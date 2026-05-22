Salud

Hantavirus: cómo fue el operativo en Ushuaia tras el brote en el crucero y qué encontraron

Los equipos del Instituto Malbrán no hallaron ratones colilargos, asociados a la variante Andes, pero capturaron otros roedores vinculados a la circulación de la enfermedad. Las muestras fueron enviadas a Buenos Aires para continuar con los análisis de laboratorio

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Equipos científicos del Instituto ANLIS Malbrán realizaron operativos de captura de roedores en Ushuaia por investigación de hantavirus
Equipos científicos del Instituto ANLIS Malbrán realizaron operativos de captura de roedores en Ushuaia por investigación de hantavirus

Los equipos científicos del Instituto ANLIS Malbrán concluyeron una serie de operativos de captura de roedores silvestres en Ushuaia y alrededores, en el marco de la investigación tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Durante los operativos, realizados junto a autoridades provinciales y expertos en epidemiología, los especialistas instalaron 200 trampas en áreas clave como el Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario municipal.

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El objetivo central fue capturar la especie Oligoryzomys longicaudatus (ratón colilargo), considerada el principal reservorio de la variante Andes en el sur argentino. Según la doctora Carla Bellomo, responsable de los operativos “no se encontró la especie Oligoryzomys longicaudatus”, aunque sí se hallaron otros roedores como Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, asociados a la circulación del hantavirus.

Las muestras obtenidas fueron trasladadas a Buenos Aires para ser sometidas a análisis serológicos y moleculares en el laboratorio nacional de referencia. Hasta el momento, afirmaron, no existen evidencias que permitan confirmar que los ejemplares capturados estén infectados con hantavirus. “Debemos continuar con análisis específicos en nuestro laboratorio para determinar si resultan positivas para hantavirus”, precisó Bellomo.

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Se instalaron 200 trampas en el Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario municipal
Se instalaron 200 trampas en el Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario municipal

Protocolos de bioseguridad y procedimientos en campo

El trabajo de campo se realizó bajo estrictas medidas de bioseguridad. Los equipos utilizaron protección personal de alta complejidad y sistemas de respiración autónoma, siguiendo los protocolos internacionales para el manejo seguro de material biológico. Las muestras de sangre y tejidos recolectadas fueron acondicionadas en envases de seguridad biológica y almacenadas a -80° antes de su envío al laboratorio central.

Finalizadas las actividades, se retiraron todas las trampas instaladas y se descontaminó el equipamiento utilizado, garantizando la seguridad de los profesionales y el entorno.

El operativo incluyó una instancia de capacitación técnica en el Hospital Regional Ushuaia, a cargo de especialistas del Malbrán. La formación estuvo orientada a incorporar herramientas de diagnóstico molecular para hantavirus en Tierra del Fuego, lo que permitirá agilizar la detección de casos y fortalecer la vigilancia epidemiológica local. “A partir de esta transferencia tecnológica, Tierra del Fuego podrá avanzar en la realización de análisis de hantavirus a nivel provincial”, informaron desde la provincia.

El operativo cuenta con cooperación internacional y los resultados serán clave para la prevención y respuesta local
El operativo cuenta con cooperación internacional y los resultados serán clave para la prevención y respuesta local

El director de Epidemiología y Salud Ambiental, Juan Petrina, comunicó que “no se encontró el ratón colilargo entre los ejemplares capturados”, y agregó que los resultados definitivos dependerán de los estudios de laboratorio en Buenos Aires.

Casos internacionales y cooperación científica

El refuerzo de la vigilancia en Tierra del Fuego se produce tras la detección de casos de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia y provocó tres muertes. El operativo cuenta con la colaboración de organismos sanitarios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido, en una investigación internacional coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Malbrán. El objetivo es reconstruir los recorridos de los pasajeros afectados, identificar posibles reservorios y comparar muestras genéticas para establecer el origen del brote.

Las autoridades nacionales aclararon que el hantavirus Andes es una enfermedad endémica en el sur argentino y Chile, y que la situación actual “no representa un riesgo sanitario extraordinario para la población”.

En los próximos días, los laboratorios continuarán con los análisis de las muestras recolectadas para determinar la posible circulación del hantavirus en roedores silvestres de la región. Los resultados serán clave para ajustar las estrategias de prevención y respuesta en Tierra del Fuego, mejorar la detección oportuna de casos y fortalecer la colaboración entre Nación y provincia.

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