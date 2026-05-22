8 síntomas silenciosos que pueden advertir daño en los nervios, según expertos

El sistema nervioso regula funciones esenciales del cuerpo, como el movimiento, la respiración y la percepción sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema nervioso sano es clave para la calidad de vida, pero los síntomas de daño suelen ser tan sutiles que muchas personas los ignoran. Detectarlos a tiempo permite consultar al médico y prevenir complicaciones que pueden afectar la salud neurológica.

Los síntomas que pueden indicar daño en los nervios incluyen entumecimiento y hormigueo, dolor sin causa aparente, torpeza, lesiones que pasan inadvertidas, debilidad, alteraciones en la micción o cambios en la sudoración. La Mayo Clinic, un centro médico académico de Estados Unidos, advierte que señales como el hormigueo, la debilidad o el dolor persistente requieren evaluación médica para evitar que el daño progrese.

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El sistema nervioso controla funciones como el movimiento, la respiración, el habla y la percepción de la temperatura y la sudoración. Está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Cuando se produce un daño nervioso, también llamado neuropatía, fallan las comunicaciones internas del cuerpo y aparecen molestias sin explicación o pérdida de sensibilidad, con mayor riesgo de lesiones.

Las causas más habituales incluyen la diabetes, lesiones, infecciones, enfermedades autoinmunes, carencias de vitaminas y el uso de determinados medicamentos. Movimientos repetitivos o algunas infecciones bacterianas también pueden contribuir. Por esa diversidad de factores, conviene no minimizar síntomas leves que se repiten o empeoran.

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Ocho síntomas que pueden indicar daño en los nervios

El daño nervioso, conocido como neuropatía, provoca fallos en las comunicaciones internas del cuerpo y síntomas como molestias o pérdida de sensibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas señales suelen comenzar de forma gradual y, si se repiten o se vuelven persistentes, pueden sugerir una alteración en los nervios periféricos que requiere evaluación médica:

1) Entumecimiento, hormigueo o ardor en manos o pies: si es persistente y no se resuelve al cambiar de postura, puede sugerir neuropatía. La Mayo Clinic incluye el inicio gradual de entumecimiento u hormigueo en pies o manos, además de dolor tipo ardor y problemas de coordinación.

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2) Cortes o quemaduras sin sentir dolor: cuando fallan los nervios sensoriales, disminuye la capacidad de detectar peligro y pueden aparecer lesiones que no se perciben de inmediato.

3) Debilidad motora progresiva o súbita: limita el movimiento y puede derivar en parálisis de un grupo muscular. Si aparece de forma repentina, puede ser señal de un accidente cerebrovascular y requiere atención urgente.

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4) Dolor intenso en la parte baja de la espalda que se irradia a una pierna: puede deberse a compresión del nervio ciático; lesiones, hernias discales o diabetes suelen estar en el origen, sobre todo durante el movimiento.

5) Torpeza y tropiezos frecuentes: se relacionan con alteraciones de sensibilidad y coordinación; aumenta el riesgo de caídas y se dificulta identificar la posición de los pies.

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6) Micción frecuente o dificultad para orinar: puede reflejar fallas en la comunicación entre nervios y vejiga, con urgencia, dificultad para vaciar por completo o falta de percepción de la necesidad de orinar. El NHS del Reino Unido incluye los problemas de vejiga entre los síntomas posibles cuando se afectan nervios autonómicos.

7) Dolores de cabeza breves y repentinos descritos como “punzadas eléctricas”: se asocian con la neuralgia occipital, vinculada con compresión de nervios en la parte posterior de la cabeza.

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8) Cambios en la sudoración (exceso o disminución): pueden indicar desequilibrios por daño nervioso. La Cleveland Clinic señala que la neuropatía periférica también puede comprometer nervios autonómicos y provocar sudoración excesiva o insuficiente.

Los dolores de cabeza intensos, breves y descritos como "punzadas eléctricas" pueden estar relacionados con la neuralgia occipital y daño nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para la detección y la consulta médica

Ante la presencia de estos síntomas, la recomendación es consultar al médico, en especial si persisten, se intensifican o aparecen en más de una zona del cuerpo. La evaluación oportuna facilita el diagnóstico y el tratamiento para evitar el avance del daño en los nervios.

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En la consulta, el profesional suele indagar desde cuándo comenzaron las molestias, si hay antecedentes de diabetes, infecciones, lesiones, consumo de alcohol o uso de medicamentos, y puede solicitar análisis de sangre para detectar déficits vitamínicos u otras alteraciones. Según el cuadro, también puede indicar estudios de conducción nerviosa o electromiografía para valorar la función de los nervios y los músculos.

Buscar atención médica ante debilidad súbita, dificultad para hablar, asimetría facial o pérdida brusca de fuerza previene complicaciones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es útil registrar antes de la visita médica cuándo aparecen los síntomas, su duración, qué los agrava o alivia y si interfieren con actividades cotidianas como caminar, abotonarse la ropa o sostener objetos. En caso de dolor, conviene describir su localización y tipo (ardor, pinchazos, descargas) y mencionar si hay lesiones repetidas, cambios en la sensibilidad o alteraciones del sueño.

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La detección temprana de signos como hormigueo, lesiones repetidas, torpeza o cambios en la micción puede prevenir complicaciones irreversibles si se realiza la consulta médica adecuada. Si aparecen debilidad súbita, dificultad para hablar, asimetría facial o pérdida brusca de fuerza, se debe buscar atención de urgencia.