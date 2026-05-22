¿Quién es Heber Argueta? El hombre que Honduras vincula con el CJNG tras masacre de policías

Heber Argueta es señalado por autoridades hondureñas como presunto operador ligado al CJNG. (FOTO: Infobae)

El nombre de Heber Argueta pasó de moverse en silencio dentro de informes de inteligencia a convertirse en uno de los más buscados en Honduras tras el fallido operativo en Corinto, Omoa, donde cinco agentes de la DIPAMPCO fueron asesinados durante una emboscada atribuida a estructuras del narcotráfico.

Las autoridades hondureñas sostienen que Argueta sería un operador criminal con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de América Latina.

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Su nombre comenzó a sonar con fuerza luego de que la Secretaría de Seguridad confirmara que el operativo ejecutado en Corinto tenía como principal objetivo ubicarlo y capturarlo.

Sin embargo, la misión terminó en tragedia y abrió nuevas alarmas sobre la presencia de redes criminales transnacionales en Honduras.

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Las autoridades consideran a Heber Argueta como un objetivo de alto interés por sus supuestos nexos con estructuras del narcotráfico internacional. (FOTO: Tu Nota)

El hombre al que buscaban en Corinto

Según reportes policiales, el operativo desarrollado en la frontera entre Honduras y Guatemala se enfocaba directamente en Heber Argueta, considerado un objetivo de alto interés por organismos de inteligencia.

La Policía Nacional sospecha que Argueta tendría participación en actividades relacionadas con tráfico de drogas, movilización de armas y operaciones logísticas dentro del corredor atlántico hondureño.

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El operativo en Corinto tenía como objetivo principal capturar a Heber Argueta. (FOTO: X)

Las investigaciones indican que la estructura criminal vinculada a Argueta operaría en sectores de Colón, Atlántida y Cortés, zonas utilizadas históricamente por organizaciones del narcotráfico debido a sus rutas marítimas y fronterizas.

El comisionado policial Wilmer Mayer Ríos confirmó que parte de las armas encontradas durante las investigaciones estarían relacionadas con estructuras criminales vinculadas a “El Mencho”, líder del CJNG.

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Inteligencia lo describe como “violento y calculador”

Fuentes ligadas a inteligencia policial describen a Heber Argueta como un operador distinto a otros líderes criminales que han surgido en el norte de Honduras.

Lo perfilan como un hombre estratégico, reservado y con capacidad para movilizar grupos armados en zonas rurales y montañosas del país.

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“Es violento, calculador y de sangre fría”, aseguró una fuente vinculada a las investigaciones.

En comunidades cercanas a Corinto, habitantes aseguran que el nombre de Argueta genera temor debido al poder armado que tendría su estructura criminal.

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“Cuando pasa se sabe. Van caravanas armadas. La gente se encierra”, relató un poblador bajo condición de anonimato.

El caso de Heber Argueta encendió alertas sobre la posible presencia del CJNG en rutas del Caribe hondureño. (FOTO: Tu Nota)

Las autoridades sospechan además que el grupo cuenta con armamento de alto poder, apoyo logístico y rutas de escape previamente definidas entre Honduras y Guatemala.

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Supuestos vínculos con el CJNG

La principal preocupación de las autoridades hondureñas gira alrededor de los presuntos nexos de Argueta con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo criminal mexicano, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es señalado internacionalmente por actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y expansión de estructuras criminales en distintos países de América Latina.

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Organismos de inteligencia sostienen que operadores vinculados al CJNG habrían encontrado en Honduras una plataforma estratégica para mover droga, dinero y armamento aprovechando las rutas del Caribe hondureño.

La posible conexión de Heber Argueta con esa estructura elevó las alertas dentro de la Policía Nacional y organismos de seguridad.

Organismos de inteligencia describen a Heber Argueta como un operador “violento, calculador y de sangre fría” dentro de estructuras criminales que operan en el norte de Honduras. (FOTO: Tu Nota)

El operativo que terminó en tragedia

El operativo en Corinto pretendía capturar a Argueta en una zona donde supuestamente mantenía operaciones y protección armada. Sin embargo, algo salió mal durante la misión.

Los cinco agentes de la DIPAMPCO desaparecieron tras ingresar a la vivienda y horas después fueron encontrados muertos en una zona montañosa de Omoa.

Las autoridades revelaron posteriormente que los cuerpos presentaban impactos de bala, señales de tortura, mutilaciones y quemaduras.

Las víctimas fueron identificadas como:

Lester Josué Amador Herrera

Leonel Alejandro Valdez Núñez

Dailin Francisco Elvir Quintanilla

Nels Makley Eguigure Benavídez

Emerson Josué Canales Fúnez

Informes preliminares indican que Heber Argueta habría resultado herido durante el enfrentamiento, aunque logró escapar.

Mientras tanto, Honduras mantiene operativos activos, coordinación con Guatemala y alertas internacionales de Interpol para localizar a integrantes