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Irán amenazó con una respuesta “inmediata” si buques europeos son desplegados en Ormuz en apoyo a EEUU

Teherán advierte a Londres y París contra cualquier despliegue que acompañe las acciones estadounidenses en el estrecho, mientras el destructor británico HMS Dragon ya navega hacia Medio Oriente

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La Guardia Revolucionaria mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS)
La Guardia Revolucionaria mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz (Donald Holbert/U.S. Navy vía REUTERS)

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, advirtió este domingo que cualquier presencia naval europea en el estrecho de Ormuz en apoyo a las acciones de Estados Unidos provocará una respuesta armada “decisiva e inmediata”. La advertencia, publicada en X, tensó aún más un escenario donde un frágil alto el fuego convive con ataques recurrentes y negociaciones que no terminan de cuajar.

“La presencia de buques de guerra franceses y británicos, o de cualquier otro país, para una posible cooperación con las acciones ilegales de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, contrarias al derecho internacional, recibirá una respuesta decisiva e inmediata de las fuerzas armadas de Irán”, escribió Gharibabadi. El funcionario aconsejó además a París y Londres “encarecidamente” que no compliquen más la situación.

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La amenaza llegó un día después de que el Ministerio de Defensa británico confirmara el despliegue del destructor HMS Dragon hacia Medio Oriente. El buque es uno de los seis más sofisticados de la Royal Navy —diseñado para la guerra antiaérea y antimisiles— y su misión es posicionar al Reino Unido para integrarse a una coalición multinacional de protección del transporte marítimo en cuanto las condiciones lo permitan. “Esta medida busca estar preparados para que nuestra coalición inicie su labor”, señaló un portavoz del Ministerio de Defensa londinense.

El embajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, Kazem Gharibabadi (AP Foto/Ronald Zak, Archivo)
El embajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, Kazem Gharibabadi (AP Foto/Ronald Zak, Archivo)

La iniciativa está liderada por el primer ministro Keir Starmer y el presidente Emmanuel Macron, quienes articularon una coalición de más de 30 países con planificación militar coordinada desde Londres. El portaaviones francés Charles de Gaulle cruzó el Canal de Suez el 6 de mayo junto a unidades de Alemania, Grecia e Italia. La misión se presenta como independiente del operativo de Washington, con carácter defensivo y sin participación en las hostilidades entre Irán y las fuerzas de EEUU e Israel.

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El propio Macron descartó este domingo sumarse a la iniciativa “humanitaria” anunciada por Trump para la salida de buques atrapados en el estrecho, calificando su marco como “poco claro”. “Si Estados Unidos está dispuesto a reabrir Ormuz, estupendo. Pero nosotros no vamos a participar en ninguna operación de fuerza en un marco que me parece poco claro”, afirmó en Ereván, sede de la cumbre de la Comunidad Política Europea. La solución duradera, insistió, exige una reapertura concertada entre Irán y Washington, no una operación unilateral.

La distinción es clave para entender la advertencia de Teherán: Irán no objeta formalmente una misión de escolta neutral, pero sí que esos buques operen en la práctica como extensión del bloqueo estadounidense. El viceprimer ministro del parlamento iraní lo formuló sin rodeos: “Nuestra política no es el compromiso ni la rendición; es la batalla con Estados Unidos”.

El portaaviones francés Charles de Gaulle (EFE/EPA/COSTAS BALTAS)
El portaaviones francés Charles de Gaulle (EFE/EPA/COSTAS BALTAS)

El estrecho de Ormuz, que separa Irán de Omán y conecta el golfo Pérsico con el océano Índico, es el paso energético más estratégico del planeta: por sus aguas transita cerca del 20% del petróleo mundial, junto con gas natural licuado y fertilizantes. Desde el 4 de marzo, cuando Teherán lo declaró “cerrado”, los ataques contra buques comerciales han generado víctimas y presionado los mercados energéticos globales. El conflicto se desencadenó el 28 de febrero con bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán, interrumpidos por una tregua vigente desde el 8 de abril que el viernes volvió a tensarse cuando fuerzas de EEUU atacaron dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo.

El secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff se reunieron el sábado en Miami con el primer ministro catarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, intermediario entre Washington y Teherán. El secretario de Energía Chris Wright anticipó que cualquier acuerdo incluirá libre circulación por Ormuz y el fin del programa nuclear iraní, mientras Teherán condiciona cualquier entendimiento al aval de las grandes potencias y al Consejo de Seguridad de la ONU. Con esas posiciones aún alejadas, el estrecho concentra la tensión de un conflicto que puede encontrar salida negociada o escalar hacia una confrontación de consecuencias imprevisibles.

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