“Cada uno hace su lista”: un ayudante de Scaloni reveló el particular método para elegir a los jugadores de Argentina que irán al Mundial

El ayudante de campo de Lionel Scaloni dijo que cada integrante del cuerpo técnico participa en la selección de jugadores

A falta de 20 días para el comienzo de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la selección argentina, que defenderá el título, aún no tiene definida la lista de 26 convocados. La decisión final que dará el entrenador Lionel Scaloni está cerca y uno de sus ayudantes, Roberto Ayala, dio algunos detalles cómo es el armado de la nómina final.

El Ratón, quien fuera defensor de la Selección en tres Mundiales (1998, 2002 y 2006), explicó en una entrevista con Juan Pablo Varsky para el programa Clank! que la lista definitiva está resuelta en un 80% porque pueden surgir imponderables con los jugadores. “Hay que sumar también que a alguien le puede pasar algo o estar en duda. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos un defensor, sumamos un volante. Tenés que ver la polifuncionalidad también de los futbolistas, qué te pueden llegar a dar. Si en un caso necesitás jugar con una línea de tres, una línea de cinco. Entonces hay que ver qué futbolista te puede llegar a dar más cosas. A nosotros se nos cayó un jugador como Foyth, que nos cumplía una función importantísima, porque era un central de garantía y también un lateral que te puede cumplir. Entonces todas esas cosas se van viendo y te digo la verdad, se resuelven en nada. Si bien te diría que hay un 80% de la lista seguro, hay otros que ahí están o por nivel o por estado físico", explicó el ayudante de Scaloni.

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Por otra parte, Ayala fue consultado por el armado de la nómina definitiva para el Mundial y contó cómo fue la tarea en Qatar 2022, donde la Argentina terminó consagrándose campeona tras derrotar en la final a Francia. “Con todos los zoom y llamadas que vamos teniendo, él (Scaloni) nos va diciendo: ‘¿Van haciendo la lista? Después en el grupo cada uno la va pasando. Cada uno hace su propia lista. Después el que decide es Leo. Hay muy pocas diferencias entre las listas. Puede ser uno arriba u otro abajo, pero muy poco. Abre el juego para ir hablando y van saliendo cosas y otros temas en esas charlas tempranas", sumó el ex defensor, que para esta Copa del Mundo también armó su lista junto al cuerpo técnico integrado por Walter Samuel, Pablo Aimar, Matías Manna y el profe Luis Martin.

Uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni habló en la previa del Mundial 2026

En cuanto a cómo se maneja Scaloni con los jugadores al momento de dar a conocer el listado o si se les informa primero a los futbolistas, Ayala señaló: “La otra vez no tuvimos la costumbre de avisar. Leo ya dio una lista de 55 jugadores y ahí están. Después hay un recorte, pero la otra vez no avisó y está vez será igual. Salen de ahí y están los que más o menos han venido con nosotros. Algunos no, porque han aparecido últimamente, como Aranda, y ahí estarán, esperemos que no pase nada".

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Por último, el Ratón reconoció que algunos futbolistas de otros países suelen cuidarse en los partidos previos al Mundial, a diferencia de los argentinos. “En Europa noté que el jugador europeo cuando llega a una cita importante, que es un Mundial, sabe cuidarse. Nosotros en ese sentido somos más nobles, como que vamos, no nos importa nada, somos irrompibles, vamos al frente, nos gusta, queremos ganar como sea y estar en campo. El europeo en ese sentido se cuida un poco más", finalizó.

LA LISTA DE 55 JUGADORES DE SCALONI PARA EL MUNDIAL 2026

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Lionel Scaloni debe confirmar los 26 futbolistas de Argentina que irán al Mundial 2026 (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Marcos Acuña (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Juan Foyth (Villarreal)

Agustín Giay (Palmeiras)

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Zaid Romero (Getafe)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Julio Soler (Bournemouth)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Mediocampistas

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Alan Varela (Porto)

Nico Paz (Como)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Máximo Perrone (Como)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Nicolás González (Juventus)

Matías Soulé (Roma)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Lucas Beltrán (Fiorentina)

Valentin Castellanos (Lazio)

Claudio Echeverri (Granada)

Valentín Carboni (Genoa)

José Manuel López (Palmeiras)

Mateo Retegui (Atalanta)