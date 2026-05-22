Ian Lucas enfrentó los rumores que lo vinculan con Sofi Gonet: “Estoy viéndome con alguien”

El streamer habló de su situación sentimental y enfrentó los rumores que lo vinculan con Sofi Gonet (SQP. América)

El streamer Ian Lucas decidió poner fin a los rumores y habló abiertamente sobre su situación sentimental actual, tras el vínculo que se le atribuyó con Evangelina Anderson. “Estoy viéndome con alguien”, confesó en diálogo con el ciclo SQP, dejando en claro que su presente está lejos de las especulaciones que circularon en las últimas semanas.

La noticia se conoció en el marco de la previa de los Martín Fierro, donde Lucas relató que se alojó en un hotel, aunque aclaró que su cuarto no estaba junto al de la modelo. El youtuber buscó desmentir versiones que lo relacionaban con otras figuras del ambiente, cansado de que lo liguen a compañeras y amigas. “Se confundieron porque yo fui a la habitación de la Reini a grabar unos TikToks, que los vieron, y creo que estaba al lado de la habitación de ella, pero no al lado de mi cuarto”, relató, intentando aclarar la confusión.

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En las últimas horas, diversos rumores lo vincularon con Sofía Gonet, pero Lucas fue tajante: “Está muy alejado de la realidad. Nada que ver”, afirmó, subrayando que con Gonet solo lo une una amistad. “Ella es mi amiga y es divina, pero es como La Joaqui... Son amigas. No pasó ni va a pasar nada”, enfatizó.

an Lucas aclaró que con Sofía Gonet lo une únicamente una amistad, desmintiendo versiones que indicaban un romance entre ambos

El propio streamer se encargó de aclarar que está conociendo a una persona fuera del mundo del espectáculo. Aseguró que la nueva relación no involucra a figuras públicas ni a colegas del ambiente, señalando que prefiere mantener ese vínculo en la intimidad, lejos de los flashes y los rumores. Así, el joven dejó atrás las versiones que lo involucraban con distintas mujeres del medio.

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En su charla con SQP, también fue consultado por los rumores que lo relacionaban con Nati J, a lo que respondió sorprendido: “No, no sabía, pero con Nati nunca pasó nada”. Lucas insistió en que muchas de las historias que circulan sobre su vida privada carecen de sustento, y remarcó que quien sería su actual pareja no pertenece al círculo mediático.

Ian Lucas rompe el silencio sobre su vida amorosa. ¿Es Nati Jota el nuevo amor?

Durante la entrega de los premios Martín Fierro 2026, Evangelina Anderson coincidió con Ian Lucas y Sofía Gonet en la alfombra roja, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible romance entre el streamer y la influencer. Consultada por el periodista Oliver Quiroz, Anderson no dudó en mostrar su simpatía por la supuesta pareja: “A mí me encanta la pareja que hacen. Me parecen dos bombones”, expresó ante las cámaras.

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Majo Martino también intervino en la charla, preguntando a Anderson si le gustaría ver a La Reini con Lucas. La ex de Martín Demichelis respondió sin rodeos: “A mí sí”. La conversación continuó cuando Gonet se acercó y le consultó a Evangelina: “¿Nos aprobás?”. La respuesta fue inmediata: “Los apruebo. Son dos bombones, son dos exitosos... me encantan”, dijo la modelo, dejando en claro su buena predisposición ante los rumores.

Durante la premiación, el encuentro entre Lucas, Anderson y Gonet generó nuevas especulaciones, pero los protagonistas rechazaron los rumores

Lejos de confirmar cualquier relación sentimental, La Reini fue contundente al ser consultada sobre la posibilidad de un romance con Lucas. “Yo estoy soltera. Estoy haciendo mucha terapia y somos amigos, pero no es mi estilo”, señaló, poniendo fin a las conjeturas que la involucraban en una historia de amor con el streamer.

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En este contexto, la coincidencia de varios protagonistas en la alfombra roja de los Martín Fierro sirvió como escenario para que se multiplicaran las versiones sobre nuevos romances en el ambiente. Sin embargo, tanto Lucas como Gonet y Anderson se ocuparon de despejar dudas, cada uno desde su lugar.

La situación actual de Ian Lucas es clara: superó el episodio con Evangelina Anderson y ya no tiene interés en responder a rumores infundados. El streamer eligió enfocarse en su presente amoroso, remarcando que prefiere mantener su vida privada alejada de la exposición pública y las especulaciones que suelen rodear a las figuras mediáticas.

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