntarios sanos produjo una disminución media del 28% en los niveles de azúcar en sangre respecto al grupo de control. Este resultado sugiere que la terapia podría incidir en el metabolismo energético más allá de la superficie cutánea, según detalló el medio.

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Beneficios dermatológicos comprobados de la terapia de luz roja

La terapia de luz roja gana cada vez más respaldo científico como alternativa para el tratamiento del acné. La dermatóloga Michelle Pavlis, de la Duke University, analizó 59 estudios realizados en más de 1.880 personas y concluyó que esta técnica puede ofrecer resultados incluso superiores a los tratamientos convencionales en determinados casos.

Uno de los datos más llamativos de la revisión mostró que, tras 12 semanas de aplicación, las lesiones de acné disminuyeron un 79%, una mejora que superó a la obtenida con algunos métodos farmacológicos utilizados en contextos similares.

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Otros usos dermatológicos, como la mejoría en psoriasis o rosácea, se fundamentan en estudios aislados y requieren mayor validación. En cuanto al rejuvenecimiento facial, la evidencia es dispar: algunos pacientes reportan menos arrugas, pero varios estudios no muestran cambios significativos en el estado de la piel.

En el caso de la alopecia androgénica, ensayos recientes hallaron que el uso de cascos de luz roja durante 16 semanas incrementó en más de 57% la densidad capilar en comparación con el grupo placebo. No obstante, se desconoce la duración del efecto y la configuración óptima del tratamiento.

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En cuanto a la cicatrización de heridas, quemaduras o úlceras diabéticas, la mayoría de los estudios es pequeña y no existe consenso sobre la longitud de onda más eficaz.

Los estudios sobre cicatrización de heridas, quemaduras o úlceras diabéticas con luz roja presentan resultados inconsistentes y no acuerdan la mejor longitud de onda a usar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las afirmaciones sobre la reducción de grasa localizada carecen de respaldo: ensayos realizados en Polonia no detectaron diferencias en el grosor del tejido graso entre áreas tratadas y no tratadas con estos dispositivos.

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Aplicaciones clínicas validadas y potenciales

Más allá de la cosmética, la terapia fotobiomoduladora ha sido objeto de análisis en más de 200 estudios clínicos para distintas enfermedades. Según New Scientist, una revisión reciente halló evidencia positiva en 12 de 15 afecciones probadas, con mejoras relevantes en los síntomas de fibromialgia, osteoartritis de rodilla y algunos trastornos neurológicos.

En la fibromialgia, caracterizada por dolor generalizado, insomnio y fatiga, la exposición a luz roja contribuye a reducir el dolor y mejorar el bienestar general. Efectos semejantes se observaron en la osteoartritis y, en menor medida, en el síndrome de boca ardiente, ciertas tendinopatías y úlceras diabéticas, aunque los resultados son menos concluyentes en estos casos.

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El uso de terapia transcraneal con luz infrarroja ha mostrado avances preliminares en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, así como en lesiones cerebrales traumáticas.

El investigador John Mitrofanis, de la Universidad de Grenoble Alpes, advirtió que estos resultados necesitan ensayos más amplios y la estandarización de protocolos, aunque sugieren la posibilidad de ralentizar el deterioro cognitivo mediante la mejora del metabolismo en neuronas vulnerables.

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Riesgos y advertencias sobre el uso doméstico

Con la expansión de la industria, el mercado de la terapia de luz roja alcanzó un valor estimado de USD 520 millones en 2021 y proyecta superar los 800 millones para 2031, según datos citados por la revista Vogue y recogidos por New Scientist.

Actualmente, los dispositivos de uso doméstico incluyen desde máscaras faciales hasta paneles corporales, con precios que oscilan entre USD 135 y varios miles de dólares.

La expansión de la industria de la terapia de luz roja genera una mayor variedad de dispositivos disponibles para uso doméstico (Crédito: Freepik)

Algunos de estos dispositivos domésticos funcionan con niveles de potencia hasta diez veces superiores a los considerados terapéuticos. Mientras que la estimulación segura de las mitocondrias suele requerir menos de 1 miliwatt por centímetro cuadrado, ciertos equipos superan los 60 miliwatts, una diferencia que preocupa a los especialistas.

Según explicó Glen Jeffery, este exceso podría favorecer la acumulación de compuestos perjudiciales y alterar el funcionamiento celular. “La industria está obsesionada con ofrecer cada vez más potencia, pero en la luz roja más no significa mejor”, advirtió en declaraciones citadas por New Scientist.

Jeffery también alertó sobre los riesgos del uso frecuente y sin supervisión médica, especialmente porque todavía no existen estudios de largo plazo que permitan conocer sus efectos futuros. “No sabemos qué ocurrirá dentro de 10 años”, señaló el investigador.

Ante la falta de regulación y evidencia sólida sobre la seguridad prolongada, los expertos recomiendan cautela antes de comprar estos dispositivos para uso doméstico, ya que algunos podrían resultar ineficaces, potencialmente dañinos o simplemente un gasto innecesario.

Perspectivas médicas y líneas de investigación emergentes

A pesar del escepticismo que suscitan las promesas comerciales, las investigaciones médicas continúan explorando nuevos usos para la terapia de luz roja. Pruebas pioneras analizan el empleo de fibras ópticas para llevar luz a zonas profundas del cerebro, lo que podría beneficiar a personas con Parkinson, Alzheimer, lesiones cerebrales traumáticas y accidentes cerebrovasculares.

Hasta el momento, los resultados son limitados, aunque algunos pacientes han experimentado menos fatiga y mejor ánimo, de acuerdo con Mitrofanis. Los especialistas coinciden en la necesidad de ampliar el número de ensayos y definir los parámetros óptimos según la patología tratada.

El consenso entre los expertos es que el mayor potencial de la terapia de luz roja reside en su capacidad para intervenir en células con señales tempranas de disfunción, favoreciendo su recuperación antes de que el daño celular sea irreversible.