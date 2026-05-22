Crimen y Justicia

Corrientes: encontraron muerta a una anestesista luego de una falsa alarma de incendio

Eduarda Fátima Bergalli tenía 37 años y fue hallada en el patio de su vivienda de Esquina. La Justicia dispuso la realización de una autopsia para determinar la causa de su fallecimiento

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Encontraron muerta a una anestesista en Corrientes
Eduarda Fátima Bergalli, la anestesista encontrada muerta en la ciudad correntina de Esquina

Una anestesista de la ciudad de Esquina, en la provincia de Corrientes, fue hallada muerta en el patio de su casa tras un operativo que se activó por una supuesta emergencia, que resultó no estar relacionada con un incendio. La Justicia investiga la causa del deceso.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles pasado, cuando vecinos alertaron a los bomberos y a la policía por lo que pensaron era un incendio en una vivienda ubicada sobre Sargento Cabral al 700.

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El jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios local, Gabriel Gutiérrez, contó a la prensa que el aviso inicial movilizó a los equipos de emergencia con la idea de enfrentar un incendio. Al llegar, se encontraron con una situación distinta. Los vecinos estaban en la vereda y no entendían qué pasaba. Un grupo de personas ya había ingresado a la casa y en el patio hallaron a Eduarda Fátima Bergalli, de 37 años, inconsciente y sin signos vitales.

“Intentamos hacerle reanimación cardiopulmonar durante unos diez minutos, pero la persona ya no respondía, tenía rigidez en el cuerpo. No podemos decir cuánto tiempo llevaba fallecida, eso lo determinará el médico”, explicó el jefe de bomberos.

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Según el parte policial, en el lugar también estaba presente la pareja de la víctima, identificado como N.M.P., quien relató que minutos antes la había encontrado con una soga alrededor del cuello atada a una columna de cemento y ya sin signos vitales. Por eso comenzó a pedir ayuda. Eso probablemente causó la confusión de los vecinos, que llamaron a los bomberos alertando un posible incendio.

Encontraron muerta a una anestesista en Corrientes
Bomberos trabajando en la escena del hecho

Lo concreto es que en el domicilio la policía secuestró una soga de polipropileno, un trozo de cable negro, dos teléfonos celulares, varias cajas, tabletas de medicamentos vacías y algo que puede ser clave para la reconstrucción del hecho: una nota que sería una carta de despedida. A raíz de ello, los efectivos también se llevaron del lugar manuscritos de ambas personas para comparar la letra con esa nota hallada.

De acuerdo al reporte policial, el lugar estaba desordenado, con objetos revueltos y cajas de pastillas vacías cerca de la cama.

En la casa estuvieron presentes el titular de la comisaría, el fiscal de turno Javier Gustavo Mosquera, un médico policial y personal especializado en situaciones de violencia familiar.

La Justicia ordenó la autopsia para definir las causas del fallecimiento de Bergalli, cuyo cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense en la ciudad de Corrientes.

Hacia esta tarde aún se desconocía el resultado y la causa continuaba caratulada como “averiguación de causal de muerte”.

Encontraron muerta a una anestesista en Corrientes
La médica anestesióloga tenía 37 años

Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a circular mensajes de lamento por lo sucedido.

“Querida doc, Q.E.P.D. Fuiste una profesional excelente y una persona de una calidad humana increíble. Tuvimos la suerte de que atendieras a mamá, siempre fuiste educada, amorosa y cariñosa con tu paciente. Recuerdo cuando fuiste al sanatorio y la despediste con tanto cariño, besándole la frente y hablándole con mucho amor. Les dije a mis hermanos: seguro que ve en mamá a su propia mamá, que también falleció de cáncer. Volá alto, mi corazón, y que Dios te reciba en su santa gloria. Ya estás con tu mamá y tu papá. Que brille para vos la luz que no tiene fin, hermosa Fátima Bergalli”, escribió una usuaria de Facebook recordando a la médica, que trabajaba en un consultorio en Goya.

Otra vecina expresó: “Q.E.P.D., vecinita, la que saludaba con su sonrisa desde chiquita”.

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