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Flavia Palmiero contó la rotunda decisión estética que tomó a sus 59 años: “Siento que volví a ser yo”

A corazón abierto, la conductora se sinceró sobre el radical cambio físico que decidió llevar adelante en esta etapa de su vida

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A 25 años de pasar por el quirófano para ponerse prótesis mamarias, Flavia Palmiero decidió priorizar su salud y sacárselas (Instagram)

Flavia Palmiero es una de las figuras que supieron marcar a toda una generación con su carisma, talento y una carrera que lleva más de cuatro décadas en el corazón del público argentino. Desde sus inicios en la televisión, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, prestigio y profesionalismo. Hoy, a sus 59 años, la actriz y conductora vuelve a ser noticia, pero esta vez por una decisión personal profunda: compartir públicamente que se quitó las prótesis mamarias después de 25 años.

La revelación llegó a través de un video que Flavia publicó en su cuenta personal de Instagram. Sentada en su cama y rodeada de tapas de revista que reflejan los diferentes momentos de su vida y su carrera, la artista relató el proceso que la llevó a tomar esta determinación. “Hace más de un mes decidí sacarme las prótesis mamarias, sacarme las siliconas que duraron 25 años”, comenzó diciendo con honestidad. “Hace un tiempo empecé a sentirme incómoda”, admitió, abriendo la puerta a una conversación íntima y honesta sobre el cuerpo y las decisiones personales.

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A diferencia de otras figuras que han atravesado situaciones similares por motivos de salud, Palmiero aclaró que su decisión no estuvo ligada a ningún diagnóstico preocupante, sino a una evolución personal y emocional. “Las veía como que me habían aumentado mucho de tamaño, no me gustaban, realmente me incomodaban mucho y decidí sacarlas”, explicó. Además, no ocultó que la idea de pasar nuevamente por el quirófano le generaba temores: “Soy muy miedosa, porque realmente le tengo mucho pánico a los tratamientos, sobre todo cuando no son por un tema de salud”.

Flavia Palmiero
La conductora se sinceró ante su decisión de sacarse las prótesis mamarias

En un repaso por su historia, Flavia recordó cómo, a principios del nuevo milenio, decidió colocarse las prótesis, en consonancia con una época donde esa tendencia marcaba la pauta en la farándula y la moda. Con su característico sentido del humor, la modelo incluso se permitió bromear sobre los rumores de entonces. “En una nota por ahí dice que lo hice para proteger mi corazón”, recordó entre risas, mostrando que la autoironía siempre fue parte de su sello.

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El relato de la conductora se transformó en un mensaje de empoderamiento y libertad para quienes la siguen. Flavia relató que, una vez que logró vencer sus miedos, el proceso fue mucho más rápido de lo que esperaba. “Les juro que tomé un coraje que no se los puedo explicar. Hablé con el médico y en una semana ya tenía los estudios, me operé y volví a sentir que mi cuerpo está súper natural”, contó, con satisfacción y alivio. “Yo me siento muy contenta de haber tomado esta decisión”, afirmó, y agregó: “Estuve años pensando en hacer esto, pero no me animaba”.

Flavia Palmiero
“Estuve años pensando en hacer esto, pero no me animaba”, reconoció Palmiero (Instagram)

Como cierre del clip, Flavia dejó una reflexión que resume la importancia emocional de este cambio en su vida. “Siento que volví a ser yo. Siento que estoy volviendo a mi cuerpo y mi vida natural que yo siempre tuve”, compartió, visiblemente emocionada. Así, con la honestidad que la caracteriza, la conductora decidió compartir una experiencia íntima que muchas personas atraviesan en silencio, pero que, al ser puesta en palabras por una figura pública, cobra un valor especial para quienes la siguen desde hace más de 42 años.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo, empatía y admiración ante la valentía de Flavia. “Es una decisión muy inteligente volver a lo natural”; “Gracias por compartirlo. Hace un tiempo estoy pensando lo mismo”; “Siempre diosa y valiente”; “Yo hice lo mismo, ¡la mejor decisión!”; “¡Felicidades!”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron entre los cientos de respuestas. Incluso otras figuras del espectáculo, como Georgina Barbarossa, expresó: “¡Excelente decisión! Yo hice lo mismo”.

A los 59 años y con más de cuatro décadas en el medio, Palmiero volvió a demostrar que los verdaderos cambios empiezan por uno mismo y que animarse puede ser el primer paso para sentirse mejor, más auténtica y más cerca de la propia historia. Y como a lo largo de toda su carrera, eligió contar su decisión con humor, honestidad y una sonrisa, fiel a esa imagen que la convirtió en referente de varias generaciones.

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