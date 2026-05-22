Honduras

Interpol busca a 13 sospechosos tras el asesinato de agentes de la DIPAMPCO en Honduras

La investigación por el asesinato de cinco agentes de la DIPAMPCO en la zona fronteriza de Corinto escaló a nivel internacional luego de que Honduras activara una notificación azul de Interpol contra presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de participar en el ataque armado

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Honduras activó una notificación azul de Interpol contra presuntos integrantes de la banda criminal “Los Argueta”. (FOTO: INTERPOL)
Honduras activó una notificación azul de Interpol contra presuntos integrantes de la banda criminal “Los Argueta”. (FOTO: INTERPOL)

Las autoridades hondureñas activaron este viernes una notificación azul de Interpol para ubicar a los presuntos responsables de la masacre en la que murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en el sector de Corinto, Omoa, Cortés.

La Policía Nacional informó que al menos 13 supuestos integrantes de la banda criminal “Los Argueta” fueron incorporados al sistema internacional de búsqueda luego del violento enfrentamiento registrado en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

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La medida fue adoptada apenas un día después del ataque armado que dejó consternación en el país y provocó uno de los mayores despliegues de seguridad de los últimos meses en la región norte de Honduras.

De acuerdo con Interpol, una notificación azul tiene como propósito recopilar información sobre personas sospechosas de participar en delitos, incluyendo datos relacionados con su identidad, ubicación, movimientos y posibles conexiones criminales.

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Además, este tipo de alertas permite fortalecer la cooperación internacional entre cuerpos de seguridad y facilita el intercambio de información en investigaciones transnacionales.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, confirmó que los cinco agentes asesinados fueron encontrados horas después del enfrentamiento en una zona montañosa de Omoa, luego de haber sido sometidos y privados de libertad por miembros del grupo criminal.

“Se ha confirmado el hallazgo de los cinco cuerpos de nuestros compañeros asignados a Dipampco”, declaró Barahona durante una comparecencia ante medios de comunicación en Tegucigalpa.

Autoridades hondureñas mantienen operativos en Corinto y Omoa para capturar a otros sospechosos vinculados al ataque armado. (FOTO: Proceso Digital)
Autoridades hondureñas mantienen operativos en Corinto y Omoa para capturar a otros sospechosos vinculados al ataque armado. (FOTO: Proceso Digital)

Según el informe preliminar, los agentes participaban en una operación orientada a capturar a un supuesto integrante de una estructura vinculada al narcotráfico que opera en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Las investigaciones señalan que los uniformados fueron atacados por hombres fuertemente armados en el sector de Corinto, una zona históricamente utilizada por organizaciones criminales para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Tras el enfrentamiento, equipos especiales ingresaron al área montañosa para localizar a los agentes desaparecidos. Horas más tarde, las autoridades encontraron los cuerpos en distintos puntos del sector.

El crimen generó una fuerte reacción dentro de las instituciones de seguridad hondureñas y provocó el inicio de operaciones coordinadas con autoridades guatemaltecas para localizar a otros sospechosos que habrían escapado hacia territorio vecino.

En medio de las investigaciones, las autoridades también confirmaron la captura en Guatemala de dos hondureños heridos identificados como Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes presuntamente tendrían vínculos con la estructura criminal investigada.

Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, capturados en Guatemala, tendrían vínculos con la estructura criminal investigada. (FOTO: Infobae)
Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, capturados en Guatemala, tendrían vínculos con la estructura criminal investigada. (FOTO: Infobae)

Ambos fueron ubicados bajo custodia policial en un hospital de Puerto Barrios, Izabal, luego de ingresar con heridas de bala tras los hechos violentos registrados en Corinto.

La masacre contra los agentes de la DIPAMPCO ocurrió en una jornada marcada por múltiples hechos violentos en Honduras.

Los cinco agentes de la DIPAMPCO fueron asesinados durante un operativo en la frontera entre Honduras y Guatemala. (FOTO: La Prensa)
Los cinco agentes de la DIPAMPCO fueron asesinados durante un operativo en la frontera entre Honduras y Guatemala. (FOTO: La Prensa)

Ese mismo día, el Ministerio Público confirmó otra masacre registrada en la aldea Rigores, Trujillo, Colón, donde hombres armados asesinaron al menos a 19 personas en una finca de palma africana.

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, explicó que los equipos forenses encontraron inicialmente 13 cuerpos y posteriormente localizaron otros seis cadáveres en distintos sectores de la zona.

La región del Bajo Aguán, donde ocurrió la matanza en Colón, ha permanecido durante décadas bajo tensión debido a conflictos agrarios, presencia de grupos criminales y actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades hondureñas aseguran que la infiltración de organizaciones delictivas en distintas regiones del país ha complicado los esfuerzos para reducir la violencia.

Mientras tanto, los operativos policiales y militares continúan activos tanto en Corinto como en Colón con el objetivo de ubicar a más sospechosos y evitar nuevas acciones armadas.

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