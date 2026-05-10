Macron descartó enviar fuerzas militares a Ormuz pero advirtió que Francia está preparada ante una escalada con Irán

El presidente francés Emmanuel Macron brinda una conferencia de prensa junto a su par keniano, William Ruto, en Nairobi (REUTERS/Monicah Mwangi)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este domingo que su gobierno nunca evaluó enviar fuerzas militares al estrecho de Ormuz para participar en operaciones contra Irán, aunque aclaró que París mantiene capacidad de respuesta frente al deterioro de la seguridad en la región.

Durante una conferencia de prensa en Nairobi junto al presidente de Kenia, William Ruto, Macron buscó bajar la tensión en torno al rol europeo en la crisis del Golfo Pérsico.

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“Nunca se contempló realizar un despliegue, pero estamos preparados”, declaró el mandatario francés al referirse a las versiones sobre una posible presencia militar franco-británica en Ormuz.

El presidente francés explicó que París participa en una iniciativa internacional enfocada en la seguridad marítima y la reanudación del tránsito comercial, pero insistió en que el objetivo no es abrir un nuevo frente militar. Según detalló, Francia y Reino Unido impulsan una misión “ad hoc” que reúne a unos 50 países y organizaciones internacionales para facilitar el retorno de la navegación en coordinación con los países de la región, incluido Irán.

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Macron sostuvo que el plan busca garantizar el transporte de petróleo, gas, fertilizantes, alimentos y otras mercancías esenciales afectadas por el bloqueo del estrecho.

Petroleros permanecen anclados frente a Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones entre Irán y Occidente por el control de la navegación (AP/Archivo)

“Desde el principio dijimos algo muy simple: libertad de navegación, fin de todos los bloqueos y rechazo a cualquier peaje”, afirmó.

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Las declaraciones del jefe del Estado francés se produjeron luego de que el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, advirtiera que cualquier presencia naval extranjera destinada a respaldar operaciones estadounidenses en Ormuz sería considerada una provocación.

En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario iraní sostuvo que la llegada de fuerzas “extrarregionales” agravaría la crisis y convertiría al corredor marítimo en una zona militarizada.

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Afirmó además que la seguridad del estrecho no puede garantizarse mediante “demostraciones de fuerza militar” y defendió el derecho de Teherán a ejercer soberanía sobre esa ruta marítima. También cuestionó el papel de los países occidentales por su apoyo político y militar a Estados Unidos durante la escalada regional.

La tensión en torno al estrecho de Ormuz aumentó desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La vía marítima, por donde normalmente circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo, permanece parcialmente afectada por restricciones iraníes y episodios de enfrentamientos armados registrados en las últimas semanas.

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El diplomático iraní Kazem Gharibabadi durante una reunión de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena (AP Foto/Ronald Zak, Archivo)

Francia y Reino Unido habían anunciado días atrás el envío de embarcaciones militares al mar Rojo y al golfo de Adén como parte de preparativos para una futura operación de cooperación naval orientada a proteger las rutas comerciales. Sin embargo, Macron aclaró que esa iniciativa no implica participar en acciones ofensivas ni acompañar ataques estadounidenses contra objetivos iraníes.

El mandatario francés remarcó además que el bloqueo del estrecho impacta directamente sobre economías de África y Asia dependientes de las exportaciones energéticas provenientes de Medio Oriente.

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“Todo el continente africano es víctima de esta situación”, señaló desde Nairobi, donde participa en la cumbre África Adelante.

En paralelo, Francia reforzó recientemente su presencia naval en la región con el desplazamiento del portaaviones Charles de Gaulle a través del canal de Suez. París sostiene que el movimiento forma parte de los preparativos logísticos para operaciones de seguridad marítima y protección del tráfico comercial.

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La crisis en Ormuz se mantiene como uno de los principales focos de tensión internacional pese al alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán tras semanas de ataques cruzados. Aunque Estados Unidos afirmó que no busca una escalada militar, continúan los intercambios de acusaciones y las amenazas sobre el control de la navegación en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.

(Con información de AFP y EFE)

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