El Salvador

Fotogalería: agromercados salvadoreños se unen a la celebración por el día de la madre

Los agromercados organizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería ofrecieron actividades especiales para las madres salvadoreñas, con sorteos de electrodomésticos, desayunos, mesas de postres y entrega de rosas, en 61 puntos de venta a nivel nacional.

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Decenas de madres salvadoreñas recibieron rosas al ingresar a los agromercados como parte de la celebración. (Foto cortesía MAG)
Decenas de madres salvadoreñas recibieron rosas al ingresar a los agromercados como parte de la celebración. (Foto cortesía MAG)
Cientos de madres salvadoreñas participaron en la entrega de desayunos gratuitos durante la celebración del Día de la Madre. (Foto cortesía MAG)
Cientos de madres salvadoreñas participaron en la entrega de desayunos gratuitos durante la celebración del Día de la Madre. (Foto cortesía MAG)
Productores locales ofrecen frutas frescas en el agromercado, pero también entregaron rosas durante la jornada dedicada a las madres. (Foto cortesía MAG)
Productores locales ofrecen frutas frescas en el agromercado, pero también entregaron rosas durante la jornada dedicada a las madres. (Foto cortesía MAG)
Representantes del MAG entregan regalos a madres que hicieron compras este domingo. (Foto cortesía MAG)
Representantes del MAG entregan regalos a madres que hicieron compras este domingo. (Foto cortesía MAG)
Sorteo de electrodomésticos en el agromercado, con planchas de ropa como uno de los premios destacados. (Foto cortesía MAG)
Sorteo de electrodomésticos en el agromercado, con planchas de ropa como uno de los premios destacados. (Foto cortesía MAG)
Familias enteras acuden diariamente a los agromercados para abastecerse de granos básicos y verduras, pero esta vez fueron sorprendidos. (Foto cortesía MAG)
Familias enteras acuden diariamente a los agromercados para abastecerse de granos básicos y verduras, pero esta vez fueron sorprendidos. (Foto cortesía MAG)
Madres acuden acompañadas a los más de 50 agromercados ubicados en diferentes puntos del territorio nacional para ofertar productos frescos a precios accesibles. (Foto cortesía MAG)
Madres acuden acompañadas a los más de 50 agromercados ubicados en diferentes puntos del territorio nacional para ofertar productos frescos a precios accesibles. (Foto cortesía MAG)
Productores y autoridades del MAG celebran junto a las madres en una jornada de convivencia y reconocimiento. (Foto cortesía MAG)
Productores y autoridades del MAG celebran junto a las madres en una jornada de convivencia y reconocimiento. (Foto cortesía MAG)
Según el MAG, el 70 % de los productos ofertados en los agromercados son de origen nacional y para 2026 se proyecta alcanzar el 80 %. (Foto cortesía MAG)
Según el MAG, el 70 % de los productos ofertados en los agromercados son de origen nacional y para 2026 se proyecta alcanzar el 80 %. (Foto cortesía MAG)
Más de 800 productores participan de manera permanente y otros 340 de forma estacional en los Agromercados. (Foto cortesía MAG)
Más de 800 productores participan de manera permanente y otros 340 de forma estacional en los Agromercados. (Foto cortesía MAG)

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