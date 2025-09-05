Salud

Los 5 panes integrales con más beneficios para la salud avalados por la ciencia

Expertos en nutrición destacan estas opciones frente al pan blanco por su alto aporte de fibra, minerales y compuestos clave. Cómo contribuyen estas alternativas al bienestar nutricional, de acuerdo con especialistas consultados por Verywell Health

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan integral no solo aporta sabor y textura, sino que puede convertirse en un aliado clave para la salud cardiovascular, el control glucémico y la prevención de enfermedades crónicas. Frente al pan blanco, que pierde nutrientes en el proceso de refinamiento, los que están elaborados con grano completo garantizan un mayor aporte de fibra, vitaminas y minerales.

Sin embargo, no todos los panes integrales son iguales: la evidencia científica reciente muestra diferencias fundamentales entre las distintas variedades. Se presentan las variedades de pan integral más recomendadas y consejos prácticos para elegir la mejor opción en el supermercado.

1. Pan de masa madre: fermentación y menor respuesta glucémica

El pan de masa madre se distingue por su proceso de fermentación con bacterias lácticas y levaduras. Esta acción reduce los FODMAP y el ácido fítico, mejorando la absorción de nutrientes. Un estudio publicado en Nutrients mostró que este pan disminuye el índice glucémico y modula la respuesta glucémica en adultos sanos en comparación con panes fermentados con levadura tradicional.

El pan de masa madre
El pan de masa madre reduce el índice glucémico y mejora la absorción de nutrientes gracias a su fermentación especial (Reuters)

El contenido de ácido fítico puede reducirse hasta en un 96% con fermentación adecuada, facilitando la absorción de minerales. Una rebanada aporta 120 calorías, 4 gramos de proteína, 3 gramos de grasa, 20 gramos de carbohidratos y 2 gramos de fibra.

2. Pan 100% trigo integral: aprovechamiento total del grano

El pan de 100% trigo integral emplea todas las partes del grano, lo que maximiza su valor nutricional. El salvado suma fibra y antioxidantes, el germen suministra proteínas y grasas saludables, y el endospermo provee carbohidratos, vitaminas y minerales.

Un estudio demostró que el consumo regular de pan de trigo integral ayuda a mejorar el control glucémico y reducir marcadores inflamatorios en personas con diabetes tipo 2, en comparación con quienes consumen pan refinado.

3. Pan de avena: betaglucano y control glucémico

El pan de avena, elaborado con harina integral y avena, destaca por su contenido de betaglucano, una fibra soluble que ayuda a ralentizar la digestión y a reducir la absorción de azúcar.

El pan de avena contiene
El pan de avena contiene betaglucano, una fibra soluble que favorece la saciedad y el control del azúcar en sangre (Freepik)

Un estudio clínico demostró que el consumo de pan de avena enriquecido con betaglucano produce una respuesta glucémica más baja y aumenta la sensación de saciedad en adultos sanos, en comparación con el pan blanco e integral tradicional.

4. Pan de lino: aporte de omega-3 y lignanos

El pan de lino, elaborado con harina integral y semillas de lino, destaca por su aporte de ácido alfa-linolénico (ALA), un omega-3 que ayuda a regular la presión arterial y favorece la salud cardiovascular.

Un estudio mostró que el consumo regular de pan de lino puede reducir el colesterol total y el LDL en adultos (conocido popularmente como “malo”) con niveles elevados, en comparación con quienes consumen pan común. Además, la linaza es rica en lignanos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que puede contribuir al bienestar general y a la protección frente a ciertas enfermedades.

5. Pan sin gluten: opciones, procesado y advertencias

El pan sin gluten, elaborado con almidón de maíz, papa, tapioca o arroz, suele tener más aditivos para mejorar la textura. No siempre es preferible, salvo para personas con intolerancia o enfermedad celíaca, ya que muchos productos de este tipo son ultraprocesados y ricos en azúcares o sodio.

El pan sin gluten suele
El pan sin gluten suele tener menor valor nutricional y más aditivos, siendo recomendable solo para personas con celiaquía o intolerancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis publicado en Nutrients examinó numerosos panes sin gluten y encontró que, si bien son aptos para celíacos, a menudo presentan menor valor nutricional y mayor índice glucémico que aquellos que son integrales convencionales. Se recomienda buscar variedades con cereales integrales, como quinoa o arroz integral, y pocos aditivos.

Consejos prácticos para elegir el mejor pan

Para seleccionar un pan saludable, se recomienda priorizar los que indiquen en la etiqueta “100% integral” y verificar que la palabra “integral” figure como primer ingrediente.

Es preferible elegir opciones con mínimo dos o tres gramos de fibra por rebanada, sin azúcares añadidos y bajo en sodio.

Incluir panes que contengan diferentes semillas puede enriquecer la dieta y probar diversas variedades ayuda a identificar cuál se adapta mejor a cada necesidad.

Consumir pan integral habitualmente permite aprovechar más fibra, vitaminas y minerales. Preferir panes validados por estudios científicos recientes marca la diferencia para la salud a largo plazo.

Temas Relacionados

Pan integralGranos integralesPan de masa madrePan sin glutenBeneficios nutricionalesnutriciónDiabetes tipo 2Salud cardiovascularFibraBetaglucanoVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La leche materna es crucial para el sueño de los bebés, señalan los investigadores

Healthday Spanish

La leche materna es crucial

Automedicarse con marihuana podría empeorar las cosas

Healthday Spanish

Automedicarse con marihuana podría empeorar

Pasar tiempo sentado el inodoro aumenta el riesgo de hemorroides, según un estudio

Healthday Spanish

Pasar tiempo sentado el inodoro

La música alivia el mareo por movimiento, según estudios experimentales

Healthday Spanish

La música alivia el mareo

Las personas se saltan los sustitutos de la sal, incluso aquellas con presión arterial alta

Healthday Spanish

Las personas se saltan los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento choque en Parque Avellaneda:

Violento choque en Parque Avellaneda: uno de los autos volcó y trasladaron a tres heridos a un hospital

Procesaron con prisión preventiva a “El Yiyi”, jefe de una célula del Tren de Aragua en Argentina

El resultado de las elecciones bonaerenses determinará con qué velocidad se debatirá la nueva ley de DNU en Diputados

Nacional vs importado: qué eligen hoy los argentinos cuando compran ropa, según una encuesta del sector textil

Quién es el hombre detrás del boom de los Labubu, los muñecos que conquistan los looks de las celebridades

INFOBAE AMÉRICA
El Festival de Toronto comenzó

El Festival de Toronto comenzó con un emotivo retrato de John Candy, ícono canadiense de la comedia

Estados Unidos recortará la asistencia militar a aliados de Europa del Este cercanos a Rusia

La Unión Europea tomará “todas las medidas necesarias” frente a los aranceles chinos al porcino

Corea del Sur y Japón retomarán el diálogo tras diez años sin reuniones bilaterales

El oro alcanza un máximo histórico tras los datos de empleo en Estados Unidos

TELESHOW
El sugestivo comentario de Flor

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”