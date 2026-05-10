Las conversaciones de Verstappen sobre su futuro que mantienen en vilo a la F1: la sentencia de un piloto al que reemplazó Colapinto

Max Verstappen habla con Ford para poder correr en la categoría Hypercar del WEC en el futuro (REUTERS/Brian Snyder)

La posibilidad de que Max Verstappen participe en el futuro proyecto Hypercar de Ford en el Campeonato Mundial de Endurance (World Endurance Championship o WEC) ha comenzado a cobrar cuerpo, aunque el calendario del tetracampeón mundial de Fórmula 1 con Red Bull limita sus opciones a corto plazo.

“Sí, por supuesto”, reconoció Mark Rushbrook, director de Ford Performance, sobre las conversaciones con Verstappen, durante una entrevista con Motorsport. Cabe recordar que el cuatro veces campeón mundial de F1 admitió sus ganas de explorar oportunidades en el mundo de la resistencia de forma regular en el futuro. “Nos encanta Max. Nos encanta lo que hace en el coche de Fórmula 1, en el circuito”, añadió.

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Rushbrook subrayó que una hipotética incorporación de Verstappen al nuevo Hypercar de Ford, cuya primera fase de pruebas arrancará a finales de este año, dependerá fundamentalmente de su agenda y de la viabilidad de que compita en Le Mans.

De acuerdo con el directivo, el calendario habitual de la F1 suele coincidir con la mítica prueba francesa, complicando de momento cualquier anuncio formal: “No vamos a anunciar nada”, bromeó, y añadió que el propio Verstappen ha mostrado interés genuino por nuevos retos fuera de la máxima categoría.

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El neerlandés realizó una destacada actuación para ganar en Nordschleife

El programa Hypercar de Ford debutará formalmente en 2027, pero la firma ya cuenta este año con una presencia en el campeonato a través del Mustang GT3 la categoría LMGT3. La expectativa es que la participación de Verstappen no solo sumaría competitividad, sino un valor de desarrollo directamente vinculado a la reconocida capacidad técnica y de análisis en pista del piloto de Red Bull. Según Rushbrook, los ingenieros valoran especialmente el nivel de detalle y feedback que el neerlandés de 28 años puede aportar tras largas tandas de pruebas, algo que considera incluso “más valioso que todos los datos” recabados por sus equipos técnicos.

El vínculo entre Ford y Verstappen, si bien no inmediato ni planificado de cara al corto plazo -el contrato del neerlandés con Red Bull concluye a finales de 2028-, se sostiene en el interés mutuo por explorar nuevas vías de colaboración en el automovilismo de resistencia. Cabe recordar que el fabricante estadounidense es motorista desde este año de la escudería austriaca en la F1.

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Rushbrook enfatizó: “Nos encanta Max, nos encanta lo que hace con el coche de Fórmula 1 y lo valoramos, también, fuera de la pista. Es un apasionado por competir en GT3 y por desarrollar pilotos en sim racing”.

El propio Verstappen reafirma su versatilidad participando la próxima semana en las 24 Horas de Nürburgring, a bordo de un Mercedes-AMG GT3, lo que confirma su inclinación por las carreras de larga duración además de la F1.

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Un boceto del prototipo de Ford para el Hypercar del WEC (Autocosmos)

Esta polivalencia alimenta la expectativa en Ford, que ve posible aprovechar el talento del cuatro veces campeón, un hecho que Logan Sargeant, actual piloto de Ford en la categoría LMGT3 del Campeonato Mundial de Endurance (WEC), considera una oportunidad inigualable.

Sargeant, quien manejará el Hypercar de Ford desde 2025, fue contundente sobre el valor de sumar al neerlandés: “En mi opinión, Max es el mejor de todos los tiempos. Si pudiera compartir un coche con él, sería un enorme privilegio y una gran ventaja”, afirmó.

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Cuando se le preguntó cuál sería exactamente esa ventaja, el norteamericano respondió: “Bueno, es el piloto más rápido del mundo. Lo más probable es que les patee el culo a todos. Preferiría que eso fuera en mi coche y no en otro”.

El estadounidense de 25 años, que fue reemplazado por el argentino Franco Colapinto en Williams en 2024 en la F1, detalló que la superioridad de Verstappen va mucho más allá de la velocidad: “Lo ves, incluso cuando no está en el mejor coche, sigue encontrando la manera de hacerlo funcionar. Eso no se puede decir de todos”.

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