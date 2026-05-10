El caso de Milianny Linarez: investigación y cronología de un crimen que conmocionó a República Dominicana

La niña Milianny Linarez fue hallada sin vida en su vivienda de Sabana Toro, San Cristóbal, tras un confuso episodio investigado por las autoridades locales. (Imagen Ilustrativa Infobae/redes sociales)

El pasado 11 de marzo, una tragedia sacudió a la comunidad de Sabana Toro, en San Cristóbal, cuando una niña de seis años fue hallada sin vida en su vivienda. El hecho, que inicialmente se manejó como un accidente, despertó dudas entre los vecinos y las autoridades, tras varias semanas de investigación las autoridades revelaron circunstancias inquietantes y dio un giro al caso.

Cronología de los hechos

La fatídica mañana los vecinos del sector escucharon los gritos de Yoleydi Linarez Araujo solicitando auxilio mientras cargaba a su hija Milianny Linarez desde el último piso de un edificio. Los testigos declararon a los medios locales que la madre pidió ayuda desesperada, lo que inicialmente llevó a pensar en un accidente doméstico.

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Pocas horas después, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones en el lugar. La información difundida indicó que el cuerpo de la niña presentaba signos de violencia, lo que descartó la hipótesis inicial de un accidente. La autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) fue clave para determinar la causa de la muerte, aunque los resultados específicos no se hicieron públicos de inmediato.

Durante el proceso investigativo, la madre se mantuvo bajo custodia policial. Los fiscales reunieron testimonios de vecinos y familiares, además de pruebas periciales obtenidas en el apartamento y en el área común del edificio. El Caribe informó que las cámaras de seguridad del inmueble también formaron parte del expediente policial.

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Las primeras investigaciones de la Policía Nacional descartaron el accidente doméstico al encontrar signos de violencia en el cuerpo de la menor, según el INACIF. (Foto cortesía redes sociales)

Sentencia del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor. En la audiencia preliminar, la fiscalía presentó los elementos de prueba recolectados, subrayando la incompatibilidad entre la versión inicial de un accidente y los hallazgos forenses.

Según el expediente del caso, la acusación formal contra la madre se sustenta en “indicios suficientes de responsabilidad penal”. El Ministerio Público detalló que “la víctima falleció por muerte violenta (...) siendo la causa de la muerte asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios”, señaló a través de un comunicado de prensa. Las autoridades recalcaron que “Araujo le ocasionó la muerte a su hija en el interior de su residencia, en el sector Sabana Toro, de San Cristóbal. Durante las pesquisas se estableció que la imputada cometió el hecho en horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada a dicho centro de salud”.

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La propuesta de fiscalías virtuales en República Dominicana busca reducir la impunidad vial y facilitar el acceso a la justicia en todo el país. (Foto cortesía Ministerio Público)

El tribunal de instrucción dictó prisión preventiva como medida cautelar para Yoleydi Linarez Araujo, quien fue enviada a un centro penitenciario de la provincia mientras continúa el proceso penal. El caso sigue bajo investigación, y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles sobre la causa específica de la muerte y las circunstancias que rodearon el hecho.

La muerte de Milianny Linarez generó consternación en la opinión pública y reavivó el debate sobre la violencia infantil en República Dominicana. El Ministerio Público reiteró su compromiso de “llegar hasta las últimas consecuencias” en el esclarecimiento del caso, según declaraciones recogidas por medios locales.

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