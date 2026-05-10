Encontraron un cuerpo en un complejo de departamentos de Río Gallegos e intentan determinar si es el jubilado desaparecido

Aníbal Eduardo Cepeda, con cabello gris y camiseta oscura, aparece en un retrato cercano mirando directamente al espectador.

A 20 días de la desaparición de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años buscado desde el pasado 20 de abril en Río Gallegos, la investigación tuvo un giro dramático este domingo: encontraron un cuerpo en los departamentos abandonados de la Costanera y los investigadores creen que podría tratarse del hombre desaparecido.

El hallazgo ocurrió este domingo en un complejo ubicado sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, donde trabajaron efectivos de la DDI, Criminalística, Gendarmería Nacional y peritos judiciales.

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Según informó el diario La Opinión Austral, el cadáver fue encontrado dentro de uno de los inmuebles abandonados y ahora resta la confirmación oficial mediante la autopsia y las pericias forenses correspondientes.

La novedad se conoció el mismo día en que la Policía de Santa Cruz confirmó la captura de Marcelo Félix Curtti, el hombre que era intensamente buscado en el marco de la causa y que había sido señalado como una persona de interés para los investigadores.

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Horas antes, el Ministerio de Seguridad de la provincia comunicó la captura de Marcelo Félix Curtti

De acuerdo con medios locales, los investigadores llegaron hasta los departamentos de la Costanera a partir de información surgida tras la detención de Curtti. Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre el vínculo entre ambos ni sobre la posible participación del sospechoso en el caso.

La causa, que tramita en el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, mantenía abiertas distintas líneas investigativas desde la denuncia realizada por la esposa de Cepeda. En los últimos días, uno de los focos estuvo puesto en los movimientos realizados con la tarjeta de débito del jubilado después de su desaparición. Ese episodio derivó en allanamientos y en la identificación de dos hombres que aseguraron haber encontrado la documentación y la tarjeta bancaria del hombre.

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El caso generó una fuerte conmoción en Santa Cruz y movilizó amplios operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Los rastrillajes incluyeron recorridos con drones, caballos, móviles y gomones semirrígidos en sectores urbanos y periféricos.

Los departamentos donde fue encontrado el cuerpo forman parte de bienes decomisados en causas federales vinculadas a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner investigado por lavado de dinero. Según trascendió, el predio quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional debido a reiterados hechos de vandalismo y ocupaciones ilegales.

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