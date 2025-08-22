Cuál es el mejor momento para comer yogur y aprovechar todos sus beneficios

El yogur aporta probióticos que mejoran la salud intestinal y fortalecen los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur es un alimento habitual en la dieta de millones de personas y, según Very Well Health, el momento en que se consume puede influir en sus beneficios para la salud intestinal, el control del peso y la fortaleza de los huesos. Elegir el horario adecuado para ingerir este producto lácteo puede ser clave para quienes buscan optimizar su bienestar.

El yogur es un producto lácteo fermentado que destaca por su aporte de probióticos como Lactobacillus, Streptococcus y Bifidobacterium, bacterias que favorecen el equilibrio de la flora intestinal. Su consumo regular se asocia con el mantenimiento del peso corporal y la mejora de la densidad ósea, lo que lo convierte en una opción recomendada dentro de una dieta equilibrada.

Mejor momento para comer yogur para la salud intestinal

Para quienes desean potenciar la salud intestinal, Very Well Health recomienda consumir yogur junto con las comidas o hasta 30 minutos antes de comer. Esta sugerencia se basa en estudios que muestran que los probióticos, especialmente el Lactobacillus, sobreviven en mayor cantidad al ambiente ácido del estómago cuando se ingieren en estos horarios, lo que facilita su llegada al intestino.

Estudios indican que los probióticos del yogur, como el Lactobacillus, sobreviven mejor al ambiente ácido del estómago si se consumen en estos horarios

En cambio, tomar yogur media hora después de una comida reduce la supervivencia de estas bacterias, ya que la acidez gástrica aumenta durante la digestión y puede destruir los probióticos antes de que cumplan su función.

En ese sentido, en un estudio publicado en Beneficial Microbes, analizó la supervivencia de bacterias probióticas ingeridas en distintos momentos respecto de las comidas.

Los investigadores observaron que tomarlas junto con una comida o hasta 30 minutos antes favorece su viabilidad frente al ácido del estómago, en contraposición a lo que ocurre cuando se hace 30 minutos después. Este hallazgo respalda la recomendación de acompañar el yogur de manera estratégica para garantizar que los probióticos lleguen vivos al intestino.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, consumir probióticos junto con alimentos ayuda a amortiguar la acidez gástrica, lo que incrementa las posibilidades de que las bacterias sobrevivan y alcancen el intestino. La institución enfatiza que, más allá de la hora exacta del día, lo importante es incorporarlos con constancia y acompañados de comidas, para maximizar sus beneficios sobre la salud digestiva.

Yogur y control del peso: horarios y beneficios

El yogur es recomendado como aliado en dietas para perder peso, según Very Well Health

En el caso de quienes buscan la pérdida de peso, el yogur puede ser un aliado si se incorpora de forma estratégica en la alimentación diaria. Very Well Health indica que consumir yogur como refrigerio, en sustitución de ingredientes menos saludables, como postre o en el desayuno, puede ayudar a reducir la ingesta calórica total.

El alto contenido de proteínas y calcio del yogur contribuye a regular el apetito y evitar excesos en las comidas. Además, incluirlo antes de los alimentos principales puede ayudar a controlar las porciones y prevenir el consumo excesivo. El consumo matutino, en particular, puede estabilizar los niveles de azúcar en sangre y reducir los antojos a lo largo del día.

Para fortalecer los huesos, la constancia en el consumo de yogur resulta fundamental. Según Very Well Health, establecer el hábito de comer yogur a la misma hora cada día, como en el desayuno o como merienda, facilita su incorporación regular a la dieta. Además, consumir yogur después de realizar ejercicio físico puede potenciar la formación ósea, especialmente si se elige la variedad griega, que aporta una mayor cantidad de proteínas.

El yogur griego aporta más proteínas y favorece la formación ósea tras el ejercicio

El yogur es fuente de calcio, vitamina D y probióticos, nutrientes esenciales para la salud ósea. Las personas que incluyen más yogur en su dieta tienden a presentar una mejor densidad mineral ósea, lo que respalda la recomendación de consumir dos a tres porciones diarias de lácteos bajos en grasa.

En cuanto a su perfil nutricional, el yogur varía según el tipo y los ingredientes añadidos. Muchas presentaciones comerciales contienen azúcares y saborizantes, lo que puede restar valor a sus beneficios. Por ello, la recomendación es optar por yogur natural, sin azúcares añadidos ni sabores artificiales.

El yogur griego, por ejemplo, destaca por su mayor aporte proteico en comparación con el tradicional. Una porción individual de yogur natural bajo en grasa, equivalente a 170 gramos (6 onzas), aporta aproximadamente 107 calorías, 8,9 gramos de proteínas, 2,6 gramos de grasa, 12 gramos de carbohidratos y 311 miligramos de calcio, sin fibra y con 10,2 miligramos de colesterol.

Consumir yogur de manera regular y combinarlo con ejercicio puede traducirse en beneficios concretos para la salud ósea y el bienestar general, según concluye Very Well Health.